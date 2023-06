18 extensions basées sur l’intelligence artificielle et ChatGPT pour Chrome, Edge, Firefox ou Safari

Nous vous apportons une petite collection de 19 extensions basées sur l’intelligence artificielle pour votre navigateur, que vous utilisiez Chrome ou que vous préfériez Edge, Firefox ou Safari. Avec eux, vous pourrez facilement utiliser ChatGPT et d’autres IA dans votre navigateur.

La plupart des services que nous allons vous montrer ont des extensions uniquement pour Chrome, car c’est le navigateur le plus utilisé. Cependant, les extensions Chrome peuvent être utilisées dans d’autres navigateurs basés sur Chromium tels que Microsoft Edge, et nous essaierons également d’avoir d’autres services pour d’autres navigateurs.

ChatGPT pour Chrome





Comme son nom l’indique, il s’agit une extension exclusive pour Chrome, qui vous permet d’ajouter ChatGPT au navigateur. Il est créé à partir de l’API officielle d’OpenAI, et ajoute quelques fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Pour fonctionner, il vous demandera d’avoir un compte OpenAI.

Tout d’abord, lorsque vous effectuez une recherche sur Google, en plus des résultats normaux, une fenêtre apparaît avec la réponse de ChatGPT. En plus de cela, vous avez également une fenêtre contextuelle avec laquelle vous pourrez invoquer et utiliser ChatGPT chaque fois que vous en aurez besoin pour toute requête.

ChatGPT pour Google

Et si vous ne vous contentez pas de Chrome, il s’agit d’une extension pour ajouter ChatGPT à votre navigateur qui est également disponible pour Edge et Firefox. Son fonctionnement est similaire, et lorsque vous effectuez une recherche, il vous montrera une boîte avec la réponse ChatGPT en plus de celle du moteur de recherche.

Malgré son nom, il fonctionne pour plus d’un moteur de recherche, en particulier Google, Baidu, Bing, DuckDuckGo, Brave, Yahoo, Naver, Yandex, Kagi et Searx. Il est entièrement gratuit, bien que vous ayez besoin d’un compte OpenAI pour l’utiliser.

Grammaire





Si vous voulez mieux écrire, c’est la meilleure extension que vous pouvez installer. C’est un service qui utilise des techniques de traitement du langage naturel pour analysez ce que vous avez écrit et corrigez-leafin que vous puissiez vérifier votre grammaire ou améliorer la manière ou la structure de votre écriture.

La meilleure chose à propos de ce service est que propose des extensions pour presque tous les navigateurs, tels que Chrome, Edge, Safari ou Firefox. Les suggestions de base et la détection de la tonalité de frappe font partie du plan gratuit, bien que vous ayez alors d’autres plans payants avec plus d’options.

Traducteur OpenAI





C’est un outil open source, qui va des clients pour tous les systèmes d’exploitation aux extensions pour Chrome ou Firefox. Est un traducteur utilisant GPT pour effectuer des traductions à l’aide de l’intelligence artificielle.

Bien que dans le nom ils mentionnent OpenAI, ce projet n’a rien à voir avec eux si ce n’est qu’il utilise l’API ChatGPT. Vous pouvez traduire dans 55 langues différentes, avec le mode streaming et la possibilité de personnaliser la traduction. Il existe également des fonctionnalités de synthèse vocale et la possibilité de copier des traductions.

Hyperécriture





C’est une alternative qui est un assistant d’écriture. Il fait des suggestions pour finir vos phrases, recherche des synonymes et s’adapte à votre façon d’écrire. L’inconvénient est que, dans ce cas, l’extension n’est disponible que pour Chrome.

Résumé de l’IA de la transcription Youtube





Il s’agit d’une extension disponible dans plusieurs navigateurs tels que Chrome, Firefox et Edge, et qui permet retranscrire le contenu des vidéos YouTube que vous voyez. Vous pourrez également faire des résumés du contenu qui apparaît dans la vidéo.

Tout cela est réalisé grâce aux options de résumé et de transcription du contenu de ChatGPT. En fait, l’extension vous permet d’utiliser des invites pour modifier la façon dont les résumés sont effectués. C’est une extension gratuite, bien qu’avec quelques options payantes.

Détecteur de contenu IA Copyleaks





Une extension exclusive pour Google Chrome, qui vous permet de identifier qui a écrit un contenu que vous êtes dans un forum ou un site Web. Vous pourrez ainsi savoir si le contenu a été créé par une personne ou par une IA comme ChatGPT.

come

Il s’agit d’une version disponible pour pratiquement tous les navigateurs, et qui intègre un assistant d’intelligence artificielle qui améliorez votre expérience avec des fonctionnalités en ligne avec lequel il peut vous aider. Vous pouvez poser des questions simples ou interagir avec le contenu de la page que vous visitez.

