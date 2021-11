15 meilleures sitcoms modernes, classées

Les sitcoms, qu’elles confirment les normes sociales ou les défient, règnent sur les écrans de télévision depuis des décennies. Certains sont informatifs, tandis que d’autres sont torrides et la plupart produits pour un pur soulagement comique.

Indépendamment du style et de la démonstration, les sitcoms partagent toutes une chose importante en commun : leur capacité à fusionner un immense impact culturel.

L’âge n’est en réalité qu’un chiffre pour des émissions intemporelles telles que Le spectacle de Mary Tyler Moore ou Les filles d’or; Cependant, certaines des séries à succès les plus monumentales ont été réalisées au cours des 40 dernières années. De la satire à la comédie de sève, voici notre top 15.

[15] Marié avec des enfants

Il y a en fait une autre chose que toutes ces sitcoms ont notamment en commun ; leur capacité à repousser les limites, à défier la norme. Marié avec des enfants n’est qu’un autre excellent exemple de ce conte intemporel. Connue pour ses proses flamboyantes, énervées et offensantes, elle continue d’être l’une des séries les plus influentes aujourd’hui.

[14] Noirâtre

L’éducation est une ressource vitale, et quelle meilleure façon d’éduquer que par la comédie ? Noirâtre est une émission phare du siècle dans le sens où elle a si délicatement montré les divergences entre les Blancs et les Noirs en Amérique. Dre Johnson, joué par Anthony Anderson, dépeint un point de vue important détenu par les hommes noirs d’aujourd’hui tout en abordant des sensibilités raciales auxquelles quelqu’un qui n’est pas de couleur n’y penserait jamais à deux fois.

[13] Sexe et la ville

Sexe et la ville est un manifeste moderne pour l’autonomisation des femmes, en particulier dans le domaine de la sexualité, comme une vierge de la série pourrait même l’assumer de manière préventive par le nom de sexualité. Icône de la mode, légende linguistique et experte en s expérimentée, Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica-Parker, raconte son style de vie promiscuité et ses amours en ville. Aux côtés de Bradshaw, Samantha Jones, interprétée par Kim Catrall, établit une nouvelle norme en matière de féminité et de sensualité ouverte, les encourageant à adopter leur côté provocateur au lieu de le réprimer pour satisfaire un double standard. Le contenu pourrait combler davantage le torride et l’inapproprié, mais une fois majeur, ce spectacle est certainement une montre pour tous, qu’ils soient hommes ou femmes.

[12] Il fait toujours beau à Philadelphie

Une autre sitcom originale centrée sur un groupe d’amis, sauf que ceux-ci ne sont pas aussi sains que ceux dont le lieu de rencontre est le café local. Les Il fait toujours beau à Philadelphie Le gang préfère se détendre au Paddy’s Pub, qu’ils dirigent tous avec des blagues hilarantes et suggestives et des manigances dégénérées.

[11] Le ruisseau Schitt

La brise des six saisons passe presque aussi vite que les Roses ont dû déraciner et se déplacer vers Le ruisseau Schitt avec cette série primée aux Emmy Awards. Non seulement il y a un développement de personnage exceptionnel, mettant en vedette une dynamique familiale excentrique que quiconque regarde avidement la série aimerait, mais il y a aussi une représentation encourageante de la communauté LGBT. Il est peut-être impossible d’en choisir un, mais le personnage de Dan Levy, David, a définitivement gagné une reconnaissance renommée en tant que favori des fans.

[10] Rick et Morty

L’animation de dessin animé épique rencontre la comédie intelligente et la science intelligente avec cette sitcom classique. De « Pickle Rick » à « Morty’s Mind Blower’s, Rick et Morty a vraiment préparé le terrain pour un style plus récent et plus ringard que même quelqu’un qui a échoué à tous les cours de sciences trouverait drôle. Les producteurs font un excellent travail en intégrant des idées intellectuelles avec des insinuations vulgaires et une satire directe.

[9] gars de la famille

gars de la famille pourrait même être plus connu dans le monde que les célébrités qui l’interprètent, et cela signifie quelque chose étant donné que Meg a été jouée par Mila Kunis tout ce temps. Même encore, il est indéniable que le spectacle serait incomplet sans eux.

[8] Parc du Sud

Une autre émission connue pour intégrer la satire aux concepts sociétaux sous-jacents, Parc du Sud restera dans l’histoire pour être bien en avance sur son temps. En plus de laisser tomber les one-liners de signature et de fusionner le développement de personnages incroyable tout au long, les producteurs créatifs Trey Parker et Matt Stone sont connus pour intégrer des thèmes controversés, parfois même politiques, dans leurs épisodes; cependant, leur exécution est encore plus intelligente que les blagues qu’ils font.

