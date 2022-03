17 jeux comme Wordle à jouer pendant que vous attendez le correctif du lendemain

Wordle est le dernier engouement pour les jeux de mots qui nous captive totalement. À tel point que le New York Times a acheté Wordle pour « un prix non divulgué dans les sept chiffres » seulement trois mois après que l’ingénieur logiciel Josh Wardle a développé le jeu.

La caractéristique la plus distinctive du jeu est peut-être le fait que vous ne pouvez y jouer qu’une fois par jour, ce qui nous donne souvent envie de jouer plus.

Alors que le Wordle original ne présente toujours qu’un seul mot par jour, il existe d’autres jeux comme Wordle auxquels vous pouvez jouer en attendant.

1. Maître des mots

Ceux qui aiment vraiment le gameplay original de Wordle et veulent simplement pouvoir jouer plusieurs fois par jour apprécieront Word Master.

Il est configuré exactement de la même manière que Wordle, vous donnant six chances d’obtenir un mot. Les lettres grises signifient qu’il s’agit d’une lettre mal devinée, les lettres jaunes indiquent une lettre correcte au mauvais endroit et le vert signifie que votre lettre est exactement là où elle se trouve.

2. Bonjour Wordl

Hello Wordl est exactement comme Wordle sauf que vous pouvez ajuster le nombre de lettres que vous voulez dans chaque mot et vous pouvez jouer plusieurs fois par jour.

3. Wheeldle

Si vous aimez Wordle, que vous détestez attendre le mot du lendemain et que vous aimez aussi les jeux vidéo à l’ancienne, Wheeldle est fait pour vous ! La prémisse est la même que Wordle, y compris les mots de 5 lettres et le codage couleur des lettres avec l’avantage supplémentaire d’une conception 8 bits.

4. WordGuessr

WordGuessr est un autre clone de Wordle qui vous permet de deviner un nombre illimité de mots par jour et vous permet également de choisir entre des mots de 3 à 7 lettres.

Vous pouvez également défier vos amis et votre famille en partageant votre code de mots spécifique et en comparant les performances de chacun.

5. Mot illimité

Wordle Unlimited est un autre clone de Wordle avec l’avantage supplémentaire de pouvoir deviner plus d’un mot par jour.

Vous pouvez également créer un mot personnalisé à envoyer à vos amis et à votre famille pour tester leurs compétences.

6. Querelle

Quordle, c’est comme jouer à Wordle quatre fois. C’est aussi un jeu quotidien, mais vous obtenez un peu plus de temps de jeu en devinant quatre mots de 5 lettres à la fois. Chaque mot contient les mêmes cinq lettres mais dans un ordre différent, et c’est en fait assez difficile à compléter !

7. Octordle

Si vous pensiez que Quordle était difficile, essayez Octordle, qui est essentiellement Wordle pour les génies absolus. Vous devinez maintenant huit mots à la fois.

8. Querelle

Une fois que vous avez maîtrisé Wordle, vous pouvez tester vos compétences en jouant contre des gens du monde entier avec Squabble.

9. Eldrow

Edlrow est limité, tout comme Wordle, cependant, vous pouvez jouer à cinq puzzles par jour au lieu d’un. Comme vous l’avez peut-être deviné par son nom, le jeu est une forme inversée de Wordle en ce sens que vous recevez la bonne réponse finale et que vous devez revenir en arrière à travers les suppositions précédentes en fonction des lettres codées par couleur qui vous sont données.

10. Weredle

Weredle est exactement comme Wordle sauf qu’il n’est pas aussi honnête. Une lettre de chaque mot est un « loup-garou », ce qui signifie qu’il peut ou non vous donner une fausse réponse à chaque supposition.

Après chaque supposition, vous cliquez sur la tuile qui vous semble mentir. Le code couleur est le même que Wordle, et lorsque vous trouvez la tuile loup-garou, elle sera entourée de rouge. Si vous cliquez sur une tuile et qu’elle est entourée de bleu, vous saurez que ce n’est pas le loup-garou.

11. Obscur

Lewdle est la version adulte de Wordle, composée de mots grossiers de 5 lettres. Malheureusement, comme son prédécesseur plus propre, il n’y a qu’un seul Lewdle par jour.

C’est une version amusante du jeu original, mais vous devrez avoir un vocabulaire étendu de mots obscènes pour le suivre.

Attention : peut ne pas être sûr pour le travail.

12. Injure

Besoin d’évacuer la frustration? Sweardle est la version alternative de Wordle pour vous, composée de divers jurons de 4 lettres. Vous avez quatre chances de comprendre le mot, et comme Wordle, il n’y a qu’un seul mot par jour.

13. Mots croisés

Si vous voulez monter la barre, essayez de jouer à Crosswordle. On vous donne une grille de mots exactement comme celle de Wordle, avec des lettres vertes indiquant une lettre correcte au bon endroit, des lettres jaunes indiquant des lettres correctes à des endroits incorrects et des lettres grises indiquant des lettres qui ne sont pas du tout dans le puzzle. Si un triangle rouge apparaît dans le coin d’une lettre, vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus.

Les suppositions correctes créeront des mots qui apparaîtront dans le dictionnaire à la fois en travers et en bas.

Vous pouvez jouer à la fois au jeu quotidien et à une version illimitée et choisir différents niveaux allant de facile à difficile.

14. Le Seigneur des Anneaux

Si vous êtes un aficionado du « Seigneur des Anneaux », vous apprécierez cette version de Wordle qui utilise des mots des livres « Le Seigneur des Anneaux ».

Malheureusement, comme Wordle, il n’y a qu’un seul mot par jour.

15. Nerdle

Si les mots ne sont pas votre truc mais que vous voulez quand même le frisson de jouer à un jeu comme Wordle, essayez Nerdle. Ce jeu consiste à résoudre un puzzle quotidien composé de chiffres et d’équations au lieu de lettres et de mots.

16. Monde

Vous n’êtes pas fan des mots ou des chiffres, mais vous aimez quand même être interrogé ? Essayez Worldle, qui consiste à deviner un pays en fonction de sa forme.

Après chaque supposition, vous recevez la distance, la direction et la proximité du bon pays par rapport à votre supposition.

17. Heardle

Amateurs de musique, c’est votre chance de briller. Hurdle publie une chanson par jour, en commençant par l’intro. Après chaque supposition, le clip musical est étendu pour vous aider à deviner le bon artiste et le titre de la chanson.

Micki Spollen est éditrice, écrivaine et voyageuse.