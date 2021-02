15 plus grands films de super-héros au box-office

Les super-héros font partie du cinéma depuis des décennies. Hits comme Superman: le film et Tim Burton’s Homme chauve-souris apparaîtrait de temps en temps. Quoi qu’il en soit, pour la plupart, Hollywood n’a pas traité les films de bandes dessinées si sérieusement pendant une grande partie de son existence. Tout a changé dans les années 2000 quand X Men et Homme araignée a prouvé que le matériel source fourni par Marvel et DC pouvait conduire à d’énormes retours au box-office.

Dans les années qui ont suivi, les films de super-héros ont été explorés, produisant un succès d’un milliard de dollars après un succès d’un milliard de dollars. L’univers cinématographique Marvel est l’une des plus grandes marques de la planète et Warner Bros. s’efforce de mettre DC au même niveau. Au cours des 20 dernières années, les super-héros et même les méchants ont été les sujets de certains des plus grands films de l’histoire. Et nous sommes ici pour jeter un coup d’œil aux 15 films de super-héros les plus rentables de tous les temps, en décomposant chaque entrée en cours de route. Prendre plaisir.

15 Spider-Man 3

Il est juste de dire que le temps n’a pas été gentil avec Sam Raimi Spider-Man 3. Alors que les deux premiers du cinéaste Homme araignée les films ont aidé à cimenter le genre de super-héros la tendance à succès moderne, le final de sa trilogie a été largement déploré par les critiques et les fans. Mais cela n’a pas nui à son potentiel de gain. La troisième remise des gaz de Tobey Maguire en tant que Peter Parker a gagné 894,8 millions de dollars dans le monde, dont 151,1 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture au pays.

14 Le Chevalier Noir

Peu de films atteignent à la fois le niveau de succès et de succès financier qui Le Chevalier Noir a. Le film Batman 2008 de Christopher Nolan, qui a suivi les traces de Batman commence, est toujours largement considéré comme l’un des plus grands films de bande dessinée jamais réalisés et peut-être l’un des meilleurs films de sa décennie. Surfant sur une vague d’éloges et de buzz sur la représentation du Joker par Heath Ledger, l’adaptation de DC Comics a rapporté un peu plus d’un milliard de dollars au box-office mondial à ce jour. Oui, d’autres films de cette liste ont rapporté plus d’argent, mais peu d’entre eux peuvent endurer Le Chevalier Noir a.

13 Joker

C’est la seule entrée de cette liste qui tombe dans une sorte de zone grise. Joker n’est pas techniquement un film de super-héros selon certaines définitions. Il se concentre presque entièrement sur un méchant et Bruce Wayne n’apparaît que pendant de simples instants en tant qu’enfant. Quoi qu’il en soit, il était suffisamment proche pour être inclus, compte tenu de son matériel source DC Comics. En tout état de cause, cela peut être, à certains égards, le film le plus réussi financièrement de la liste. Réalisé par Todd Phillips, le gars le plus connu pour la réalisation La gueule de bois films, Joker est une étude de personnage sombre et cotée R avec Joaquin Phoenix jouant le rôle principal, un homme nommé Arthur Fleck qui devient le célèbre criminel. Conçu pour un budget déclaré de seulement 55 millions de dollars, soit moins de la moitié de ce que coûte le film de super-héros typique, il a gagné 1,07 milliard de dollars dans le monde. Non seulement cela, mais Phoenix a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son travail. Compte tenu de son petit budget, les marges bénéficiaires étaient énormes. Tout pour un film Warner Bros. semblait avoir peu confiance au cours de son développement.

12 Le chevalier noir se lève

Après beaucoup d’anticipation et d’attente, Le chevalier noir se lève est arrivé en salles à l’été 2012, offrant aux fans non seulement une suite à Le Chevalier Noir, mais une conclusion à la trilogie Batman de Christopher Nolan. En fin de compte, il ne pouvait pas être à la hauteur de son prédécesseur, d’un point de vue critique. Il l’a toutefois dépassé au box-office, avec 1,07 milliard de dollars dans le monde. Le monde était impatient de voir comment cela se passerait. Comment Caped Crusader de Christian Bale se mesurerait-il à Bane de Tom Hardy? C’était, jusqu’à très récemment, le film DC le plus rentable de l’histoire. Mais un certain membre de la Ligue de justice a réussi à le dépasser. Nous y reviendrons sous peu.

