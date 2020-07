17 jeux vidéo avec lesquels rire pour échapper aux plans, micropaiements et drames

Placer un chiot à l’agonie pour que les larmes commencent à jaillir, ou une soudaine montée de musique et quelque chose apparaissant à l’écran pour que vous sautiez du canapé est quelque chose que tout le monde peut faire. Te faire rire, et par là je veux dire rire aux éclats et non un sourire timide, c’est une autre chanson.

Provoquer un rire et le faire en continu pendant les nombreuses heures qu’un jeu peut durer me semble un énorme défi. C’est peut-être pourquoi ce n’est pas quelque chose que vous voyez trop souvent. Si nous y réfléchissons, il y a beaucoup de jeu d’horreur pour très peu qui pointe vers la comédie.

La tâche difficile de faire rire les gens

S’il est vrai que le temps du premier aventures graphiques pointez et cliquez alors que «Monkey Island» a lancé une grande partie de cette formule, seuls quelques héritiers de cette époque ont maintenu cette intention. Heureusement, il existe des jeux qui ont progressivement adopté le concept ces dernières années. Des exemples tels que les sympathiques «Psychonauts», les chascarrillos indie de titres comme «The Stanley Parable» et «Jazzpunk», ou les sorties acidulées de «Portal» et de sa suite.

À cela, nous devons ajouter le côté voyou de cette aspiration humoristique avec des sagas comme les jeux Lego, les mondes ouverts irrévérencieux de “ Saints Row ” ou l’avenir post-apocalyptique de “ Borderlands ”, mais même en tenant compte de ce scénario, nous verrions toujours un échantillon nettement inférieur à ce qui peut être traîné dans d’autres genres.

Et il y a une énorme différence entre provoquer des rires involontairement, par exemple avec un problème que les développeurs ont négligé, et y parvenir en générant ce rire basé sur la narration et le gameplay. Notez également la différence entre veulent être un jeu amusant et faire semblant d’être un jeu humoristique. Afficher un bouton comme celui de ‘Overcooked 2’, un jeu fortement recommandé à apprécier en famille qui génère des situations hilarantes bien qu’il ne soit pas strictement son objectif.

Heureusement, il semble que nous vivons une nouvelle résurgence du genre et, dans l’intention que vous puissiez également vous rapprocher de cette curieuse alternative, nous avons sélectionné treize jeux récents qui sont l’exemple parfait du bon combo qu’ils peuvent arriver à faire. comédie et jeux vidéo.

‘Détective Gallo’

Le genre qui en un certain sens est à l’origine de tout et qui, par des coups nostalgiques comme les Italiens derrière ce développement, continue de maintenir ce sens de l’humour caractéristique qui fait que de si bons moments nous arrivent et si peu de choses y sont prodiguées. Une aventure graphique classique qui, malgré sa courte durée, contient de belles lignes de dialogue qui vous feront passer le temps encore plus vite.

«Ne nourrissez pas les singes»

De l’Italie, nous sautons en Espagne, où est née cette idée surréaliste qui nous invite à devenir un voyeur numérique. Des grands-parents qui ressemblent étrangement à Hitler aux comptables qui deviennent drag queen une fois leur journée de travail terminée, notre objectif dans “ Ne nourrissez pas les singes ” sera de les espionner pour en savoir le plus possible sur leur vie, mais en essayant toujours de ne pas interagir. avec eux.

‘Comté de Donut’

«Donut County» est une autre idée surréaliste qui finit par être aussi folle qu’amusante. Un raton laveur avec une application pour créer des trous perdra le contrôle de la curieuse invention de plonger son peuple dans le chaos. Une folie humoristique à la fois au niveau jouable et scénaristique dans laquelle le protagoniste animalejo vole plus qu’un rire avec ses sorties.

‘Hésitez, arrêtez’

Une de ces bizarreries dont l’existence est difficile à imaginer. Un jeu de puzzle dans lequel l’objectif est, purement et simplement, de faire la mauvaise chose pour devenir la personne la plus irritante possible. Une de ces idées courtes et fraîches avec lesquelles il est impossible de finir par rire, surtout avec des défis comme mettre des chaussettes malgré le port de sandales.

‘Quatre dernières choses’

Vendu comme une aventure pointer-cliquer de la Renaissance, le jeu nous emmène à travers différentes images générant des situations des plus surréalistes et amusantes. Un titre qui, pour les fans de films comme Les Chevaliers de la Table carrée, est un cadeau pour les yeux et un ventre endolori – pour le rire – assuré. A noter également «La Procession au Calvaire», la prochaine aventure de Joe Richardson en tant que suite spirituelle.

