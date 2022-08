150 chiens sauvés après avoir été retrouvés vivant avec une famille sans abri dans le désert de l’Arizona

Une famille sans abri a été retrouvée vivant dans le désert de l’Arizona avec environ 150 animaux, le Sgt. Calbert Gillett du bureau du shérif du comté de Maricopa a confirmé à AUJOURD’HUI vendredi soir dans un communiqué de presse.

Le 10 août, les députés ont reçu un appel du State Land Trust au sujet d’une famille vivant sur le terrain appartenant à l’État près de Wittman, en Arizona, qui était expulsée après y avoir vécu pendant environ un an. À leur arrivée, ils ont découvert le grand nombre d’animaux vivant dans des chenils et des tentes dans la région.

Une partie du campement où les chiens ont été retrouvés. @skysanctuaryrescue / Instagram

« Les détectives ont été surpris de découvrir qu’aucun des animaux ne semblait mal nourri et qu’aucun animal malade n’a été trouvé à ce moment-là », a déclaré Gillet dans un communiqué. « Les animaux avaient de l’ombre et un abri. »

La famille a accepté de remettre volontairement les animaux à l’unité MCSO MASH où ils recevraient une évaluation vétérinaire, des soins et éventuellement seraient disponibles pour adoption par le public, a ajouté Gillett.

Avant que les autorités n’arrivent sur place, la famille avait contacté le Sky Sanctuary Rescue pour obtenir de l’aide pour accueillir leurs chiens et leurs chats.





Les chiens aboient alors que les sauveteurs du Sky Sanctuary traversent le campement. @skysanctuaryrescue / Instagram

Elli Smith, la fondatrice de Sky Sanctuary Rescue à Phoenix, a déclaré AUJOURD’HUI par téléphone que la famille les avait contactés sur leurs réseaux sociaux pour demander de l’aide.

Smith est allé sur le site avec l’intention d’obtenir 10 animaux, mais à son arrivée, il a vu qu’il y avait plus que les 50 à 60 animaux qu’ils lui avaient dit qu’ils avaient.

« Je dirai que les chiens étaient tous très bien nourris et, dans les ressources limitées (de la famille), très bien pris en charge », a-t-elle déclaré, notant qu’il y avait beaucoup de chiens plus âgés, certains avec des problèmes médicaux mineurs et trois mamans avec chiots nouveau-nés. « J’ai fini par partir la première nuit avec 22 chiens. »

Elle est revenue le lendemain, lorsque les adjoints et l’équipe du MCSO déménageraient la famille et les animaux et ont fini par prendre 56 animaux médicalement fragiles et un chat. Smith a partagé que la famille avait fini par garder cinq chiens et qu’ils avaient pu déménager dans une nouvelle propriété.

De plus, Gillet a noté que le refuge « ne travaillait à aucun titre officiel avec l’unité MASH ou MCSO ». MCSO, de son côté, a accueilli 93 chiens et neuf chats.

Smith espère que les gens ne vilipenderont pas la famille, exprimant qu’elle a remarqué à quel point la famille « se soucie (d) de ces chiens ». « Ce n’est peut-être pas la même façon dont nous prendrions soin des chiens, mais ils se souciaient de ces chiens », a-t-elle déclaré. « Les chiens étaient pour la plupart bien soignés. »

Les animaux reçoivent maintenant des soins médicaux, a-t-elle dit, dans l’espoir que les gens les encouragent et les adoptent.