La partie négative est que c’est un service payant, dans lequel vous devrez payer une redevance mensuelle pour pouvoir utiliser des options telles que résumer le contenu d’un site Web, prendre des notes, écrire avec l’IA, etc. Cependant, il existe une version gratuite qui possède certaines fonctionnalités de base.

lucioles





Il s’agit d’un service basé sur l’intelligence artificielle qui possède également une extension de navigateur, bien que dans ce cas ce ne soit que pour Chrome. C’est un complément à vos réunions en visioconférence. Ce que fait cette extension est prendre des notes automatiques de ce qui se dit dans les réunions auquel vous assistez

Vous pouvez les enregistrer, les transcrire, rechercher dans ce qui a été dit et les partager. A une version gratuite avec une certaine limitation du nombre de réunions, mais cela suffit dans bien des cas. Cette IA est compatible avec les réunions dans Meet, Zoom, Teams, Google Voice et toute autre application Web.

Arcwise IA





Cette extension vous ajoute un copilote IA pour les feuilles de calcul. Avec cet outil, vous pourrez créer des formules, lui poser des questions sur le contenu, lui demander d’expliquer ou de résumer le contenu de vos feuilles de calcul Google. L’inconvénient est qu’il n’est disponible que pour Chrome.

loutre.ai





Il s’agit d’une autre extension de navigateur dédiée à retranscrire les réunions que vous faites en visioconférence, en plus des chats en général. Transcrivez le texte de vos conversations, afin d’identifier qui dit quoi, et vous pourrez les éditer.

Ce service a des applications mobiles, mais aussi une extension pour Chrome. Sa version gratuite propose de transcrire 300 minutes par mois30 par conversation, mais vous avez ensuite leurs versions payantes avec une limite plus élevée et plus d’options.

Résumé vidéo YouTube par ChatGPT





Il s’agit d’une extension pour Chrome, qui vous permet de résumer ce qui est dit dans une vidéo YouTube. Tout ce que vous avez à faire est de l’installer et de lire une vidéo, et cela créera une transcription que vous pourrez utiliser.

En plus de cela, l’extension vous permettra également résumer le contenu de la vidéo, vous n’avez donc pas besoin de le voir dans son intégralité pour savoir ce qu’il contient. La mauvaise chose est que ce n’est que pour Chrome, même si cela peut être très utile.

Composez l’IA





C’est une extension gratuite pour Google Chrome, qui n’est malheureusement pas disponible pour les autres navigateurs. Ce qu’il fait, c’est vous aider lors de la rédaction de textes.

Compose AI peut composer toutes sortes d’écritures, compléter automatiquement des textes ou des phrases inachevés, ou modifier une phrase pour la rendre plus compréhensible. Il peut également écrire ou répondre à des e-mails automatisés pour vous, tout en apprenant votre façon d’écrire.

TweetGPT





Il s’agit d’une extension open source créée pour Chrome. Ce qu’il vous permet, c’est automatisez votre compte twitter, pouvant créer automatiquement plusieurs types de commentaires. Oui, vous pouvez devenir un bot Twitter et chercher à faire des réponses humoristiques, intelligentes ou de nombreux autres types, le tout automatiquement.

Activer Bing AI pour Firefox





Lorsque vous accédez au site Web Bing Chat avec certains navigateurs, il vous indique que vous devez utiliser Microsoft Edge pour utiliser son IA. Cette extension vous permet d’utiliser le Bing Chatbot de Firefox sans avoir recours à Bing.

Il s’agit d’une extension gratuite, même si l’inconvénient, comme vous pouvez l’imaginer, est qu’elle est exclusive à Firefox. Mais si vous êtes un utilisateur de ce navigateur, vous serez sûrement intéressé à l’essayer.

Chat GPT amélioré

Il s’agit d’une extension open source, bien que exclusive à Chrome. Ce qu’il fait est ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’interface ChatGPTcomme exporter vos discussions dans Markdown ou avoir des modèles d’invite pour vous aider à améliorer vos demandes.

voila





C’est un assistant virtuel pour les navigateurs Chrome, Edge et Firefox. Sa mission est de vous permettre utiliser ChatGPT sur n’importe quelle page Websimplement en y entrant et en déployant l’extension.

Cela vous permettra de faire des demandes générales, mais vous pourrez également analyser et améliorer votre rédaction, créer facilement du contenu, ou encore créer ou répondre à des e-mails.

Boîte de chat GPT





Et on termine avec ChatGPT Box, une extension qui vous permet invoquez ChatGPT sur n’importe quelle page sur laquelle vous vous trouvez. Avec lui, vous pouvez résumer le contenu et effectuer des tâches d’un simple clic droit sur un élément. De plus, il s’intègre à divers sites Web tels que GitHub, Reddit ou YouTube.

Le grand attrait de cette extension est que est compatible avec Safari, ainsi que Edge, Chrome et Firefox. Normalement, le navigateur Apple est généralement omis, et ce serait une exception. Il vous permet également d’insérer des réponses ChatGPT dans les résultats de recherche Google.

