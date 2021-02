15 rôles emblématiques joués par des acteurs qui n’étaient pas le premier choix

Saviez-vous que Deloris Van Cartier dans « Sister Act » a été écrit pour une autre diva qui n’était pas Whoopi Goldberg? Ou que Tom Cruise n’était pas destiné à jouer le rôle de Jerry Maguire? Peut-être des choses fais arriver pour une raison.

Après l’aveu récent d’Anne Hathaway qu’elle était le neuvième choix pour «Le diable s’habille en Prada», nous avons décidé de plonger dans les rôles qui l’étaient presque. Voici 15 rôles emblématiques de nos films et émissions de télévision préférés qui avaient presque des pistes totalement différentes, mais qui sont finalement allés à quelqu’un d’autre.

Voici 15 rôles emblématiques presque joués par d’autres acteurs:

1. Anne Hathaway comme Andy Sachs dans « Le diable s’habille en Prada »

Hathaway a révélé dans un épisode récent de « RuPaul’s Drag Race » que son portrait d’Andy Sachs ne l’était presque jamais. Après qu’on lui ait demandé si elle devait se battre pour des rôles, elle a répondu: «Je vais vous donner du thé, j’étais le neuvième choix pour ‘Devil Wears Prada’. Mais je l’ai! Accrochez-vous, n’abandonnez jamais. «

Anne Hathaway dans «Le diable s’habille en Prada». Age fotostock

Bien que Hathaway n’ait révélé aucun acteur considéré avant elle pour le rôle d’Andy, Variety avait précédemment rapporté que Rachel McAdams était l’un des premiers choix de Fox car ils cherchaient un plus grand nom. McAdams a déclaré à Elle en 2007 qu’elle n’allait pas «faire de films juste pour faire des films».

« Je dois être passionnée à ce sujet », a-t-elle expliqué. « Et en même temps, je peux être très distraite lorsque je travaille et j’aime beaucoup revenir à ma vie. »

2. Whoopi Goldberg comme Deloris Van Cartier dans « Sister Act »

En réfléchissant à d’éventuelles erreurs dans sa carrière, Bette Midler a admis qu’elle en avait fait beaucoup, y compris refuser un rôle dans «Sister Act».

L’interprète emblématique a déclaré à Metro en 2010: «Il y avait ‘Sister Act’, qui a été écrit pour moi, mais j’ai dit: ‘Mes fans ne veulent pas me voir dans une guirlande.’ Je ne sais pas d’où je viens. Pourquoi dirais-je une chose pareille?

Whoopi Goldberg. (C) Photos Buena Vista / Collection Everett

Comme nous le savons, Whoopi Goldberg a joué le rôle de Deloris Van Cartier et a même continué à faire une suite, «Sister Act 2.»

3. Dakota Johnson dans le rôle d’Anastasia Steele dans «Cinquante nuances de gris»

Anastasia Steele était le rôle d’évasion de Dakota Johnson dans la franchise «Cinquante nuances», mais le rôle est presque allé à Emilia Clarke. La star de « Games of Thrones », cependant, a refusé le rôle en raison de la quantité de nudité à l’écran dans le film.

«Eh bien, Sam (Taylor-Johnson, le réalisateur) est un magicien. Je l’aime et j’ai trouvé sa vision magnifique », a déclaré Clarke lors de la table ronde des actrices dramatiques du Hollywood Reporter’s. «Mais la dernière fois que j’étais nue devant la caméra sur (Game of Thrones), c’était il y a longtemps, et pourtant c’est la seule question qu’on me pose parce que je suis une femme.

Elle a décrit les questions comme «ennuyeuses comme l’enfer», ajoutant: «J’en ai marre parce que je l’ai fait pour le personnage.»

En fin de compte, l’acteur a déclaré qu’elle ne voudrait pas «entrer volontairement dans cette situation».

4. Hugh Jackman comme Wolverine

Nous connaissons et aimons Hugh Jackman de la trilogie «Wolverine», mais il n’a pas été le premier acteur à jouer le rôle.

Initialement, Dougray Scott était à l’origine choisi comme Wolverine mais a dû se retirer en raison d’un conflit d’horaire pour «Mission Impossible 2».

5. Kerry Washington dans le rôle d’Olivia Pope dans «Scandal»

Pouvez-vous imaginer quelqu’un d’autre que Kerry Washington comme Olivia Pope? La directrice de casting de l’émission, Linda Lowy, a révélé en 2017 que Washington n’était pas le choix initial de Pope, déclarant au Hollywood Reporter: « Le réseau nous lisait leurs meilleurs choix, et c’était Connie (Britton) et toutes les femmes blanches. »

« J’ai paniqué. Quelqu’un a finalement dit: » Nous allons devoir refaire cette liste « , a-t-elle poursuivi.

En fin de compte, Washington a été choisi comme Pape pour dépeindre le gestionnaire de crise, devenant la première femme noire à diriger un drame de réseau en près de quatre décennies.

