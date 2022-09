17 astuces pour le Samsung Galaxy A33 5G

in

Améliorez votre Samsung Galaxy A33 avec ces astuces simples pour votre mobile

La Galaxie A33 C’est l’un des modèles les plus équilibrés de la famille Galaxy A… mais si vous possédez déjà ce modèle, vous le savez probablement déjà. Cependant, il y a toujours place à l’amélioration, et avec certains trucs simples vous pouvez faire fonctionner votre Samsung Galaxy A33 encore mieux.

Passons en revue quelques-uns des meilleures astuces pour Samsung Galaxy A33 que vous pouvez utiliser pour tirer le meilleur parti de votre appareil. Tous sont extrêmement simples à réaliser, mais ils amélioreront sans aucun doute votre expérience avec le Galaxy A33.

Et, si vous voulez voir comment réaliser ces mêmes astuces de manière plus visuelle, vous pouvez le faire grâce à la vidéo YouTube de nos collègues d’Urban Tecno, que nous vous proposons ci-dessous.

Prenez une photo avec la paume de votre main

Cette astuce est parfaite pour les moments où vous voulez vous prendre en photo et que vous n’avez personne pour vous aider : vous pouvez faire prendre une photo au mobile dès que la caméra détecte que vous levez la paume de la main.

Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir l’application appareil photo, d’entrer dans les paramètres, d’entrer dans la section « Modes de prise de vue » et d’activer le commutateur pour l’option « Afficher la paume ».

Tirez le meilleur parti de l’application de la galerie

L’application galerie de votre Galaxy A33 cache un option secrète appelée « Gallery Labs ». Vous y trouverez des fonctions cachées qui ne sont pas disponibles par défaut.

À l’époque, nous avions déjà expliqué comment activer ce paramètre. tu dois juste ouvrir l’application de la galerieaccédez aux paramètres et appuyez plusieurs fois sur le numéro de version jusqu’à ce que vous voyiez un avis indiquant que vous avez activé Gallery Labs.

Utiliser les widgets de maintenance

La plupart des téléphones Samsung, y compris le Galaxy A33, incluent différents outils de « maintenance » qui vous permettent de toujours garder votre appareil comme neuf, soit libérer de l’espace de stockage ou vider le cache. Ce que peu de gens savent, c’est que ces outils ont leur propre collection de widgets qui peut être placé sur l’écran d’accueil.

Protégez vos données les plus privées

La Dossier sécurisé est l’une des meilleures fonctionnalités des smartphones Samsung modernes. Dans celui-ci, vous pouvez enregistrer des documents, des images ou des applications et empêcher d’autres personnes d’accéder à ces données.

Pour l’utiliser, il suffit de accédez-y depuis le panneau de configuration rapidedéfinissez une méthode de déverrouillage et commencez à déplacer vos données vers celle-ci.

Allumez ou éteignez l’écran en deux clics

L’option d’allumer ou d’éteindre l’écran d’un mobile est un classique d’Android depuis des années, bien que certains constructeurs aient décidé de se débarrasser de cette option sur leurs appareils.

Heureusement, Samsung n’en fait pas partie : vous pouvez activer le double tap sur l’écran pour l’allumer ou l’éteindre Réglagesdans la section « Mouvements et gestes » de la section Fonctions avancées.

Activer les options de développeur

Sur n’importe quel mobile Android, vous pouvez activer les options de développeur pour utiliser les fonctionnalités avancées disponibles sur votre appareil. Sur le Galaxy A33, la démarche pour activer cette fonction est la même : il suffit d’accéder au Les paramètres du systèmerendez-vous dans la rubrique « À propos du téléphone » et touchez à plusieurs reprises numéro de version du système.

Lorsque vous l’aurez fait, une nouvelle section apparaîtra en bas du menu des paramètres, appelée options de développeur.

Un moyen plus rapide de prendre des captures d’écran

Le menu mouvements et gestes de votre Galaxy A33 regorge de secrets. L’une des moins connues permet prendre des captures d’écran d’une manière beaucoup plus rapide qu’en utilisant la combinaison classique de boutons.

Pour l’utiliser, activez simplement l’option « Balayer la paume pour capturer » dans la section « Mouvements et gestes » de l’application Paramètres. Lorsqu’il est activé, tout ce que vous avez à faire est de faire glisser le bord de votre paume de gauche à droite, ou vice versa, sur l’écran.

