15 stars de Disney Channel qui ont partagé leurs histoires de sortie LGBTQ+

De Demi Lovato et Dove Cameron à Joshua Bassett et Josie Totah, voici quelques-unes des plus grandes stars de Disney Channel qui s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+ et qui ont partagé leurs histoires de coming out en ligne avec leurs fans et leurs abonnés.

Stars LGBTQ+ Disney Channel : 15 acteurs qui ont partagé leurs histoires de coming out. Photo : Banque de photos Chris Haston/Peacock/NBCU via Getty Images, Amy Sussman/KCA2021/Getty Images pour Nickelodeon, Jenny Anderson/Getty Images pour Elsie Fest

Demi Lovato

En mai 2021, l’icône de la pop Demi Lovato a annoncé qu’ils n’étaient pas binaires et qu’ils utiliseraient désormais leurs pronoms. Quelques mois plus tôt, Demi s’était également révélée pansexuelle.

Dans une vidéo Instagram s’ouvrant sur leur identité de genre, Demi a déclaré: « Au cours de la dernière année, j’ai fait un travail de guérison et d’autoréflexion et, à travers ce travail, j’ai eu la révélation que je m’identifie comme non- binaire. Cela dit, je vais officiellement changer mes pronoms en eux/eux. «

Demi a poursuivi: « Je pense que cela représente le mieux la fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir plus authentique et fidèle à la personne que je sais que je suis et que je découvre encore. »

Miley Cyrus

Miley Cyrus parle ouvertement de sa sexualité depuis plusieurs années maintenant. En 2015, Miley est apparue comme pansexuelle et a déclaré plus tard qu’elle s’identifiait comme fluide de genre.

S’adressant à Billboard en 2017, Miley s’est décrite comme une « personne neutre sur le plan sexuel et sexuellement fluide ».

Colombe Cameron

Dove Cameron est devenue bisexuelle en 2020 tout en discutant de la vidéo de sa nouvelle chanson « We Belong ». Dans un Instagram Live, Dove a déclaré: « Je pense que c’est vraiment beau de parler en tant que personne bi. Je ne voulais pas que mon art et mes visuels reflètent uniquement les couples hétérosexuels. »

S’ouvrant sur sa décision de sortir publiquement, Dove a déclaré au Gay Times: « Quand la chanson est sortie, tout le monde a eu l’idée que la chanson était un grand hymne LGBTQ + et je me suis retrouvé dans cette position où tout le monde pensait que j’étais queerbaiting. Je est allé sur Instagram Live et a dit: « Les gars, j’avais vraiment besoin de vous expliquer quelque chose. Peut-être que je ne l’ai pas dit, mais je suis super queer. »

Elle a poursuivi: « Je n’ai jamais été confuse au sujet de qui j’étais. J’avais l’impression que je ne serais pas acceptée et j’avais ce récit étrange selon lequel les gens ne me croiraient pas. J’espère que cela aide, c’est pourquoi je suis sorti. «

Josué Bassett

Bien qu’il ne soit techniquement pas originaire de Disney Channel, le Disney + Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série la star a fait son coming out auprès de ses fans en mai 2021.

Après avoir fait l’éloge d’Harry Styles dans une interview, Joshua a ensuite clarifié ses commentaires dans un post Instagram, en écrivant : « Toute ma vie, les gens m’ont parlé de ma sexualité. Les gens m’ont fait honte pour des choses dont ils ne savent rien. Je veux dire merci à ceux-là de vous qui défendez l’amour et l’acceptation. »

« Aimez qui vous aimez sans vergogne. C’est bien de toujours savoir qui vous êtes. La vie est trop courte pour laisser l’ignorance et la haine gagner. Je choisis l’amour. »

Larry Saperstein

le Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série La star est sortie pendant le mois de la fierté 2021. Sur TikTok, Larry a partagé une vidéo de lui-même avec la légende « joue un personnage avec une petite amie à la télévision » avant de s’adresser à ses fans en ajoutant « est bi irl ».

La vidéo de Larry est rapidement devenue virale avec des millions de fans qui l’aiment et lui ont fait part de leurs félicitations dans les commentaires.

Josie Totah

Ancien Jessie la star Josie a parlé de sa transition dans un article puissant pour TIME en 2018. Dans l’article écrit par elle-même, Josie a écrit: « Mes pronoms sont elle, sa et la sienne. Je m’identifie en tant que femme, en particulier en tant que femme transgenre. Et je m’appelle Josie Totah.

« Ce n’est pas quelque chose qui vient d’arriver. Ce n’est pas un choix que j’ai fait. Quand j’avais cinq ans, bien avant de comprendre ce que le mot genre Cela signifiait que je disais toujours à ma mère que j’aurais aimé être une fille. »

En 2019, Josie a déclaré plus tard à Refinery 29: «Ce n’était pas un moment de« coming out »pour moi puisque ma famille sait que j’étais transgenre depuis l’âge de trois ans; c’était plus un Laisse moi juste informer le monde de quelque chose qu’ils ne savent pas genre de moment.

Rowan Blanchard

Fille rencontre le monde La star Rowan Blanchard a déclaré qu’elle s’était identifiée comme homosexuelle en 2016 dans un tweet. Rowan, qui avait 14 ans à l’époque, a tweeté: « Personnellement, je ne veux pas me qualifier d’hétéro, de gay ou autre. Donc je ne vais pas me donner d’étiquettes avec lesquelles m’en tenir – juste exister. » Répondant à un fan, Rowan a également ajouté « oui ouvert à aimer n’importe quel genre à l’avenir, c’est pourquoi je m’identifie comme homosexuel ».