Le film qui a réuni Angelina Jolie et Brad Pitt avait presque une femme principale différente.

Brad Pitt et Angelina Jolie dans «M. et Mme Smith». Moviestore / REX / Shutterstock

Des rapports précédents de Entertainment Weekly indiquaient que Nicole Kidman était en négociation pour jouer dans «M. & Mme Smith », mais a dû abandonner en raison d’un long tournage pour« The Stepford Wives ».

7. Reese Witherspoon comme Elle Woods dans « Legally Blonde »

Reese Witherspoon incarne parfaitement le rôle d’Elle Woods, mais le rôle a été initialement offert à Christina Applegate pour jouer notre blonde préférée au grand écran. La star de «Dead to Me» a refusé le rôle, disant à ET qu’elle avait reçu le scénario juste après avoir terminé «Marié avec des enfants» et «eu peur» du rôle.

Reese Witherspoon dans « Legally Blonde ». Age fotostock

« J’ai eu peur de me répéter », a-t-elle dit, ajoutant plus tard qu’elle hésitait à jouer une autre blonde stupide. « Quel geste stupide c’était, non? »

Applegate était satisfaite de la façon dont tout s’est finalement déroulé, expliquant: « Reese méritait cela. Elle a fait un bien meilleur travail que je n’ai jamais pu, et c’est donc sa vie. C’est son chemin. »

8. Renée Zellweger comme Roxie Hart dans «Chicago»

Avant que Renee Zellweger n’obtienne le rôle, Charlize Theron devait incarner Roxie Hart dans l’adaptation cinématographique de «Chicago». Lors d’une séance avec Howard Stern sur son émission SiriusXM, Theron a expliqué à quel point elle était dévastée d’avoir perdu le rôle.

« Je voulais vraiment des choses que je n’avais pas », dit-elle. « Pendant un certain temps, j’étais attachée à ‘Chicago’. J’avais vraiment envie de ça. J’ai été danseur pendant la majeure partie de ma vie, et il y avait une vraie nostalgie, l’idée de faire ce film pour moi. J’ai eu le coup d’envoi. La réalisation m’a donné le coup d’envoi. J’étais vraiment déçu. . «

Renee Zellweger arrive aux Oscars le dimanche 9 février 2020. Jordan Strauss / AP

Elle a expliqué qu’il y avait un autre réalisateur attaché au film qui l’a amenée, ajoutant: «Et puis ce réalisateur a été renvoyé et ce nouveau réalisateur a été engagé et il ne voulait pas faire le film avec moi. J’allais jouer le rôle de Renée Zellweger, qui d’ailleurs, elle a fait un travail incroyable.

9. Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw dans «Sex and the City»

On ne pouvait s’empêcher de se demander… qui était en ligne pour jouer Carrie Bradshaw avant Sarah Jessica Parker?

Chris Noth comme Mr. Big et Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw dans « Sex in the City ». Craig Blankenhorn / New Line Cinema / fichier AP

La star de «Desperate Housewives» Dana Delany a révélé à Kathie Lee Gifford et Hoda Kotb de 45secondes.fr en 2015 qu’elle avait refusé le rôle de Carrie Bradshaw.

«Ce n’était même pas encore un scénario, Darren Star était un de mes amis et il a dit: ‘Tu sais, je fais ce truc’, et j’étais comme ‘j’ai juste fait tellement de films sur le sexe, je peux T’en fais pas d’autre. Je ne peux pas », dit-elle. «Maintenant, je serais comme, ‘Oui, s’il vous plaît!’»

10. Keanu Reeves dans le rôle de Neo dans «The Matrix»

Il y avait deux grands noms en lice pour le rôle de Neo dans «The Matrix», qui est finalement allé à Keanu Reeves.

Brad Pitt a révélé à USA Today, interrogé sur un film qu’il n’apparaissait pas, dans lequel il avait transmis le film de science-fiction emblématique en plaisantant: «J’ai pris la pilule rouge.

Keanu Reeves de « The Matrix Reloaded » en 2003. AA Film Archive / Alamy

Un autre visage familier était en place pour le rôle: Will Smith. L’acteur a fini par dire non au rôle de Neo parce qu’il ne comprenait pas le film, disant à Wired: «Vous savez, The Matrix est un concept difficile à présenter. Sur le terrain, je ne l’ai tout simplement pas vu. J’ai regardé la performance de Keanu – et je dis très rarement cela – mais j’aurais tout gâché.

« À ce moment-là, je n’étais pas assez intelligent en tant qu’acteur pour laisser le film être », a-t-il poursuivi. « Alors que Keanu était assez intelligent pour le laisser faire. Laissez le film et le réalisateur raconter l’histoire, et n’essayez pas de jouer à chaque instant. »

11. Julia Roberts comme Vivian Ward dans « Pretty Woman »

Il est difficile d’imaginer qui que ce soit dans les bottes noires vernies aux genoux de Vivian Ward dans « Pretty Woman », mais le rôle a été offert à de nombreux autres acteurs avant que Julia Roberts ne l’accroche.

