15 résolutions de célébrités du Nouvel An que vous devriez voler

Selon le magazine InStyle, Chrissy Teigen avait une résolution plutôt saine pour la nouvelle année.

« J’aimerais vraiment être un ami plus proche et meilleur pour tout le monde », a déclaré Teigen. « J’ai ce noyau de personnes dans ma vie et il est si difficile de rester en contact avec eux, et ils ont tous des enfants, et les anniversaires me manquent. »

« La naissance de leurs enfants me manque et les anniversaires de leurs enfants me manquent et ça fait mal chaque année. Alors j’envoie toujours un e-mail à cette époque chaque année où je veux être meilleur, donc je vais m’en tenir à celui-là pour toujours. pense. »