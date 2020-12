15 mèmes hilarants Spotify Wrapped qui feront pleurer les utilisateurs d’Apple Music

Voici tous les meilleurs mèmes inspirés de vos statistiques Spotify Wrapped 2020.

C’est l’événement annuel de l’année: Spotify Wrapped 2020 est arrivé. Chaque année, Spotify révèle vos habitudes musicales au cours des 12 derniers mois. Les catégories sont divisées en vos meilleurs genres, chanson de l’année, meilleurs podcasts, top décennie et meilleurs artistes.

Naturellement, les gens ne peuvent pas résister à partager leurs résultats avec leurs amis et followers en ligne (oui, nous avons vraiment écouté ‘Watermelon Sugar’ en boucle toute l’année…) et les mèmes arrivent vite et fort.

Les meilleurs mèmes Spotify Wrapped qui feront pleurer les utilisateurs d’Apple Music. Image: Spotify, TLC

Certains d’entre nous se sont sentis un peu embarrassés.

S’il vous plaît, c’est une zone sans jugement.

Sommes-nous vraiment si prévisibles?

Oui.

Spotify enveloppé, c’est comme si vous étiez un pionnier et un connaisseur de la nouvelle musique et que vous avez découvert 5099 artistes inconnus cette année, car votre meilleure chanson est de Doja Cat – helena (@freshhel) 2 décembre 2020

Désolé, les utilisateurs d’Apple Music – asseyez-vous.

Apple a en fait lancé son propre Wrapped appelé Apple Music Replay qui révèle également vos meilleurs morceaux, meilleurs artistes et meilleurs albums de l’année.

