15 meilleurs films de Keanu Reeves, classés

Agissant pendant quatre décennies, Keanu Reeves est depuis longtemps un nom familier, mais il semble qu’au cours des dernières années, son étoile brille plus fort. Qu’il s’agisse de ses rôles récents, comme jouer une version ironique de lui-même dans Sois toujours mon peut-être ou un John Wick en quête de vengeance dans le film éponyme, ou le fait qu’il soit l’une des rares célébrités sans problème à rester, il a amassé une légion de fans. Le mystérieux acteur choisit de rester hors de la vue du public, bien que les réalisateurs l’aient décrit comme incroyablement travailleur, ce qui apparaît sans aucun doute à l’écran.

L’acteur canadien est en fait né à Beyrouth, au Liban, d’un père d’origine hawaïenne et chinoise et d’une mère britannique. Il a grandi partout dans le monde, vivant à New York et à Sydney, en Australie, avant que sa famille ne s’installe à Toronto. Il a commencé à jouer à l’âge de neuf ans et a choisi d’en faire sa carrière alors qu’il n’avait que 15 ans. Avant cela, il envisageait sérieusement une carrière de joueur de hockey professionnel, aspirant à jouer pour l’équipe olympique canadienne. Depuis qu’il a joué dans un court métrage canadien en 1985 et dans quelques téléfilms en 1986, Reeves est apparu dans plus de 70 films. Parmi le nombre impressionnant de rôles, ce sont les 15 meilleurs films de Keanu Reeves.

Liaisons dangereuses

Un film dramatique et romantique d’époque réalisé par Stephen Frears, Liaisons dangereuses est basé sur un film et une pièce de théâtre français, adaptés d’un roman français de 1782. Avec un casting de stars comprenant Michelle Pfeiffer, Glenn Close, John Malkovich, Uma Thurman, et plus, le film de 1988 a sans aucun doute contribué à propulser le carrière d’un jeune Keanu Reeves. Le film a remporté le prix du meilleur design de costumes, du meilleur design de production et du meilleur scénario adapté à la 61e cérémonie des Oscars.

Bord de rivière

Un autre film au début de la carrière impressionnante de Keanu Reeves est le drame policier incroyablement sombre Bord de rivière. Dans le film, Reeves incarne Matt, un adolescent plus âgé pris dans un scénario de meurtre de plus en plus inquiétant. Avec beaucoup de drogues, de sexualité et de violence pour mineurs, le film, qui met également en vedette Crispin Glover, Ione Skye Leitch et Dennis Hopper, brosse un tableau extrêmement sombre de l’adolescence américaine, mais est un excellent véhicule pour les talents d’acteur de Reeves.

Parentalité

Une comédie d’ensemble, Parentalité} a été réalisé par Ron Howard et présente de grands noms comme Steve Martin, Mary Steenburgen et Dianne Weist, pour n’en nommer que quelques-uns, avec Reeves dans un petit rôle de soutien. Le film a été un énorme succès au box-office, gagnant 126 millions de dollars sur un budget de 20 millions de dollars. Il a ensuite été adapté deux fois en série télévisée, redémarré 20 ans après la première diffusion ratée en 1990. La version 2010 de l’émission a duré six saisons, mettant en vedette des noms de télévision établis comme Peter Krause, Dax Shepard et Lauren Graham.

Bill & Ted affrontent la musique

Bill & Ted Face the Music est le troisième Bill & Ted film, sorti en 2020 près de vingt ans après la première suite. Dans la comédie insolite avec toute une liste de célébrités actuelles, les stars, Keanu Reeves et Alex Winter, reprenant leurs rôles de Ted et Bill, sont chargées de faire une chanson pour sauver le monde. Du rappeur Kid Cudi à Joie star Jayma Mays à Saturday Night Live‘s Beck Bennett, le film a vraiment toutes ses bases couvertes. Pour une comédie moderne qui est passée simultanément à la vidéo à la demande et à la sortie en salles, elle a reçu un accueil critique généralement positif.

Sous l’influence

Sous l’influence est un film conçu pour la télévision qui est sorti en 1986, l’un des premiers projets de Keanu Reeves, et met en vedette Andy Griffith. Le film de CBS est comparable au cours en termes de téléfilms, un mélodrame centré sur l’alcoolisme d’un père, joué par Griffith, et comment cela affecte sa famille, conduisant son fils, joué par Reeves, à suivre ses malheureux pas. Le film est presque impossible à trouver, uniquement disponible sur DVD et avec des copies en rupture de stock chez la plupart des vendeurs.

Sois toujours mon peut-être

Sois toujours mon peut-être est une comédie romantique produite par Netflix avec le comédien de stand-up Ali Wong en face de Randall Park en tant qu’amis d’enfance qui se retrouvent des années plus tard. Un thème récurrent dans le film est de savoir comment le personnage de Park a moins de succès que le personnage de Wong, ce qui n’est jamais plus évident que lorsqu’ils dînent avec Keanu Reeves, jouant une version fictive ultra cool, exagérée et fictive de lui-même dans le film, servant de feuillet parfait pour faire en sorte que le personnage de Park se sente insécurisé et inadéquat en comparaison, comme n’importe qui le ferait.

John Wick

Keanu Reeves joue le rôle principal dans John Wick, qui a connu un tel succès qu’il a suscité deux suites à succès. Toute la trilogie du film repose sur le désir de vengeance sanguinaire de Wick, né à partir du moment où trois gangsters russes tuent son chien bien-aimé, qui était un cadeau de sa défunte épouse avant sa mort. Si la mort d’un doux beagle nommé Daisy n’est pas une justification suffisante pour envoyer n’importe quel homme dans une rage aveugle et meurtrière, alors qu’est-ce que c’est ?