11 Capitaine Marvel

Capitaine Marvel était beaucoup de choses pour l’univers cinématographique Marvel. C’était le premier titre solo féminin de la franchise. Cela a marqué les débuts de Brie Larson en tant que personnage emblématique. C’était le premier film du MCU à être co-réalisé par une femme, avec Anna Boden à la barre aux côtés de Ryan Fleck. Ce fut également un énorme succès. L’aventure de super-héros des années 90 a rapporté 1,12 milliard de dollars mieux que prévu au box-office mondial. Ce total comprend 462,8 millions de dollars au pays. Cela n’a servi qu’à aider Avengers: Fin de partie plus loin lors de sa sortie en 2019, alors que Larson est également apparu dans l’équipe massive en tant que Carol Danvers.

dix Spider-Man: loin de chez soi

Non seulement Spider-Man: loin de chez soi l’un des films de super-héros les plus rentables de l’histoire, c’est le film le plus rentable de Sony. Période. Le meilleur précédent du studio était Skyfall (1,108 milliard de dollars) mais la deuxième sortie en solo de Tom Holland en tant que Peter Parker a réussi à battre la troisième remise des gaz de Daniel Craig en 007. Profitant largement d’être le premier film MCU à arriver après Avengers: Fin de partie, la suite a rapporté 1,13 milliard de dollars dans le monde. 390,5 millions de dollars provenaient des cinémas nationaux, dont 741,3 dollars à l’étranger. Il s’agit maintenant du plus grand film solo de Spidey, mais pas du plus grand à présenter le personnage. Nous y reviendrons sous peu.

9 Aquaman

Pendant des années, Aquaman était du mauvais côté de nombreuses blagues. Il était simplement le super-héros maladroit qui pouvait parler aux poissons. Mais DC Comics a travaillé sur le changement de cette image et lorsque Jason Momoa a été choisi comme personnage de Ligue de justice, cela a beaucoup aidé. À tel point que lorsque Momoa est revenu pour sa sortie en solo, dirigée par James Wan, cela a largement dépassé les attentes. Aquaman a été un énorme succès, rapportant 1,14 milliard de dollars dans le monde. J’ai eu une énorme exposition à l’étranger, récoltant 813,4 millions de dollars à l’international, un peu plus de 70% de sa prise totale. Pas pour le gâcher pour le reste de la liste, mais Aquaman est maintenant le seul film de DC le plus rentable de tous les temps. Au moins pour l’instant.

8 Captain America: guerre civile

Il est facile de prendre pour acquis maintenant, étant donné tout ce qui s’est passé dans le MCU depuis, mais Captain America: guerre civile comme un massif accord au moment de sa sortie en 2016. Non seulement il s’attaquait à un scénario classique de Marvel Comics, opposant les Avengers les uns aux autres, mais il représentait le plus de super-héros que nous ayons jamais vu ensemble dans un film. Sans oublier qu’il a servi d’introduction à Chadwick Boseman en tant que Black Panther et Tom Holland en tant que notre nouveau Spider-Man. C’était une formule gagnante. Les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont livré une superproduction monstre qui plaira à la foule qui, au total, a rapporté 1,15 milliard de dollars. Cela comprend un impressionnant week-end d’ouverture national de 179,1 millions de dollars.

sept Iron Man 3

À peine cinq ans après que Robert Downey Jr. ait fait ses débuts en tant que Tony Stark en 2008 Homme de fer, sa trilogie s’est terminée en 2013 Iron Man 3. Les jours de RDJ dans le MCU étaient loin d’être comptés, mais cela représenterait le sommet des sorties en solo de son personnage. Surfant sur le succès de Les Vengeurs, sorti un an plus tôt, l’entrée du réalisateur Shane Black dans la franchise a été un énorme succès. Si divisante qu’elle puisse être toutes ces années plus tard, c’est indéniablement un succès financier, à hauteur de 1,21 milliard de dollars au box-office. La phase 2 du MCU a débuté en beauté, signalant la série de succès à venir dans les années qui ont suivi.

6 Indestructibles 2

Bien qu’il ne soit pas extrait des pages de Marvel ou de DC, Pixar a magnifiquement capturé l’esprit des super-héros avec les années 2004 Les incroyables. Après des années d’attente, le réalisateur Brad Bird est revenu avec Indestructibles 2 en 2018. L’attente en valait la peine pour Disney et Pixar, car elle a porté ses fruits. Surfant sur une vague d’éloges critiques, la suite a atteint 1,24 milliard de dollars au box-office. Cela en fait l’un des films d’animation les plus rentables de l’histoire et, avec certains des meilleurs films de super-héros de Marvel, l’un des films de super-héros les plus rentables de tous les temps.

