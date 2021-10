18 meilleures émissions de télévision de tous les temps, classées

Au cours des deux dernières décennies, la télévision est passée d’un préjudice à l’intellectualisme à la lecture de nouveaux livres en termes de temps et d’argent nécessaires pour être un consommateur averti. Tout comme les classiques littéraires comme Orgueil et préjugés ou Les raisins de la colère peut passer des années sur votre liste sans que vous ayez jamais l’intention de la regarder, la télévision classique. est devenu à la fois précieux et laborieux pour le téléspectateur moyen qui avait l’habitude de se détendre après le travail avec une sitcom.

Quoi qu’il en soit, les œuvres qui ont passé au crible la collection en constante expansion en tant que remarquables artistiquement, culturellement ou de manière innovante ont mérité leur place de peintures murales sur la Santa Maria delle Grazie ou de jeux dans le Colisée : elles sont ce que nous, en tant que société, avons tourné autour de cette point dans le temps. Avez-vous besoin de regarder ces émissions? Non. Regardez Nouvelle fille encore parce que vous l’aimez et que la télévision est censée être un divertissement. Il suffit de comprendre que ces spectacles ont modifié le paysage de la société contemporaine.

18 Ce que nous faisons dans l’ombre

Basé sur un faux documentaire d’horreur culte, Ce que nous faisons dans l’ombre s’est avéré être la meilleure comédie moderne actuellement diffusée sur n’importe quel réseau ou service de streaming. Maintenant au milieu de sa 4e saison, le spectacle créé par Jemaine Clement est produit par le réalisateur original Taika Waititi et met en vedette l’un des meilleurs ensembles comiques de l’histoire de la télévision. L’émission présente un aperçu de la vie quotidienne (ou plutôt nocturne) de quatre vampires, qui vivent ensemble depuis plus de 100 ans, à Staten Island.

17 Cobra Kai

La suite héritée est un écrou difficile à casser, car Guerres des étoiles et le Halloween les franchises ont découvert. Beaucoup de vieux favoris des années 80 ont essayé de se ressusciter, mais Cobra Kai continue de s’avérer être la référence et devrait être enseigné dans les collèges sur la façon d’exhumer avec succès des textes anciens pour de nouveaux publics. Suite de l’histoire derrière Le Karaté Kid, Cobra Kai est la meilleure suite héritée pour faire revivre les personnages préférés et les coutumes familières, apaisant les anciens fans et les nouveaux arrivants. Des décennies après leur combat au tournoi de karaté All Valley de 1984, Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, d’âge moyen, se retrouvent à nouveau rivaux dans les arts martiaux. La quatrième saison débutera le réveillon du Nouvel An. Nous l’avons vu. Cela ne déçoit pas.

16 Marié avec des enfants

Les Bundy. Ils pourraient certainement se tenir sur le mont Rushmore des familles de sitcom. Il n’y a jamais eu une autre couvée comme eux, avant ou après leur course de 11 saisons extrêmement réussie. Arriver avant la longue série Les Simpsons, Marié avec des enfants a intégré Fox dans le 4ème réseau, qui dans les années 80 n’était composé que d’ABC, NBC et CBS. L’antithèse de l’amour Spectacle de Cosby famille, Marié avec des enfants s’est concentré sur les Bundys, une famille de la banlieue de Chicago qui préfère manger des ongles plutôt que de se dire un mot gentil. Al, le patriarche, est un vendeur de chaussures misogyne, dont la femme, Peggy, est une femme au foyer qui ne travaille pas à la maison. Dire que leurs enfants, Kelly et Bud, n’ont pas grand-chose pour eux est un euphémisme. Cette comédie mordante se concentre sur les combats verbaux constants du couple contre leurs enfants fainéants, leur manque d’argent, leur succès et leur intimité.

15 Idole américaine

Avant La voix et Le chanteur masqué, Idole américaine possédé les mardis et mercredis soirs sans concours. Les lignes téléphoniques inondaient de votes pour les candidats préférés, les téléspectateurs recomposant encore et encore pour s’assurer que Kelly Clarkston gagne ou que Katharine McPhee perde. Là où les prétentions à la célébrité musicale sont venues du fait de jeter vos économies en studio, Idole a précédé les piliers égalitaires de la génération YouTube : si vous étiez assez talentueux, vous aviez une plateforme pour le prouver.

14 Le spectacle de Mary Tyler Moore

Les accusations selon lesquelles les femmes ne sont pas drôles étaient obsolètes depuis le début de l’histoire de la comédie. J’aime lucy était la sitcom américaine, oui, mais Le spectacle de Mary Tyler Moore était tellement drôle et audacieux qu’il peut être reconnu comme l’un des tournants les plus importants dans la reconnaissance par la culture pop du féminisme de la deuxième vague. Elle n’avait pas de mari, de personne à charge ou de soins ; on pourrait dire que si MTM ne faisait pas rire l’Amérique si fort, ils lui auraient tiré dessus.