Point de rupture

Dans le thriller d’action de 1991 Point de rupture, Reeves incarne un agent du FBI, Johnny Utah, qui s’infiltre pour attraper une bande de braqueurs de banque. Déterminant que les voleurs sont également des surfeurs sur la base d’une intuition de son collègue, Utah apprend à surfer et se fraye un chemin dans la communauté du surf afin d’attraper les criminels. Réalisé par Kathryn Bigelow, le film mettait également en vedette Patrick Swayze et Gary Busey, et était un tel succès culte qu’il a inspiré un remake de 2015.

Beaucoup de bruit pour rien

Les adaptations cinématographiques de Shakespeare peuvent être extrêmement polarisantes – les téléspectateurs les aiment ou les détestent. Pour les fans du barde, cependant, les années 1993 Beaucoup de bruit pour rien a été un succès retentissant. Dans la comédie romantique poétique, Reeves incarne Don John, le demi-frère maléfique de Don Pedro, prince d’Aragon, joué par Denzel Washington. Le film a été réalisé par et met en vedette Kenneth Branagh aux côtés d’Emma Thompson, Michael Keaton et d’une jeune Kate Beckinsdale.

Un scanner sombre

Richard Linklater est un réalisateur connu pour prendre des risques avec ses films, par exemple en choisissant de tourner le film Enfance sur plusieurs années avec les mêmes acteurs, donnant un aspect documentaire au film scénarisé de passage à l’âge adulte. Pour Un scanner sombre, un film de science-fiction adapté d’un roman de Philip K. Dick du même nom, Linklater a utilisé la technique d’animation de la rotoscopie, où de vrais acteurs sont filmés, puis les animateurs tracent les images image par image pour donner à l’imagerie un rêve -comme la qualité. Reeves joue dans le film trippant en tant qu’officier de police dans un monde où une grande partie de la population est accro à une mystérieuse drogue hallucinogène.

La vitesse

Un autre film sur la liste avec une prémisse inhabituelle, La vitesse est tout au sujet d’un bus qui a été équipé d’une bombe qui explosera si le véhicule roule à moins de 50 miles par heure. Keanu Reeves joue le rôle d’un officier talentueux du LAPD qui reçoit un appel téléphonique d’un terroriste, l’alertant sur l’état du bus public. Il monte à bord du véhicule et une action palpitante s’ensuit, la plupart du film de 116 minutes se déroulant dans le bus. Le film met également en vedette Sandra Bullock et Dennis Hopper.

Quelque chose doit donner

Une comédie romantique de Nancy Meyer avec Diane Keaton et Jack Nicholson, ce rôle était un détournement du casting typique de Keanu Reeves. Dans Quelque chose doit donner, le personnage de Nicholson fait une crise cardiaque alors qu’il est en vacances dans les Hamptons avec sa petite amie beaucoup plus jeune et sa mère (Keaton). Son médecin (Reeves) lui ordonne de rester quelques jours supplémentaires dans la zone pour observation, au cours desquels des étincelles volent avec le personnage de Keaton, qui se trouve être plus adapté à son âge, mais elle finit par tomber amoureuse du médecin. Reeves excelle alors que le médecin est pris dans un réseau complexe de relations.

L’excellente aventure de Bill & Ted

Une comédie de science-fiction qui ne ressemble à aucun autre projet auquel Keanu Reeves a participé, L’excellente aventure de Bill et Ted est à la base l’histoire d’un voyageur temporel de centaines d’années dans le futur chargé d’aider deux lycéens en 1988 à réussir leur cours d’histoire. Avec Alex Winter et Keanu Reeves dans le rôle de Bill et Ted, respectivement, le film de 1989 met également en vedette la légende de la comédie George Carlin. Un énorme succès au box-office, le film a rapporté 40,5 millions de dollars sur un budget de 10 millions de dollars.

Mon propre Idaho privé

L’un de ses rôles les plus difficiles, démontrant son immense talent d’acteur, Reeves incarne le personnage de Scott Favor, un collègue travailleur du sexe et ami de Mikey Waters de River Phoenix. Dans le film indépendant déchirant et graveleux Mon propre Idaho privé qui traite des thèmes lourds de la pauvreté, de la maladie mentale et de l’homosexualité enfermée, Mikey avoue son amour pour Scott, qui le repousse ensuite, tombant amoureux d’une femme. À la fin du film de Gus Van Sant, les garçons sont séparés par conséquence, Scott tombant dans l’argent et les opportunités et Mikey est peut-être parti dans une situation pire qu’avant.

La matrice

Tandis que La matrice n’est peut-être pas le rôle d’acteur le plus impressionnant de Keanu Reeves à ce jour, ne montrant pas la gamme de Point de rupture ou Mon propre Idaho privé, c’est peut-être son plus emblématique. L’une des franchises cinématographiques les plus réussies de tous les temps, et certainement l’une des plus référencées dans la culture pop et les mèmes Internet, Reeves joue le rôle d’un pirate informatique surnommé Neo qui découvre la vérité sur la prise de contrôle de l’humanité par des robots artificiellement intelligents. Vêtu de petites lunettes de soleil et d’un plumeau en cuir au sol, c’est sans aucun doute la partie la plus reconnaissable de Reeves.