[7] Calme ton enthousiasme

Larry David rend vraiment justice au monde des sitcoms avec celui-ci. Mettant en vedette lui-même, le sens de l’humour sec et sarcastique de David, complété par des scénarios et des interactions absolument hilarants, permet une livraison divine. Sans parler de, Calme ton enthousiasme est aussi une production créative de Larry David, expliquant ainsi son ingéniosité.

[6] Rosanne

Une autre sitcom bien en avance sur son temps, Roseanne continue d’avoir un impact culturel aujourd’hui, malgré la diffusion de la finale en 1997. Semblable à des émissions comme Parc du Sud, cette série a également servi de remue-ménage pour des problèmes contemporains controversés, notamment la toxicomanie, l’érotisme et l’homosexualité. Plus que cela, cependant, il faisait la lumière sur les luttes réelles auxquelles la famille moyenne de la classe moyenne est confrontée au quotidien.

[5] La théorie du Big Bang

La théorie du Big Bang est l’une de ces séries extrêmement populaires qui ont été diffusées à peu près en même temps que Amis, c’est pourquoi les gens ont tendance à préférer l’un ou l’autre. Bas et voici, ces personnages sont tout aussi pertinents, sinon plus. Pour ceux qui sont d’humeur pour une comédie plus sarcastique et sèche, par opposition à une ambiance plus saine et plus saine, alors c’est certainement un premier choix.

[4] Seinfeld

Seinfeld est la sitcom originale. Indépendamment de ce qu’il décide de faire dans sa vie personnelle, Bob Saget a ouvert la voie à une nouvelle génération de divertissement avec cette production primordiale et tout a commencé lorsqu’il s’est associé au légendaire cerveau de Curb Your Enthusiasm, Larry David. Peu importe combien de temps s’écoule, pour cette raison, Seinfeld sera à jamais inclus dans tous les classements impliquant des sitcoms.

[3] Le bureau

L’une des premières sitcoms sans public mis en scène qui rit en marge, Le bureau présumé un programme de pointe à plus d’un titre. Michael Scott, joué par Steve Carell, est la définition de l’humour sec ; cependant, il n’est que l’un d’une longue liste de personnages adorables, relatables et carrément hilarants. Sans parler de la romance entre Jim, joué par John Krasinski, et Pam, jouée par Jenna Fischer, touche vraiment tous ceux qui regardent avec un pouls.

[2] Amis

Que vous ayez grandi en le regardant, que vous l’ayez ramassé à l’âge adulte à peu près au même moment où Netflix l’a fait, ou même que vous l’ayez vu avec un groupe d’amis pour la première fois, Amis est un spectacle que tout le monde peut s’asseoir et apprécier dans n’importe quel ordre. La dynamique charmante et hilarante entre les membres de ce groupe d’amis posté dans un café Central Perk, joué par certaines des mégastars les plus influentes d’Hollywood, est le seul contexte nécessaire pour tomber amoureux de la série. Malgré une quantité limitée de diversité et d’inclusion équitable, ce qui est sans doute en accord avec l’époque à laquelle elle a été diffusée à l’origine, la série fait un travail adéquat pour démontrer les vulnérabilités et les défis humains réels qui sont toujours d’actualité à ce jour, tout en gardant un sourire constant sur votre visage. De la romance en cours à l’écran et maintenant confirmée hors écran entre les personnages largement ornés de Jennifer Anniston et David Schwimmer, Ross et Rachel, à l’appartement de New York dans lequel ils traînent tous, Amis a vraiment laissé une impression emblématique sur l’industrie aujourd’hui.

[1] Les Simpsons

C’est l’une de ces émissions très populaires qui semble être à la télévision depuis toujours. Peut-être l’un des personnages les plus tristement célèbres à avoir jamais honoré les écrans de sitcom, Homer Simpson et sa famille sont devenus aujourd’hui un nom connu en Amérique, sinon dans le monde entier. La satire intelligente et l’humour grossier ne sont pas tout ce que les producteurs ont pour eux. Au cours des années, Les Simpsons a accumulé beaucoup d’attention pour ses capacités dites « psychiques ». De la prévision de l’élection de l’ex-président Donald Trump au pouvoir en 2016 ans avant l’investiture de Kamala Harris, il existe toute une liste de prédictions qui se sont avérées exactes par les fans.