Un nom qui a circulé comme l’un des premiers prétendants était Molly Ringwald. Lors d’une AMA Reddit en 2012, la star de « Pretty In Pink » a confirmé cela, en disant: « Je pense avoir vu un premier brouillon et il s’appelait » 3 000 € « . Je ne me souviens pas spécifiquement de l’avoir refusé. Le script était OK. «

Richard Gere et Julia Roberts dans « Pretty Woman ». Moviestore / REX via Shutterstock

« Mais je dois dire que Julia Roberts est ce qui fait ce film. C’était son rôle. Chaque acteur espère un rôle qui les fera briller comme ça. »

12. Tom Cruise comme Jerry Maguire

Certains peuvent dire que «Jerry Maguire» est l’un des meilleurs rôles de Tom Cruise, mais il est presque allé à un autre Tom. Tom Hanks, c’est ça. Le réalisateur Cameron Crowe a réfléchi sur le film avec Deadline en 2017, racontant comment Cruise a obtenu le rôle malgré l’écriture et le développement du personnage pour Hanks pour jouer Jerry.

Kelly Preston et Tom Cruise dans «Jerry Maguire». (C) TriStar Pictures / avec la permission d’Everett Collection

«Mais alors que Hanks devenait de plus en plus dans cette chaleur blanche et chaude de la super célébrité, j’ai toujours pensé, eh bien, si Tom Hanks ne le faisait pas, qui serait le rêve de Jerry Maguire? Dit Crowe. «De plus en plus avec le temps, c’était Tom Cruise. J’ai vraiment ressenti cela dans mon ventre.

Finalement, Hanks a transmis le rôle et Crowe a envoyé le script à Cruise, qui a immédiatement dit oui.

13 & 14. Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans le rôle de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater dans «Titanic»

Alors que les premiers choix étaient encore Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, « Titanic » avait presque l’air très différent avec un autre ensemble de visages célèbres à la barre du navire condamné.

Winslet a révélé lors d’une apparition en 2017 sur «The Late Show with Stephen Colbert» qu’elle avait auditionné avec Matthew McConaughey, disant à l’animateur: «Jamais dit cela en public auparavant. J’ai auditionné avec Matthew, ce qui était complètement fantastique. Ça n’aurait tout simplement pas été le truc de «Jack et Rose, Kate et Leo». »

McConaughey a confirmé son audition pour le blockbuster sur le podcast «Awards Chatter» du Hollywood Reporter, expliquant: «Je voulais ça. J’ai auditionné avec Kate Winslet. J’ai passé une bonne audition. Je suis parti de là assez confiant que je l’avais. Je n’ai pas compris. Je n’ai jamais reçu ça.

Gwyneth Paltrow a également failli jouer le rôle de Rose, s’adressant à son quasi-casting lors d’une interview avec Howard Stern.

« Je sais que l’histoire est que je l’ai refusée », a déclaré Paltrow à Stern « Je pense que j’étais vraiment en lice pour cela, j’étais l’un des deux derniers … je repense aux choix que j’ai faits et je pense , « Pourquoi diable ai-je dit oui à cela? Et non à cela? » Et vous savez, vous regardez la situation dans son ensemble et vous pensez: Il y a une leçon universelle ici. À quoi sert-il de conserver des rôles? «

Au départ, Steven Spielberg, producteur de « À Wong Foo, merci pour tout! Julie Newmar », avait en tête un autre acteur pour jouer la matriarche principale de la drague: Robin Williams.

Williams, qui venait de jouer Mme Doubtfire, a déclaré qu’il ne pouvait pas jouer le rôle principal parce qu’il «n’était pas assez joli» et qu’il «était trop poilu». Mais il adorerait faire une petite partie. Le directeur de casting Kerry Barden a confirmé cela à AUJOURD’HUI, ajoutant que Williams n’avait pas été crédité pour son camée parce qu’il ne voulait pas attirer trop l’attention des principales femmes.

Wesley Snipes, John Leguizamo et Patrick Swayze dans « To Wong Foo Merci pour tout, Julie Newmar! » Photos d’archives /

Après chaque audition de l’acteur blanc d’Hollywood pour Vida Boheme, c’est finalement Rob Lowe, Matt Dillon et Patrick Swayze en tant que finalistes.

« Rob et Matt étaient pleins de sexy, mais il y avait une certaine vulnérabilité que Patrick a apportée au personnage », a déclaré Barden AUJOURD’HUI. « Même aussi sexy qu’il était, il n’a pas apporté cette sexualité à cela et à ce qu’il faisait. il. Le réalisateur voulait que Vida soit la matriarche du trio, et Patrick a apporté cette voix de la raison au rôle.