5 Panthère noire

Il aurait été difficile pour quiconque de prédire l’ampleur d’un accord Panthère noire allait être. Chadwick Boseman a fait toute l’entrée en tant que T’Challa dans Captain America: guerre civile. Même ainsi, le succès obtenu par la première sortie en solo du personnage était, pour le moins, stupéfiant. Panthère noire a gagné 1,34 milliard de dollars au box-office. Il s’agit du plus grand film de super-héros solo de l’histoire. C’était également le premier film de super-héros à remporter une nomination pour le meilleur film aux Oscars. Plus que cela, c’est devenu un phénomène de la culture pop qui était un monstre, même selon les normes du MCU. Malheureusement, Boseman est décédé après une bataille contre le cancer. Cependant, l’héritage qu’il a laissé perdurera pendant des années.

4 Avengers: l’ère d’Ultron

En 2015, Avengers: l’ère d’Ultron avait la tâche peu enviable de suivre les années 2012 Les Vengeurs. Dans quelle mesure il a réussi, du point de vue de l’histoire, peut être débattu d’ici à l’éternité. Mais d’un point de vue financier, c’était une autre énorme victoire pour Disney et Marvel Studios. La deuxième équipe massive de super-héros a commencé sa course avec un énorme week-end d’ouverture national de 191,2 millions de dollars, en route pour un total national de 459 millions de dollars. Couplé à son énorme transport outre-mer de 943,8 millions de dollars, le film a rapporté 1,4 milliard de dollars. Cela le met juste à l’extérieur le top dix de tous les temps, assis au numéro onze derrière Congelé II (1,45 milliard de dollars).

3 Les Vengeurs

Il est difficile de surestimer l’importance des années 2012 Les Vengeurs. Rien de tel n’avait jamais été tenté auparavant. Croiser les personnages de plusieurs franchises individuelles en un seul méga-événement. C’était un risque énorme, c’est le moins qu’on puisse dire. Cela fonctionnerait-il? Cela pourrait-il même être fait? Cela a été fait et cela a fonctionné. Hulk, Black Widow, Hawkeye, Captain America, Thor et Iron Man ont tous fait équipe pour le plus grand plaisir du public du monde entier. Au total, la grande expérience de Marvel a rapporté 1,51 milliard de dollars dans le monde. Son week-end d’ouverture de 207,4 millions de dollars est toujours l’un des plus importants de l’histoire, et il occupe le numéro du classement mondial de tous les temps. En un mot, énorme.

2 Avengers: guerre à l’infini

Si Les Vengeurs prouvé ce qui était possible dans le domaine des films de super-héros, 2018 Avengers: guerre à l’infini testé les limites. Après avoir fait ses débuts dans une scène post-crédits des années plus tôt, Thanos est finalement arrivé à faire des ravages sur le MCU. Les réalisateurs Joe et Anthony Russo, ayant précédemment dirigé Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Captain America: guerre civile, ont été chargés de tisser plusieurs intrigues, personnages, franchises et d’augmenter considérablement les enjeux. Ça a marché. Les frères Russo l’ont réussi et Guerre d’infini est devenu un événement incontournable pour le public du monde entier qui avait suivi le MCU, même par hasard. Il est devenu, à l’époque, le quatrième film à remporter plus de 2 milliards de dollars au box-office, avec un total de 2,04 milliards de dollars. On aurait pu penser que cela ne pouvait pas devenir plus grand. Mais le public du cliffhanger s’est retrouvé avec du carburant fourni pour que sa suite dépasse ce que quiconque pensait possible.

1 Avengers: Fin de partie

Le MCU ressemble à une chose sans fin. Il peut ne jamais y avoir de conclusion définitive. Mais Avengers: Fin de partie, en 2019, a offert aux fans peut-être la chose la plus proche d’une fin que nous aurons jamais dans cet univers. Ramasser où Guerre d’infini laissé, le film a servi de fin au voyage pour de nombreux héros du MCU que nous suivions depuis plus d’une décennie. C’était la fin de Thanos en tant que grand méchant de cet univers. C’était incroyablement ambitieux dans la portée, la longueur, l’histoire et à peu près toutes les autres façons dont un blockbuster à grande échelle peut être ambitieux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela ressemblait à un événement plus grand que même Star Wars: Le réveil de la force fait en 2015. Et les chiffres en parlent. Quand tout a été dit et fait, Avengers: Fin de partie gagné 2,797 milliards de dollars dans le monde. C’était juste assez pour dépasser celui de James Cameron Avatar (2,79 milliards de dollars) comme le plus grand film de l’histoire. Quelque chose que peu de gens pensaient était possible. Oui, les frères Russo ont livré non seulement le film de super-héros le plus rentable de tous les temps, mais le film le plus rentable de tout type. Période.

Sujets: Box Office