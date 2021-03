15 personnes, une grotte et 40 jours sans lumière: «l’expérience» française qui veut explorer ce qui se passe quand le temps disparaît de nos vies

Cela pourrait être l’approche d’un film d’horreur: Huit hommes et sept femmes sont enfermés dans une grotte en Ariège (France) avec l’intention de passer 40 jours en isolement sans plus de lumière que ce qu’ils peuvent se doter d’un générateur à pédale. Cependant, c’est une expérience pour tester les effets à long terme de l’isolement.

Un isolement, oui, assez spécial. Parce que pas de lumière naturelle, pas d’horloges d’aucune sorte, ce projet appelé «Deep Time» veut explorer ce qui se passe lorsque le temps disparaît de nos vies.

Une horloge qui se synchronise avec le monde extérieur

Le corps humain est une machine très complexe dans laquelle des milliers de processus se déroulent quotidiennement, les uns sur les autres comme des engrenages dans une horloge. En fait, la métaphore de l’horloge a été beaucoup utilisée à travers l’histoire. Bien que, et c’est important de le dire, cela ressemble plus à une montre à remontage qu’à une horloge atomique.

Pour continuer avec la métaphore, certains corps sont à la traîne; d’autres avancent. Et, quel que soit le cas, a besoin que le monde extérieur «rattrape» et réglemente. Ne pas le faire, nous le savons bien, non seulement augmente la possibilité d’avoir un cancer à moyen terme, mais augmente également le risque de développer des problèmes immunitaires, métaboliques, cardiaques, psychologiques et cognitifs.

Cependant, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les mécanismes chronophysiologiques. En ce sens, «Deep Time» convient qu’il existe un vide scientifique sur les détails du petit grand équilibre. Et sûrement une expérience comme celle-ci serait vraiment intéressante pour étudier les effets du «brouillard intemporel» sur le corps humain et les psychologies.

Malheureusement, « Deep Time » ne nous fera aucun bien. Ce n’est pas une expérience scientifique dans toute l’étendue de l’expression; en fait, je ne suis pas sûr (au-delà de l’idée générale) que la conception de la recherche était la meilleure pour obtenir les réponses dont nous avons besoin. En France, sans aller plus loin, une certaine gêne a été générée justement par le manque de spécialistes en charge du projet.

C’est fondamentalement l’un de ceux expéditions qui combinent intérêt scientifique et sens du divertissement (bien que, normalement, ce dernier prédomine). Quoi qu’il en soit, les 15 hommes puissants se sont enfermés dans la grotte le 14 mars et seront sortis le 22 avril. Nous verrons alors si les ténèbres en ont valu la peine.

Image | David Garrido