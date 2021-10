15 films les plus tristes qui sont des Tearjerkers certifiés

En tant que vecteur d’émotion, peu d’autres médias sont aussi puissants que l’image en mouvement. On se tourne vers les comédies pour nous faire rire, les films d’horreur pour nous faire crier, ou oui, les films tristes pour nous faire pleurer. Les films de cette liste appartiennent tous à cette dernière catégorie, pour différentes raisons, mais ne devraient certainement pas être votre choix de soirée cinéma à moins que vous ne soyez prêt à le faire. ressentir quelque chose. Bien que vous ne souhaitiez peut-être pas regarder un film triste tous les jours, il n’y a rien de tel que la véritable catharsis de verser une larme à cause d’une tragédie à l’écran, enflammant chaque once d’empathie dans votre corps.

Ces films suscitent une réaction émotionnelle parce qu’ils touchent à quelque chose de personnel pour nous, quelque chose auquel nous pouvons nous accrocher et auquel nous pouvons nous rapporter, même s’ils semblent n’avoir aucune ressemblance avec nos propres vies. Après tout, c’est ce qui est si magique dans les films – les meilleurs accomplissent quelque chose de si universel à travers des histoires incroyablement spécifiques. Donc, que les drames romantiques vous réduisent à une flaque de larmes, ou des histoires de familles déchirées ou réunies après de nombreuses années, ou même des histoires d’injustice à une échelle individuelle ou massive, il y a forcément un film sur cette liste qui vous laissera un désordre larmoyant.

Appelez-moi par votre nom

Avec Armie Hammer face à Timothée Chalamet, et le coup d’envoi de l’obsession culturelle avec ce dernier, Appelez-moi par votre nom est un ajout unique au genre romance. À la fois histoire d’amour et récit de passage à l’âge adulte, le film regorge de beaux plans du petit village italien où il se déroule. Le film ne tire pas les larmes jusqu’à la toute dernière scène, un gros plan de Chalamet sanglotant au générique. C’est le genre de cri qui est garanti pour ramener tous les sentiments d’avoir le cœur brisé pour la première fois.

En haut

Contrairement aux autres sur la liste, En haut vous fera pleurer dans les dix premières minutes du film. Bien qu’il soit certainement encore assez léger pour être un tarif pour enfants, le début a un impact qui dépassera probablement la tête de tout enfant. En parcourant l’histoire du personnage principal, nous voyons toute sa vie se dérouler; tomber amoureux, se marier, ne pas pouvoir avoir d’enfants, puis finalement perdre sa femme avant d’avoir la chance de faire le voyage de rêve qu’ils ont toujours voulu. C’est une excellente leçon de narration visuelle efficace, et c’est incroyablement déchirant.

La façon dont nous étions

Avant il y avait Le cahier il y avait La façon dont nous étions. Avec Barbra Streisand et Robert Redford, c’est une histoire d’amour qui s’étend sur des décennies, avec des moments déchirants entrecoupés. Un conte classique de deux personnes racontées par la société et les circonstances qu’elles ne sont pas faites l’une pour l’autre, mais pensant bêtement que l’amour est suffisant, elles essaient de le résoudre encore et encore, finissant finalement par se séparer, se marier avec d’autres personnes mais avec un enfant, le personnage de Redford pourrait même ne pas le savoir.

Cher Zachary : Une lettre à un fils au sujet de son père

Cher Zachary : Une lettre à un fils au sujet de son père est si complètement dévastateur qu’il pourrait probablement être utilisé comme un outil pour déterminer si quelqu’un est capable de ressentir de l’empathie, car il doit être impossible pour une personne émotionnellement saine d’échapper à l’expérience avec un œil sec. Conçu à l’origine comme un projet vidéo pour montrer à un enfant quelle personne formidable était son père, car il a été tué avant la naissance de l’enfant, le cinéaste a rendu public le film puissant, présenté en avant-première lors d’un festival du film très acclamé. Alors que le chagrin dans les films scénarisés est une chose, le regarder se dérouler à l’écran chez de vraies personnes est difficile à regarder.

Rome

Un film noir et blanc moderne magnifiquement tourné, il n’est pas surprenant que Rome nettoyé à la 91e cérémonie des Oscars, ramenant à la maison les Oscars du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et du meilleur film en langue étrangère. Contrairement à d’autres tarifs fortement nominés qui ne résistent pas les années suivantes, la force de RomeL’histoire de s garantit qu’elle ne sera pas oubliée de sitôt. Après la vie d’une femme de ménage d’une famille mexicaine de la classe moyenne, interprétée par la nouvelle venue Yalitza Aparicio, l’histoire prend une triste tournure vers la fin, liée aux troubles du début des années 1970 à Mexico.

Lion

Dans Lion, Dev Patel joue le rôle d’un homme à la recherche de ses parents biologiques après s’être perdu de son village en Inde alors qu’il était enfant, et finalement adopté par un couple australien, interprété par Nicole Kidman et David Wenham. Des années plus tard, un adulte submergé par l’émotion en pensant à sa famille en Inde, il utilise Google Earth pour commencer à les rechercher. Avec la bénédiction de sa mère adoptive, maintenant malade en phase terminale, il se rend en Inde, où il retrouve sa famille en larmes après tant de temps.

