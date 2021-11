15 meilleures émissions de télévision HBO de tous les temps, classées

Ce n’est pas la télé, c’est HBO. Nous vivons sans aucun doute l’âge d’or de la télévision. Cela ferait de HBO le joyau de la couronne de tous les réseaux. Pendant des décennies, HBO nous a offert d’innombrables séries qui ont marqué l’histoire. Tony Soprano a réinventé l’histoire de la mafia, tandis que Larry David nous a montré comment faire une série de comédie improvisée à succès. HBO n’a en aucun cas perdu son avantage. Il sort toujours des classiques chaque année. Parmi sa collection, il y a des spectacles si bons qu’ils vivent dans nos cœurs pour toujours.

Ce que HBO a que tant d’autres réseaux n’ont pas, c’est la capacité de produire du contenu classé R avec des limitations minimales. Si vous n’avez pas encore créé votre compte HBO Max, faites-en votre priorité absolue. Mais avant de le faire, voici les 15 meilleures séries HBO de tous les temps, classées.

15 Euphorie

Le vibrant et magnifiquement chorégraphié Euphorie devrait bientôt sortir sa deuxième saison. Zendaya brille dans le rôle de la droguée Rue, aux côtés d’un ensemble de jeunes acteurs talentueux. Le spectacle présente avec brio les bouleversements du drame des lycées modernes.

14 Entourage

Entourage n’est pas pour tout le monde et a été récemment critiqué pour son contenu. Cela dit, personne ne peut nier que l’histoire de l’acteur à succès Vincent Chase (Adrian Grenier) amenant ses meilleurs amis pour la balade est un pur plaisir et divertissement.

13 Barry

Bill Hader a réinventé sa carrière en tant qu’assassin mortel qui décide de devenir acteur. Barry est à la fois hilarant et excitant. Henry Winkler brille en tant que professeur de théâtre, Gene, aux côtés de l’intérêt romantique frustrant mais narcissique, Sally (Sarah Goldberg).

12 Vrai sang

Nous nous souvenons tous de l’époque où les vampires faisaient fureur. En 2008, Alan Ball nous a donné Vrai sang. La série est une version sanglante, drôle et brillante de l’histoire des vampires, incorporant des thèmes sur les droits civils. Anna Paquin, et le reste de la distribution, règnent dans cette série sanguinaire.

11 La nuit de

Cette série limitée était un drame policier captivant sur un étudiant, Naz (Riz Ahmed), accusé d’avoir brutalement assassiné une jeune femme à New York. La nuit de vous montre méticuleusement les tenants et aboutissants de notre système juridique et les réalités du tribut que l’incarcération a sur un individu.

dix Filles

Le chef-d’œuvre de Lena Dunham a défini une génération de jeunes adultes. Il suit un groupe de jeunes filles d’une vingtaine d’années naviguant dans l’amour, l’amitié et l’âge adulte à New York. Fillesétait une vision rafraîchissante, honnête et hilarante de ce que signifie être une jeune femme dans le monde réel.

9 Tchernobyl

Tchernobyldépeint les événements tragiques de la catastrophe nucléaire de 1986. L’histoire peut être difficile à regarder à certains moments. Du début à la fin, il reste fidèle au désastre brutal et met en lumière l’Union soviétique corrompue qui a essayé de le garder caché.

8 Calme ton enthousiasme

Larry David est un tour de force jouant une version romancée de lui-même dans sa vie de tous les jours. Calme ton enthousiasme est presque entièrement improvisé. Les acteurs ont des points dans le script qu’ils doivent atteindre, mais comment ils y arrivent dépend d’eux. David continue de prouver qu’il est un maître de la comédie avec cette série bien-aimée.

7 Succession

Peut-être la série la plus populaire actuellement sur HBO, Succession est l’histoire de la famille Roy, propriétaire d’un conglomérat médiatique, et des réalités impétueuses des affaires. Les acteurs, dont Brian Cox, Jeremy Strong et Kieran Culkin, brillent dans ce drame captivant de richesse, de trahison et de famille.

6 Veep

Julia Louis-Dreyfus est née pour incarner la vice-présidente Selina Meyer dans cette satire politique hilarante, Veep. Meyer, aux côtés de son équipe de crétins et de fous, vous donne un aperçu des réalités de la politique moderne. Louis-Dreyfus a à juste titre remporté six Primetime Emmy Awards, un record, pour son rôle.

5 Game of Thrones

L’adaptation épique des romans de George RR Martin restera comme l’une des émissions les plus populaires de l’histoire de la télévision. La distribution d’ensemble et les histoires entrelacées nous offrent une histoire épique de fantaisie aimée par des millions de personnes. Plusieurs critiques ont nommé Game of Thrones la meilleure série télévisée de tous les temps.

4 Bande de frères

Cette mini-série basée sur le véritable récit de « Easy Company », un régiment d’infanterie parachutiste de la Seconde Guerre mondiale, rend un hommage épique à ces héros nationaux. Produit par Tom Hanks et Steven Spielberg, Bande de frères a été salué par les critiques et le public pour sa représentation honnête de la guerre et de la fraternité.

3 Six pieds sous terre

La série d’Alan Ball Six pieds sous terre raconte l’histoire des Fishers, une famille qui possède un salon funéraire à Los Angeles. La série se concentre sur la mort, la vie, la famille et l’amour. Chaque membre de la distribution de l’ensemble apporte quelque chose de spécial à la table. À la fin de la série, vous vous sentirez sans aucun doute comme faisant partie de la famille Fisher dysfonctionnelle.

2 Le fil

Ce drame policier est également considéré par beaucoup comme la plus grande série télévisée de tous les temps. Situé à Baltimore, Maryland, Le fil plonge profondément dans le monde graveleux du crime, de la drogue et de la bureaucratie des forces de l’ordre. La distribution de l’ensemble, y compris de vrais résidents de Baltimore dans des rôles invités et récurrents, est de premier ordre du début à la fin.

1 Les Soprano

Bon nombre des émissions que nous aimons aujourd’hui n’existeraient pas sans Les Sopranos. James Gandolfini, donne l’une des plus grandes performances de tous les temps, en tant que Tony Soprano, un patron de la mafia essayant d’équilibrer ses affaires et sa famille tout en suivant une thérapie. David Chase a pris de nombreux risques lors de la création des Sopranos, et ils ont tous payé. Il y a tellement de choses à aimer dans ce spectacle, y compris un bon équilibre entre drame et comédie, des personnages de soutien fantastiques, et sans parler… de la nourriture.

Sujets : HBO Max