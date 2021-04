15 mèmes sur le 12 avril maintenant les pubs, les magasins et les coiffeurs sont ouverts en Angleterre

Tous les meilleurs mèmes sur le passage de l’Angleterre à la phase suivante de la feuille de route pour sortir du lock-out le 12 avril.

L’Angleterre a officiellement fait un pas de géant hors du verrouillage aujourd’hui (12 avril) et les mèmes sont, de toute évidence, incontrôlables.

Grâce à la baisse des chiffres des coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé que les magasins, les pubs, les restaurants et plus pourraient ouvrir le 12 avril après avoir été fermés depuis décembre.

Bien sûr, il y a toujours des mesures en place pour nous garder en sécurité (vous ne serez pas autorisé à entrer dans un pub / restaurant avant le 17 mai, tandis que les rassemblements de masse et les boîtes de nuit ne reprendront qu’au moins le 21 juin), c’est toujours un peu de liberté pour continuez-nous.

Que se passe-t-il le 12 avril?



15 mèmes hilarants sur la réouverture des pubs, des boutiques et des coiffeurs en Angleterre. Image: Nickelodeon, Ellen Tube via YouTube

Qu’est-ce qui est ouvert à partir du 12 avril?

Après des mois de verrouillage total, l’Angleterre revient lentement à la normale et rouvre les choses lundi (12 avril).

Les coiffeurs et les esthéticiennes ouvriront leurs portes et, espérons-le, sauveront nos coupes de cheveux douteuses, les magasins non essentiels accueilleront à nouveau les acheteurs et les fanatiques de fitness pourront aller à la salle de sport ou à la piscine en prévision de l’été chaud des filles.

Certains bâtiments publics comme les bibliothèques rouvriront, les vacances autonomes et les nuitées reprennent, et le nombre de participants autorisés aux mariages et aux funérailles augmentera également. Mais ce qui nous excite peut-être le plus, c’est le retour des pubs et des restaurants.

Comme vous le savez, rien ne s’interposera entre un Britannique et le pub… sauf un lock-out national. Les pubs, restaurants, cafés et bars seront autorisés à accueillir jusqu’à six personnes de deux ménages dans les espaces extérieurs. Des mesures de distanciation sociale seront bien sûr en place, mais il n’y a pas de couvre-feu à 22 heures et aucun repas substantiel n’est requis.

On sait, il nous reste encore un peu de temps avant la liberté totale mais pour pouvoir enfin se faire couper les cheveux et sortir manger? C’est magique.

Voici les meilleurs mèmes sur la feuille de route de l’Angleterre hors du lock-out le 12 avril.

Boire à –1 températures? J’ai été construit pour ça.

Je vais prendre ma pinte avec un pouce de neige s’il vous plaît et merci x

Les magasins sont ouverts. Disons une petite prière pour les vendeurs.

Prier pour les travailleurs de Primark SURTOUT en ce moment.

Je vais prier pour tous les travailleurs de Primark Tmo. Ces hommes doivent se préparer au combat comme une fin de partie – miki minach (@cxffeinatxd) 11 avril 2021

Employés de primark, vous êtes dans mes pensées ce soir. des troupes de bonne vitesse. – 🕺 (@xleah_robyn) 11 avril 2021

Bonne chance au personnel de Primark demain. Que les chances soient toujours en votre faveur 🙏🏾 – Tami 🇳🇬 (@ tbamz97) 11 avril 2021

12 avril – le jour où ma routine d’entraînement d’été a commencé.

(13 avril, 00 h 01 – le jour où j’ai arrêté.)

J’essaie d’agir naturellement à une table extérieure sur Old Compton Street le 12 avril après une séance d’entraînement au gymnase et un voyage chez les barbiers. pic.twitter.com/oY8DkmW01G – Nick Levine (@mrnicklevine) 8 avril 2021

À la liberté!