13 Le spectacle de marionnettes

Tout le monde essayait de gagner le marché des jeunes le samedi matin et après l’école, mais un seul programme était assez talentueux pour gagner également l’audience des adultes. Où Rue de Sesame inculqué une empathie inconditionnelle, Le spectacle de marionnettesa exigé la moquerie. Là où M. Rogers enseignait la gentillesse, Beaker enseignait la perte. Et encore une perte. Et encore. Les Muppets n’étaient pas des saints, et à bien des égards, cela rendait les voyages réguliers de Gonzo vers l’acceptation de soi d’autant plus vital pour les enfants (qui se sont retrouvés plus casse-cou que bon voisin) pour s’aimer aussi.

12 Péril!

Des jeux télévisés joués sur la salivation sociétale pour l’argent et se prouver à des millions. Au Jeu d’association, il fallait être plein d’esprit et charismatique en tant que célébrités pour gagner de l’argent. Au Appuyez sur votre chance, vous aviez juste besoin d’être destiné à la richesse. Mais sur Péril, en tant que spectateur, vous étiez tout autant un gagnant talentueux si vous connaissiez la bonne anecdote. Il n’y avait pas de bouées de sauvetage, de gadgets ou de dépendance à l’égard de la communication d’un mot de passe à un partenaire aux yeux bandés ; juste une célébration de ce que nous, les gens, sommes prêts à apprendre. La meilleure partie de Péril! ce n’est pas seulement qu’il encourage la connaissance, mais que lorsqu’il est allumé, personne ne détourne le regard de l’écran.

11 Tard dans la nuit avec Conan O’Brien

Si vous aimez la comédie aujourd’hui, remerciez Conan. Le choix le plus étrange au monde pour le successeur de Letterman a été grillé à ses débuts. Étant donné que son remplacement était une certitude, O’Brien a simplement décidé de faire ce qu’il pensait être drôle, pas ce qui était de la télévision. En conséquence, cette célébration millénaire du hasard et de l’équilibre à la Python est née. Il était au début de l’Internet avant le début de l’Internet. Si vous ne connaissez Conan que pour la saga de Leno et Le spectacle de ce soir, rendez-vous sur YouTube pour comprendre à quel point en avance sur son temps Tard dans la nuit avec Conan O’Brien était.

dix Breaking Bad

Les vrais revendeurs de méthamphétamine ont teint leur produit en bleu pour suivre la popularité de la brillante représentation de Vince Gilligan de la servitude américaine. Ce n’est pas seulement une analyse de la façon dont les systèmes classistes engendrent le crime, mais comment l’homme le plus innocent, voire pathétique du monde, une fois soumis aux pressions exactes, peut devenir le monstre le plus notoire d’Amérique du Nord. Breaking Bad terminé après seulement cinq saisons, enfreignant les règles du studio de faire fonctionner la voiture jusqu’à ce que vous soyez à court d’essence; il a plutôt exigé que les spectacles soient magistraux jusqu’à la dernière goutte.

9 Le spectacle quotidien

Regarder les informations demandait plus que de la patience, mais de la peur. Si vous placiez la violence et le crime entre chaque pause publicitaire, vous pourriez garder un téléspectateur trop effrayé pour quitter la télévision Le spectacle quotidien a eu l’opportunité d’être juste une émission amusante faisant la satire du ridicule du bureau d’information moderne, mais s’est plutôt attribué le crédit d’une véritable source d’information qui avait des responsabilités envers ses téléspectateurs. Jon Stewart racontait des blagues, mais plus important encore, il ne laissait pas le spectateur s’échapper du globe qui tournait derrière lui. Où Mise à jour du week-end recherché les histoires de goliath inévitables aux côtés des titres les plus drôles dans les coins des journaux, du quotidien a parlé de l’administration Bush avec du feu et des confettis, et a amené l’Amérique non seulement à être mieux informée, mais aussi à tenir notre système responsable de ses gaffes.

8 Seinfeld

Il est étrange que l’une des plus grandes sitcoms de tous les temps soit censée être l’antithèse des sitcoms. Le gars ne comprend pas la fille, la fille n’a pas de bébé, le bébé n’a pas de fossettes. Pas de câlins, pas de cours. C’est la vie dans son abîme le plus tchékhovien : New York. Aucun spectacle n’a été capable de rien faire aussi facilement que Seinfeld, et sa capacité à encercler une histoire et à punir ses héros ignorants reste un triomphe non seulement de la façon dont tout le monde était prêt à diffuser cette diatribe, mais qu’elle est devenue un incontournable de la culture pop.