Contrôlez le son de chaque application indépendamment

Dans la section « Son et vibration » des paramètres système de votre Galaxy A33, vous pouvez activer une option peu connue appelée Son d’application indépendant.

Lorsque vous l’aurez fait, vous pourrez choisir quelles applications doivent lire de l’audio sur des appareils externes connecté via Bluetooth, et lesquels le liront via les haut-parleurs du téléphone.

Masquez le contenu des notifications pour plus de confidentialité

Si vous ne souhaitez pas que quiconque puisse lire le contenu des messages ou des notifications que vous recevez, vous pouvez masquer le contenu des notifications que vous recevez sur l’écran de verrouillage.

Comment? Très simple : ouvrez les paramètres système, accédez à la section « Notifications » et recherchez « Notifications (écran de verrouillage) ». Là, vous pouvez choisir le type de notifications qui apparaîtront sur l’écran de verrouillageet le contenu à y afficher.

Utilisez le « contenu Edge » pour améliorer le multitâche

La Barre latérale « Edge Contents » Il est hérité du légendaire Samsung Galaxy Edge du passé et est désormais disponible dans des modèles tels que le Galaxy A33.

Grâce à cette fonction, vous pouvez Accès rapide à vos applications et outils préférés d’un côté de l’écran. Pour activer la fonction, allez dans les réglages de filtrer dans l’application Paramètres système et activez l’interrupteur Contenu Edge.

Entendez mieux ce qui vous entoure

Probablement l’un des fonctions les plus utiles et inconnues que vous pouvez trouver sur votre Galaxy A33.

Si vous entrez dans le menu Paramètres et accédez à la section de Accessibilitédans la section « Améliorations auditives », vous trouverez une option appelée Amplifier le son ambiant. Si vous l’activez, l’appareil captera le son ambiant et l’améliorera afin que vous puissiez découvrir tout ce qui se passe autour de vous. Notez cependant que cette fonction n’est disponible que lorsque utilisez-vous des écouteurs.

Tirez le meilleur parti du bouton d’alimentation mobile

Par défaut, un appui long sur le bouton d’alimentation de votre Galaxy A33 ouvrez l’assistant virtuel Bixby. Heureusement, ce raccourci peut être personnalisé.

Si vous entrez dans Paramètres, et à partir de là, vous allez dans « Fonctions avancées », vous trouverez une section intitulée « Bouton de fonction » qui vous permet de modifier l’accès direct au bouton d’alimentation du mobile. tu peux en faire un appuyez deux fois pour ouvrir l’appareil photo ou lancez l’application de votre choixet qu’un appui long sert à ouvrir Bixby, ou le menu d’alimentation.

Utiliser le « mode à une main »

Bien que le Galaxy A33 ne dispose pas d’un écran excessivement grand, il peut parfois être difficile d’atteindre le sommet d’une seule main.

C’est précisément pour cette raison qu’il existe mode une maince qui réduit le contenu à l’écran pour que vous puissiez y accéder facilement.

vous avez juste besoin balayez vers le bas sur la barre de navigation inférieure, et le contenu à l’écran deviendra plus petit. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être d’abord Activez cette option dans les paramètres système.

Modifier l’intensité de la lampe torche

Samsung est l’une des rares marques qui offrent la possibilité de changer l’intensité de la lampe de poche de leurs mobiles. Pour cela, il suffit ouvrir le panneau des paramètres rapides et faites un appui long sur l’icône de la lampe de poche. Vous verrez une barre de luminosité qui vous permettra changer l’intensité lumineuse.

Vérifiez toutes les notifications que vous avez reçues

Cette astuce est particulièrement utile lorsque vous avez supprimé une notification par erreur. si vous entrez Paramètres / Notifications / Historique des notifications Vous pourrez voir un enregistrement de chacune des notifications qui ont atteint votre mobile, même si vous les avez précédemment rejetées.

Comment va ta batterie ?

Vous souhaitez savoir comment est la batterie de votre Galaxy A33 ? Ouvrez l’application « Téléphone » et entrez le code *#0228#. Automatiquement, un menu d’état de la batterie où vous pouvez voir différents paramètres intéressants.

Vérifier le fonctionnement des capteurs

En plus de ce qui précède, il y a un autre code secret qui permet de tester capteurs de votre mobile pour vérifier qu’ils fonctionnent tous comme ils le devraient.

Encore une fois, vous devez ouvrir l’application Téléphone et entrer ce code : *#0*#

