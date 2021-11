15 meilleurs films de séquences trouvés, classés

Le cinéma est quelque chose qui doit être en constante évolution. Cela dit, il est rare de voir des films qui s’affranchissent de la structure typique du cinéma que nous connaissons. En 1980, un film d’horreur intitulé Holocauste cannibale est arrivé sur le marché et a choqué les critiques et le public. Beaucoup considèrent ce film comme le premier film d’images trouvées de l’histoire. Cela nous a fait découvrir un nouveau type de film où, même si l’intrigue est une fiction, le film est fait de telle sorte que l’on a l’impression de regarder de vraies séquences. Le film underground a ouvert la voie à des classiques comme Le projet Blair Witch et Activité paranormale. Depuis lors, les cinéastes ont utilisé la technique des images trouvées pour couvrir tous les genres de réalisation.

Même si vous savez que ce que vous voyez n’est pas réel, le tournage d’images trouvées crée toujours une atmosphère spéciale et originale par rapport aux films narratifs classiques. Cela donne également aux cinéastes de nouvelles possibilités et a donné lieu à encore plus de façons de faire un film à l’ère moderne. Sans ami utilisé la technologie Skype pour créer un film qui se déroule entièrement sur une webcam. Projet X nous a montré que la réalisation de films trouvés peut également être utilisée dans le genre de la comédie. Il s’agit d’une nouvelle technique en constante évolution et, espérons-le, elle inspirera d’autres cinéastes à créer de nouvelles méthodes de réalisation de films pour approfondir encore cette forme d’art. Et avec cela, voici nos 15 meilleurs films de séquences trouvées de tous les temps.

15 La Baie

Le faux documentaire d’horreur de 2012 a été réalisé par le célèbre cinéaste Barry Levinson. Le film suit une infection parasitaire qui ravage une ville balnéaire du Maryland. La Baie utilise des séquences de surveillance, d’actualités et de police pour raconter l’histoire, nous offrant un thriller pandémique solide.

14 Sans ami

Le film d’horreur de 2014 Désamitié utilise la technologie Skype pour raconter son histoire, nous montrant qu’il y a toujours de nouvelles façons de faire un film. Tout le film se déroule via webcam alors que nous regardons un utilisateur surnaturel nommé « billie227 » terroriser un groupe de lycéens.

13 Projet X

Projet X utilisé la technique des images trouvées pour faire une comédie pour adolescents efficace. L’histoire suit trois amis alors qu’ils organisent une fête à la maison épique et destructrice qui devient incontrôlable. Le film est une course ininterrompue remplie d’action, de rires et d’une bande-son à bascule.

12 Hôte

Ce film d’horreur britannique de 2020 suit un groupe d’amis qui décident de rester connectés via la technologie Zoom pendant la pandémie de COVID-19. Semblable à Sans ami, tout le film se déroule sur un écran d’ordinateur. Après avoir participé à une séance, une force surnaturelle terrorise les personnages. Hôte publié par la célèbre société de production d’horreur, Shudder, et c’est un exemple parfait d’incorporation d’événements mondiaux actuels dans un film.

11 Rencontres graves

Le succès au box-office, Rencontres graves, a gagné un culte malgré des critiques mitigées de la part des critiques. L’histoire suit un groupe de chasseurs de fantômes de télé-réalité qui s’enferment dans un asile psychiatrique pendant la nuit tout en documentant leur expérience. Cette terrifiante histoire de fantômes était très bien faite et utilisait assez efficacement le style de tir fictif.

dix Lac Mungo

Le film d’horreur australien de 2008 Lac Mungo utilise des techniques de docufiction pour raconter l’histoire des événements surnaturels qu’une famille a vécus après la noyade de leur fille dans un lac. Le film utilise des personnes interviewées pour raconter l’histoire, donnant l’impression de regarder un vrai documentaire.

9 La visite

La visite a marqué un retour rafraîchissant du cinéaste provocateur M. Night Shyamalan. Il raconte une histoire effrayante à propos d’un frère et d’une sœur qui rencontrent leurs grands-parents séparés pour la première fois, réalisant bientôt qu’il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec grand-mère et grand-père. Les mouvements de caméra, les performances et la comédie légère en font un film efficace.

8 Ramper

Le talentueux Mark Duplass a écrit et joué dans ce thriller effrayant sur un homme qui terrorise un cinéaste qu’il a engagé sur Craigslist. Ramper utilise des peurs de saut, des paysages, des scènes et des dialogues inconfortables pour créer un thriller effrayant. Le film est porté par la brillante performance de Duplass.

7 REC

Le film d’images trouvées en Espagne de 2007 [Rec] suit un journaliste alors qu’elle rejoint les pompiers dans un complexe d’appartements pour découvrir qu’il y a une infection transformant les locataires en zombies violents. Cette version sanguinaire de l’infection zombie atteint toutes les marques d’un thriller classique.

6 V/H/S

V/H/S est une série de courts métrages d’images trouvées de différents cinéastes. Chaque conte a été filmé pour ressembler à une cassette VHS granuleuse, d’où le titre. Les courts métrages sont originaux, effrayants et abordent beaucoup de sujets différents. Le film a eu beaucoup de succès et a donné naissance à une série de suites.

5 Recherche

Le cinéma 2018 Recherche, mettant en vedette John Cho, a montré comment la technique des images trouvées peut efficacement raconter une histoire de thriller mystérieux. Le film suit un père à la recherche de sa fille de seize ans et tout le film est diffusé sur des écrans d’ordinateur et de téléphone portable. Cho donne une performance fantastique en tant que père désespéré et le film a été un succès au box-office.

4 la chronique

Film de science-fiction 2012 de Josh Trank la chronique raconte l’histoire de trois amis qui découvrent un objet, peut-être d’un autre monde, qui leur donne tous les pouvoirs de télékinésie. Les visuels de ce film sont fantastiques et les acteurs, dont Dan Dehaan et Michael B. Jordan, offrent de belles performances.

3 Cloverfield

JJ Abram est tant attendu et secret, Cloverfield utilisé le cinéma de found Footage pour créer un film monstre à gros budget. Le film suit un groupe d’amis alors qu’ils tentent de distancer un monstre géant détruisant New York. Les effets spéciaux de ce film sont étonnants et le travail de la caméra rend le film encore plus effrayant et plein de suspense.

2 Activité paranormale

Avoir l’accroche de « ce que vous êtes sur le point de voir est réel » est une méthode efficace pour vraiment effrayer le public, même si le film est en fait un faux. Oren Peli a effrayé le public du monde entier avec son film à petit budget sur un couple terrorisé par une présence surnaturelle. Le film utilise le suspense et des effets pratiques pour créer des tensions et effrayer son public. Activité paranormale a été réalisé avec un budget restreint et a ensuite créé l’une des franchises d’horreur les plus réussies de l’histoire.

1 Le projet Blair Witch

En 1999, Le projet Blair Witch a été diffusé et de nombreux téléspectateurs avaient l’impression que ce qu’ils voyaient était réel. Le film a été commercialisé comme le « séquence » découvert après que trois cinéastes ont disparu dans une forêt du Maryland pour trouver la légende urbaine connue sous le nom de Blair Witch. Ce film pourrait être considéré comme l’OG du cinéma d’images trouvées et son cadre effrayant et son travail de caméra, ainsi que ses performances convaincantes, ont fait de ce film un classique de l’horreur.