‘Hamlet’

Avec un nom comme «Hamlet ou le dernier jeu sans fonctionnalités MMORPG, shaders et placement de produits», vous pouvez imaginer où iront les plans. Dans cette aventure graphique, nous contrôlerons un extraterrestre qui a écrasé Hamlet et doit se faire passer pour son identité.

‘Quête du guérisseur’

Un joli RPG qui rassemble le pire du genre pour que vous compreniez ce que signifie devenir le guérisseur d’un groupe de kamikazes stupides. Devenant le personnage le plus ignoré et attaqué dans ce type de jeux, vous devrez maintenir votre équipe en vie malgré le fait que l’envie de les envoyer au pâturage ne cesse de grandir.

“ La vie continue: à mort ”

Une aventure de plateforme hautement recommandée qui, loin d’être basée sur l’habileté, répond à une sorte d’énigme dans laquelle la mort de nos compagnons est la clé pour atteindre l’objectif. Un jeu avec plusieurs années derrière lui qui, malgré cela, est toujours aussi agréable.

«Manuel Samuel»

«Manual Samuel» est une aventure hilarante dans laquelle, après un accident mortel, nous devrons reprendre vie en contrôlant un corps qui semble à peine debout. En fait, son protagoniste peut même oublier comment respirer ou cligner des yeux, étant nous qui devons essayer d’agir le plus normalement possible.

“Pas pour diffusion”

‘Rocher des âges 2’

En substance, nous sommes confrontés à un mélange entre jeu de stratégie et jeu de marbre. L’idée de ‘Rock of Ages 2’ est de prendre un rocher de notre château à celui de l’ennemi en évitant leurs troupes et les dangers que le terrain génère. Une idée folle et très drôle qui a pour point culminant une série de cinématiques à la Monty Python qui finissent par être le grand atout pour continuer à découvrir ce que le rire nous attend.

‘Saints Row: le troisième’

Profitant du fait que la saga a été mise à jour avec l’arrivée de «Saints Row The Third Remastered», pouvoir revivre les événements de cette incroyable aventure en HD est une valeur à garder à l’esprit. Si vous n’avez jamais joué à la saga, imaginez un “ GTA ” dans lequel toutes les sorties sonores et les choses folles sont multipliées par 10.

‘South Park: Le bâton de la vérité’

Cette première partie et la seconde sont d’excellents jeux vidéo, mais si vous devez en garder un, nous nous dirigerons vers «South Park: Le bâton de la vérité». Les gamins grossiers du peuple du Colorado signent une très fine critique de la société américaine, des jeux de rôle et de presque tous les sujets dangereusement controversés qui peuvent venir à l’esprit. Les rires typiques de la série, allez, mais sous la forme d’un jeu de rôle recommandé.

‘Simulateur de combat totalement précis’

Une des dernières grandes sensations sur YouTube, précisément à cause du niveau de folie et de surprises absurdes qui y sont dépensées. En substance, c’est un jeu tactique axé sur la physique, mais avec un esprit avec un humour de drapeau, ce qui finit par être est la leçon d’histoire la plus surréaliste et la plus insensée que vous puissiez vous mettre en face.

‘Trover sauve l’univers’

L’humour de Justin Roiland et son succès le plus célèbre, Rick et Morty, se rencontrent dans un jeu vidéo qui échappe à la série d’animation mais maintient un esprit très similaire: «Trover Saves the Universe». Cafre à plus ne pas pouvoir, cette aventure compatible avec la réalité virtuelle (bien qu’également agréable sans lunettes) est l’un des jeux qui m’a fait le plus rire l’année dernière.

‘Sous-titre’

Transformé en jeu culte, ‘Undertale’ peut sembler être un RPG à utiliser à travers des images ou des vidéos, mais l’histoire et les personnages qu’il contient ne sont que la pointe de l’iceberg d’une surprise dont vous devriez vous rapprocher le plus tôt possible. Et si vous le faites sans absolument rien savoir d’autre, mieux vaut.

«Qu’est-ce que le golf?

Parmi les jeux que vous voyez dans des images ou des vidéos et que vous pensez “quelle absurdité“Grosse erreur.” Qu’est-ce que la Golf? ” C’est l’un des jeux de physique les plus originaux et amusants qui soit passé entre nos mains, une revue surréaliste du monde du golf qui ne cesse d’étonner écran après écran.