Un jour

Un jour est un film qui commence comme une chose, puis prend une tournure dramatique qui change tout. Mettant en vedette Anne Hathaway et Jim Sturgess, le drame romantique suit le couple le même jour à des années d’intervalle, alors qu’ils commencent comme amis et finissent par tomber amoureux, malgré le destin qui les gêne à chaque tournant. Puis quelque chose de terrible se produit qui change le cours de leur relation, qu’ils semblaient à peine avoir compris.

Soleil éternel de l’esprit impeccable

Ce film pose la question séculaire, vaut-il mieux avoir aimé et perdu, ou n’avoir jamais aimé du tout ? En sautant dans le temps et après la rupture entre Joel et Clementine, interprétés par Jim Carrey et Kate Winslet, il y a plusieurs moments qui vous feront atteindre la boîte de mouchoirs. Qu’il s’agisse de regarder Carrey pleurer dans la séquence d’ouverture pendant qu’une reprise de Beck joue, ou de le voir apporter chaque appartenance qui lui rappelle à un médecin spécial capable d’effacer des souvenirs, même le spectateur le plus stoïque est voué à se briser après avoir regardé Soleil éternel de l’esprit impeccable.

Si Beale Street pouvait parler

Si vous avez tendance à pleurer de pure frustration, alors Si Beale Street pouvait parler est le choix pour vous. Adaptée d’un roman de James Baldwin, l’histoire suit un jeune couple, Tish et Fonny, alors qu’ils tombent profondément amoureux. Tish tombe enceinte, mais Fonny est arrêté à tort et condamné à la prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Ce qui s’ensuit est un combat douloureux pour libérer Fonny de prison, qui révèle finalement les lacunes du système juridique et les efforts que les gens vont faire pour ceux qu’ils aiment.

La Poursuite du Bonheur

Pour un film avec « Happy » dans le titre, ce véhicule Will Smith est à peu près dépourvu de moments heureux. Mettant en vedette Smith et son vrai fils, Jaden, en tant que père et fils aux prises avec l’itinérance, presque chaque instant est déchirant. Le personnage de Smith ne peut tout simplement pas faire une pause, recevant coup après coup et n’abandonnant jamais. Sachant que La Poursuite du Bonheur basé sur une histoire vraie ne fait que rendre plus difficile de rester les yeux secs.

Marley et moi

À présent, tout le monde connaît Marley & Me comme le film où le chien meurt à la fin. Au moment de sa sortie, cependant, les gens quittaient les cinémas en masse, marchant avec leurs enfants qui attendaient une histoire heureuse sur un chien. Après un laboratoire jaune adorable mais mal élevé, de l’enfance à la vieillesse, il est impossible de ne pas pleurer lorsqu’il se fait euthanasier après être devenu une partie intégrante de la famille, interprété par Jennifer Aniston et Owen Wilson et un casting tournant d’enfants acteurs.

Histoire d’amour

Histoire d’amour est, exactement comme le titre l’indique, une histoire sur l’amour d’un couple l’un pour l’autre. Mais il s’agit aussi de bien plus encore. Mettant en vedette Ali MacGraw et Ryan O’Neal, le film suit le couple alors qu’ils se rencontrent à l’université, tombent amoureux et finissent par faire face à un diagnostic de cancer terminal déchirant. Bien que rarement reconnu en tant que tel, il a sans aucun doute influencé la vague de films romantiques sur le cancer pour jeunes adultes comme La faute à nos étoiles.

Morceaux d’une femme

Morceaux d’une femme est un film dévastateur qui n’est pas pour les âmes sensibles, et surtout pas pour les téléspectatrices enceintes. Les dix premières minutes du film couvrent un accouchement à domicile qui a mal tourné dans des détails atroces, entraînant la mort du bébé. Le reste du film, porté par la performance de l’actrice principale Vanessa Kirby, ne correspond pas à l’impact émotionnel des premières scènes, bien qu’il reste toujours triste.

La vie est belle

Si une tragédie personnelle intime ne peut pas faire couler les larmes, alors il est temps de sortir les gros canons sous la forme d’une tragédie à l’échelle massive de l’Holocauste. Il y a quelque chose de particulièrement émouvant dans les moments où les parents mentent pour protéger leurs enfants de la douleur du monde, et la prémisse derrière La vie est belle dépend de ces moments. À la suite d’un père et de son jeune fils dans un camp de concentration, le père invente des jeux avec des règles qui aident son fils à survivre, tout en le laissant dans l’ignorance de l’horrible réalité.

montagne de Brokeback

Bien que le deuxième drame romantique gay de la liste, montagne de Brokeback ne ressemble en rien à Appelez-moi par votre nom. Le premier est beaucoup plus torturé, suivant deux cow-boys du Wyoming alors qu’ils tombent amoureux mais font face à des obstacles pour être ensemble dans la société violemment homophobe dans laquelle ils vivent. Alors qu’un partenaire, Ennis, est marié à une femme, l’autre, Jack, meurt dans un accident anormal. La tragédie de l’amour qui n’a jamais pu s’exprimer ouvertement ne laissera certainement pas les yeux secs dans la pièce.