17 squelettes décapités retrouvés dans un ancien cimetière romain

Dix-sept squelettes décapités datant d’environ 1700 ans ont été découverts dans trois cimetières romains à Knobb’s Farm dans le Cambridgeshire, au Royaume-Uni

Les archéologues qui ont fouillé le site pensent que les gens ont été exécutés pour avoir enfreint les lois romaines. Cependant, les chercheurs non affiliés à la recherche ont exprimé des opinions mitigées sur cette explication.

Les cimetières abritent les sépultures de 52 personnes, et les 17 corps décapités comprennent ceux de neuf hommes et huit femmes et tous âgés de plus de 25 ans au moment du décès, a rapporté une équipe de chercheurs dans un article publié en ligne le 19 mai dans le journal. Britannia . Dans de nombreux cas, les têtes des individus décapités ont été enterrées à côté de leurs pieds et la poterie a été placée là où leur tête aurait normalement été. Certains des corps ont également été placés sur le ventre (le ventre vers le bas) dans leurs tombes.

Les chercheurs pensent que les personnes décapitées ont été exécutées. Ils ont noté que le nombre de crimes capitaux en droit romain a augmenté de façon spectaculaire au cours des troisième et quatrième siècles, à peu près au moment où ces squelettes ont été enterrés. Les preuves archéologiques survivantes suggèrent que l’armée romaine a utilisé la ferme de Knobb comme centre d’approvisionnement et qu’elle aurait traité durement toute infraction, ont déclaré les chercheurs.

« Au cours des IIIe et IVe siècles, les peines prévues par le droit romain ne cessent de se durcir. Le nombre de crimes passibles de la peine de mort est passé de 14 au début du IIIe siècle à environ 60 à la mort de Constantin en 337 après JC », les chercheurs ont écrit dans l’article du journal, notant que les problèmes de sécurité étaient l’une des raisons de l’augmentation de la peine de mort. Au cours des troisième et quatrième siècles, il y a eu de nombreuses guerres civiles au sein de l’Empire romain, avec plusieurs personnes se battant souvent pour être nommé empereur. De plus, les attaques de soi-disant « barbares » étaient une préoccupation majeure à cette époque.

Bien qu’ils aient peut-être été exécutés, les individus étaient toujours enterrés avec des récipients en poterie et, dans certains cas, ont été placés dans des cercueils. « Une femme décapitée possédait de loin la plus riche collection d’objets funéraires, ayant été enterrée avec deux récipients et un collier de perles de charbon de canal », a déclaré à 45Secondes.fr Isabel Lisboa, l’archéologue qui a dirigé les fouilles. Le charbon Cannel est un type de charbon qui s’allume facilement. « En vertu du droit romain, la famille et les amis pouvaient demander le retour du corps d’un criminel exécuté pour l’enterrement », a écrit l’équipe dans l’article du journal.

Si cette politique était le cas, cela pourrait expliquer pourquoi les personnes exécutées ont eu droit à quelque chose qui s’approchait d’un enterrement approprié.

Les personnes exécutées n’étaient probablement pas des esclaves, car « les esclaves n’avaient aucun statut » et n’auraient probablement pas été enterrés, encore moins des cercueils et des objets funéraires, a déclaré Lisboa.

Les universitaires réagissent

45Secondes.fr a contacté plusieurs chercheurs non impliqués dans la recherche pour avoir leur avis sur la découverte. Beaucoup n’ont pas répondu au moment de la publication ; mais les quelques érudits qui l’ont fait ont exprimé leur scepticisme quant au fait que le droit romain avait beaucoup à voir avec l’exécution de ces individus.

« Ce que nous savons des sites d’exécutions judiciaires romaines suggère qu’ils étaient principalement dans des villes et des villages, en tant que spectacle public et pour leur effet dissuasif », a déclaré Simon Cleary, professeur émérite d’archéologie romaine à l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, qui a noté que la ferme de Knobb n’était pas près d’une grande ville ou ville.

Une loi faite par un empereur à Rome était difficile à appliquer dans un endroit éloigné, a déclaré Cleary à 45Secondes.fr. « Vraiment, il appartenait aux magistrats locaux, aux propriétaires fonciers ou aux fonctionnaires de l’État de faire ou de ne pas faire ce que l’empereur ordonnait », a déclaré Cleary. « Si ça [the decapitated burials] étaient le résultat d’une telle législation, alors on s’attendrait à trouver des sépultures d’exécution, en particulier des décapitations, dans tout l’empire. Cela n’arrive tout simplement pas. Les enterrements par décapitation sont presque entièrement confinés à la Grande-Bretagne », a déclaré Cleary. « Donc, à moins que la Grande-Bretagne ne soit une région qui prenait la législation impériale beaucoup plus au sérieux que le reste de l’empire, cela suggère que des explications au sein de la Grande-Bretagne doivent être recherchées », a déclaré Cleary.

Cleary a ajouté qu’il pense qu’il est possible que ces personnes aient été exécutées, mais que la loi romaine n’a peut-être rien à voir avec les raisons pour lesquelles elles ont été tuées. « Au IVe siècle, l’armée romaine avait été pendant des siècles une loi en soi, sans retour pour les civils », a déclaré Cleary. La raison pour laquelle la plupart des sépultures décapitées dans l’Empire romain ont eu lieu en Grande-Bretagne n’est pas claire. « Parfois, la Grande-Bretagne romaine pouvait être vraiment, vraiment étrange, en particulier dans le traitement des morts – il existe de nombreuses autres pratiques en plus des enterrements décapités ou couchés qui à nos yeux semblent bizarres. Aux yeux des gens à l’époque, ils peuvent avoir semblé parfaitement compréhensibles » a déclaré Cleary.

D’autres érudits ont également exprimé des doutes sur le fait que le droit romain avait beaucoup à voir avec les sépultures décapitées. « Personnellement, je pense qu’il est hautement improbable que les exécutions à la ferme de Knobb aient quelque chose à voir avec des processus juridiques romains tardifs », a déclaré Caroline Humfress, directrice de l’Institut de recherche juridique et constitutionnelle de l’Université de St. Andrews en Écosse. « S’ils ont un contexte judiciaire, il est plus probable qu’ils soient localisés et liés à des exécutions sommaires », c’est-à-dire une exécution effectuée sans procès, a déclaré Humfress à 45Secondes.fr.

Pourtant, d’autres érudits pensaient que ces personnes auraient pu être exécutées conformément au droit romain. « L’exécution officielle semble la meilleure explication pour les cas de Knobb’s Farm », a déclaré Judith Evans Grubbs, professeur d’histoire romaine à l’Université Emory d’Atlanta. « Les exécutions officielles seraient effectuées sous l’autorité du gouverneur provincial, et non de la justice locale, et refléteraient les idées impériales de criminalité plutôt que locales », a déclaré Grubbs. Elle a noté que les femmes de l’Empire romain étaient souvent la cible d’accusations de sorcellerie et d’adultère, qui pouvaient tous deux être considérés comme des crimes capitaux par les Romains.

L’excavation du site a été réalisée entre 2001 et 2010. L’excavation a été entièrement financée par une société appelée Tarmac et a eu lieu avant qu’une carrière ne soit agrandie, a déclaré Lisboa.

