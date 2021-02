18 morts et des centaines de disparus dans une avalanche catastrophique dans l’Himalaya

Au moins 18 personnes sont mortes et jusqu’à 200 sont portées disparues après la rupture d’un morceau de glacier himalayen dimanche 7 février, déclenchant une avalanche et une crue éclair qui ont détruit un barrage hydroélectrique à proximité. Un deuxième barrage, situé plus en aval, a également été endommagé par la crue, selon la BBC .

Une vidéo enregistrée par des spectateurs montre les eaux de crue déchaînées qui déferlent dans une vallée rocheuse de l’Uttarakhand – un État indien de l’Himalaya bordant la Chine et le Népal – avant de déchirer le barrage avec un bélier de roches, de boue, de glace et de débris.

Un grand nombre des personnes disparues seraient des employés qui travaillaient dans les deux barrages, selon les médias. Plus d’une douzaine de travailleurs ont été sauvés d’un tunnel inondé dimanche, mais pas moins de 40 autres pourraient encore être piégés dans un deuxième tunnel, a rapporté la BBC.

Images glorieuses d’un ouvrier sauvé de la zone inondée de sédiments près de la zone du tunnel Tapovan par le personnel de l’ITBP. Regardez plein. @IndiaToday #Uttarakhand pic.twitter.com/eGe1oYEISu7 février 2021

L’avalanche a commencé vers 10 h 45, heure locale (00 h 15, heure de l’Est) dimanche, lorsqu’une partie du glacier Nanda Devi s’est détachée d’un pic et a chuté dans la rivière en contrebas. Le glacier se trouve au sommet d’une montagne du même nom; culminant à plus de 25 600 pieds (7800 mètres) de haut, Nanda Devi est la deuxième plus haute montagne de l’Inde. (À 28160 pieds vertigineux, ou 8580 m, Kangchenjunga, qui se trouve à la frontière avec le Népal, est la plus haute montagne en Inde et le troisième plus grand du monde.)

Les autorités indiennes enquêtent toujours sur la cause de l’avalanche. Cependant, les glaciers himalayens de l’Uttarakhand sont connus pour être extrêmement fragiles et changement climatique a considérablement accéléré leur vitesse de fusion. Une étude 2019 dans la revue Progrès scientifiques ont calculé que le taux moyen de perte de glace dans l’Himalaya a doublé entre 1975 et 2016, tandis que le Évaluation de l’Hindu Kush Himalaya rapport prédit qu’un tiers des glaciers de la région pourrait disparaître d’ici la fin du siècle, même si les objectifs climatiques les plus ambitieux du monde sont atteints.

Les écologistes ont longtemps mis en garde contre les grands projets d’infrastructure dans la région fragile, selon NPR . L’Uttarakhand a connu une tragédie encore plus grave en 2013, lorsque des pluies record de mousson ont déclenché des inondations qui ont tué environ 6000 personnes. La catastrophe, appelée «tsunami himalayen», a effacé d’innombrables villages, ponts et routes de la carte.