Dans une interview de 2017 avec Nylon, Rowan a parlé des tweets : « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es hétéro ou gay. Je ne comprends pas pourquoi tu veux que je sois l’une des deux choses. Quelle est la force motrice derrière les binaires ? »

Corbeau-Symoné

Raven a parlé de sa sexualité dans une interview It Got Better en 2016, où elle a expliqué qu’elle était consciente de sa sexualité dès l’âge de 12 ans, mais qu’elle n’est sortie qu’à l’université. Raven a expliqué : « Je n’ai jamais pensé que je ferais mon coming out parce que ma vie personnelle n’avait pas d’importance. C’était seulement ce qui était censé être vendu sous le nom de marque Raven-Symoné.

Raven est sorti publiquement après tweeter un message de célébration à propos des décisions sur le mariage homosexuel aux États-Unis en 2013. Parlant de son parcours, elle a déclaré : « Je me sentais plus légère. J’avais l’impression que je pouvais sortir et ne pas avoir à mettre 17 chapeaux différents pour être moi-même. »

Josué Rush

Andi Mack La star Joshua Rush est devenue bisexuelle en 2019 après avoir partagé une série de tweets avec ses followers. Sur Twitter, Joshua a écrit dans un tweet désormais supprimé : « le premier à répondre à ce tweet est bi lol ». Il a ensuite répondu à son propre tweet en écrivant : « D’abord ! je gagne ! c’est moi. je suis bi. Et maintenant que j’ai dit ça, j’ai quelques trucs à raconter. »

Joshua a ensuite expliqué que, bien qu’il ait joué le tout premier personnage principal de Disney Channel qui soit gay, il lui était difficile de sortir.

« Quelle ironie, n’est-ce pas, que moi, jouant ce personnage, n’aie jamais rassemblé ce courage ? » il a dit. « Au lieu de ressentir le courage de vous dire aujourd’hui que je suis un homme bisexuel fier et fier à cause du personnage que j’ai joué pendant quatre ans, je ressens ce courage en pensant à vous tous, qui se sont sentis enhardis par Cyrus à sortir. »

Bella Thorne

Bella Thorne a parlé de sa sexualité à plusieurs reprises dans des interviews au cours des dernières années. En 2019, Bella est apparue comme pansexuelle dans une interview avec Good Morning America tout en faisant la promotion de son livre.

Bella a déclaré: « Je suis en fait pansexuelle et je ne le savais pas. Quelqu’un m’a expliqué très précisément ce que c’est. Vous aimez les êtres. Vous aimez ce que vous aimez. Vous n’avez pas besoin d’être une fille ou un gars ou un il ou elle ou ils ou ceci ou cela. C’est littéralement, vous aimez la personnalité. Vous aimez juste un être. «

Gris Mollée

Film de plage pour adolescents la star Mollee Gray est sortie publiquement peu de temps avant son mariage (superbe !!) avec Jeka Jane en 2017. S’adressant à The Advocate en 2019, Mollee a déclaré que pendant qu’elle était avec sa famille et ses amis proches, elle avait initialement caché sa sexualité parce que elle avait peur de ce que cela ferait à sa carrière.

Mollee fait désormais également partie du collectif Pride House LA TikTok aux côtés de Film de plage pour adolescents co-vedette Garrett Clayton.

Hayley Kiyoko

Hayley Kiyoko, ancienne Lemonade Mouth star et icône pop connue sous le nom de « Lesbian Jesus » pour ses fans, est depuis longtemps un leader en matière de représentation LGBTQ + dans la musique, bien qu’elle ait déjà fait part de ses hésitations en ce qui concerne les labels.

Parlant de la raison pour laquelle elle s’est qualifiée de lesbienne au Billboard & The Hollywood Reporter’s Pride Summit, Hayley a déclaré: « Je ne voulais pas du tout de label, mais une fois que j’ai sorti ma musique, il y a eu cette vague de soutien pour le fait que je l’ai fait comme les filles. J’ai appris qu’en adoptant mon label de lesbienne, j’aidais à normaliser cela pour tant d’autres personnes. »

Alyson Stoner

L’actrice et danseuse Alyson Stoner s’est présentée aux fans dans un essai pour Teen Vogue en 2018. Alyson a partagé son propre voyage sur la façon dont elle est tombée amoureuse d’une femme et comment cela l’a amenée à réfléchir à sa propre identité.

Dans l’essai, Alyson a écrit : « Moi, Alyson, je suis attirée par les hommes, les femmes et les personnes qui s’identifient d’une autre manière. »

Julia Lester

HSMTMTS la star Julia Lester est pansexuelle. En juin 2020, Julia a partagé une photo d’elle avec le drapeau de la fierté pansexuelle à côté de la légende « sois qui tu veux ! aime qui tu veux !!!!!! la sexualité est une construction sociale teehee HAPPY PRIDE »

Garrett Clayton

Garrett Clayton, qui a joué Tanner dans Disney’s Film de plage pour adolescents, est sorti publiquement dans un post Instagram émouvant en 2018.

L’acteur a partagé une photo avec une légende sur son film Atteindre, et a mentionné les chagrins d’amour personnels et les événements tragiques similaires que lui et son petit ami de longue date (et maintenant fiancé) Blake Knight avaient partagé tout au long de leur vie. Dans une vidéo sur leur chaîne YouTube commune, intitulée » A Gay In the Life « , Garrett s’est ouvert davantage sur son histoire de coming out.

De même que Film de plage pour adolescents co-star Mollee Gray, Garrett fait également partie de la TikTok Pride House LA.