7 La zone de crépuscule

Comment parler de racisme sans que personne ne vous laisse parler de racisme ? Comment enquêtez-vous sur les horreurs de la guerre alors que votre pays fait défiler toutes les revendications pour la suprématie mondiale ? La zone de crépuscule n’était pas seulement intelligent, créatif et souvent magnifiquement conçu, c’était de la guérilla. C’était étrange. Il était détesté par l’abondance. Et il a continué à s’élever. Où le but d’un bon spectacle est de raconter une bonne histoire avec un bon impact, La zone de crépuscule dit plus d’une centaine.

6 Sac à puces

Phoebe Waller-Pont créé Sac à puces} pour une scène, et cette révérence dans le dialogue et les explosions de personnages dans les limites de l’espace décorent la série de la BBC. Avec seulement deux saisons, Sac à pucesle pouvoir de titan racontant des histoires le maintenait aiguisé et laissait la lame s’enfoncer profondément. Il n’y a pas de saison 3 pour combler le trou que la saison 2 dévastatrice et brillante a laissé en vous; tu dois juste t’en sortir maintenant. C’est une histoire d’amour, et l’amour se produit, que vous l’aimiez ou non.

5 Saturday Night Live

SNL a cessé d’être un spectacle depuis longtemps : c’est un médium. Tout comme vous pouvez amener un peintre sur une toile et voir comment il s’en sort, Saturday Night Live présente l’opportunité unique pour les membres de la distribution de créer des sketchs en direct en une semaine, de les jouer une seule fois pour le vrai public, puis de tout recommencer immédiatement. C’est la comédie dans sa concentration la plus experte. Le résultat ne doit pas être analysé en fonction du nombre de sketchs réussis ou ratés, mais plutôt de la façon dont la série a examiné chaque comédien majeur pendant près d’un demi-siècle.

4 Le fil

La série HBO a été notoirement sous-évaluée au cours de sa diffusion, n’obtenant jamais de téléspectateurs, de critiques élogieuses ou de récompenses. Bien qu’une grande partie de cela soit souvent attribuée à la diversité de sa distribution, ce qui en fait une émission qui n’est pas une émission pour le téléspectateur américain moyen, Le fil} fonde son triomphe une décennie plus tard. Une Amérique émouvante s’est rendu compte qu’elle avait passé outre à l’une des analyses les plus géniales et les plus articulées de ce que les gens sont prêts à faire pour gravir les échelons.

3 Les Simpsons

Les Simpsons est souvent considéré comme un candidat symbolique en raison de sa longueur et de son impact via la marchandise. Le fait est que si seulement les saisons 3 à 9 existaient, non seulement l’émission resterait sur cette liste, mais elle serait au sommet. La saison 4, c’est comme regarder un vieux film de Renoir : peu importe à quel point vous ne pensiez pas être époustouflé, vous l’êtes, et vous vous fâchez presque que nous n’ayons pas construit sur ce savoir-faire. En quoi le spectacle était-il drôle à la vitesse de l’éclair ? Bien qu’une partie de la réponse soit Conan O’Brien, l’autre partie est que parfois la foudre frappe le même endroit quelques centaines de fois, puis plus jamais.

2 Racines

100 millions de personnes se sont connectées à Racines, fracassant des records pour un spectacle voué à l’échec. L’esclavage était un sujet tabou à tous égards. Autant mentionner son existence devant un auditoire revenait à invoquer un fléau. Non seulement Racines afficher l’esclavage, il a donné à chaque vérité horrible une chance d’être dite. Racines est devenu un spectacle de légende pour sa maîtrise de la narration et du personnage, ainsi que son triomphe de faire en sorte qu’un pays expier son passé correctement, ne serait-ce que pour un instant.

1 Les Sopranos

Aujourd’hui, une bonne télévision est une attente de la même manière que vous exigez qu’un film soit bon ; c’est ridicule qu’il n’en ait jamais été ainsi. Et c’est seulement à cause de HBO et Les Sopranos. Jamais dans un million d’années vous n’auriez mis un drame de qualité dans une série télévisée entière. La télévision était pour les rires et les jeux télévisés : elle était, encore une fois, critiquée pour avoir transformé le cerveau des enfants en boue et rendre le monde moins compétent. Clair et simple, s’il n’y avait pas eu Les Sopranos, cela resterait le cas. Il y a des déchirements, de l’action, de la philosophie, des rebondissements, du vrai art. Pensez à tous les spectacles incroyables des deux dernières décennies : il a un grand-parent grave auquel il doit toute sa vie. Il s’appelle Tony.