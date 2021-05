15 curiosités que vous ne connaissiez probablement pas sur Henry Cavill

Henry Cavill est un acteur de 37 ans de nationalité britannique qui a débuté sa carrière en 2001 avec le film ‘Lagune’. Tout au long de sa carrière, il a obtenu des rôles dans des productions telles que ‘Le comte de Monte Cristo (2002), ‘Tristan et Isolde’ (2006), ‘Stardust’ (2007) Oui ‘Les Tudors’, où il a passé trois ans et a commencé à être reconnu en jouant Charles Brandon dans la série Showtime.

Il a acquis une renommée mondiale pour se mettre dans la peau de Superman dans l’univers cinématographique de Bandes dessinées DC. Là, il a joué « L’homme d’acier » (2013), ‘Batman contre Superman’ (2016) Oui « La Ligue de la justice » (2017). Puis il a été l’antagoniste d’Ethan Hunt (Tom Cruise) dans le sixième opus de la saga ‘Mission Impossible: Fallout’ (2018).

L’année dernière, il faisait partie de la famille de Netflix avec la série ‘Le sorceleur’ incarnant Geralt de Rivia et dans le film «Enola Holmes» avec Millie Bobby Brown, dans lequel elle a donné vie à Sherlock Holmes. Au Divulgacher Nous vous disons les caractéristiques que vous ne connaissiez probablement pas sur l’acteur.

Trivia que vous ne saviez probablement pas sur Henry Cavill:

1. Il était celui qui était Edward Cullen dans la saga cinématographique «Twilight», mais les producteurs l’ont écarté parce qu’il n’était pas si jeune, alors ils ont opté pour Robert Pattinson, trois ans plus jeune.

2. Il est fan de bandes dessinées, de préférence Superman. Sa caractérisation en tant que super-héros était basée sur ce qu’il lisait enfant dans les bandes dessinées et pas tellement dans les films ou séries télévisées précédents.

3. Il a été victime d’intimidation dans son enfance à cause de son physique «rondelette», en particulier à l’école et dans le quartier. Après son rôle dans «Le comte de Monte Cristo», il a perdu du poids et a obtenu une apparence comme celle qu’il a aujourd’hui.

4. Il est passionné par les jeux vidéo. Ses favoris sont «Skyrim» et «World of Warcraft». Il jouait apparemment lorsque le réalisateur Zack Snyder l’a appelé pour l’informer qu’il avait décroché le rôle de Superman.

5. Le magazine Empire l’a catalogué comme « L’homme le moins chanceux d’Hollywood » après avoir échoué à obtenir le rôle de James Bond dans « Casino Royale » (2005) pour être trop jeune, comme en 2006 avec « Superman », perdant le duel contre Brandon Routh.

6. Il aime le sport, mais surtout le rugby. Il l’a joué, mais a dû se retirer en raison de diverses blessures. Dans la mesure du possible, il profite des événements sportifs pour amasser des fonds pour des causes caritatives.

7. En plus de ses passions susmentionnées, il est un adepte de l’Histoire, en particulier celle de l’Égypte, de la Grèce et de Rome. Il se considère comme une personne patriotique et s’il n’était pas acteur, il se serait enrôlé dans l’armée.

8. Son film préféré est « Gladiator » (2000) et son acteur préféré est Russell Crowe, qui a joué son père dans « Man of Steel ». Ils se sont rencontrés auparavant quand il a travaillé comme extra sur « Proof of Life » et a demandé des conseils. Après cet entretien, il a reçu une boîte de cadeaux de Crowe avec un message: « Un voyage de miles commence par une simple étape. »

9. En plus de maîtriser divers accents en anglais, il parle couramment le français, l’italien et l’allemand. Il a avoué qu’il savait «commander une bière en tchèque».

10. En 2011, il s’est fiancé à sa petite amie Ellen Whitaker, mais ils se sont séparés. Il était également le petit ami de Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), Gina Carano, Lucy Cork et Tara King.

11. Il a un chien Akita nommé Kal, qui l’accompagne sur des enregistrements de séries ou de films. Il peut être vu fréquemment sur ses publications Instagram.

12. Une fois, il a été laissé hors de sa chambre d’hôtel complètement nu après avoir souffert d’un trouble du décalage horaire. Il s’est trompé de porte et s’est retrouvé dans le couloir. Il a révélé qu’il avait dû uriner depuis le toit de l’hôtel et s’est rendu à la réception pour demander une autre carte pour rentrer. Cavill pensait que quelqu’un l’aurait filmé, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune trace du moment.

13. Il a un frère nommé Nick qui est lieutenant-colonel dans la Royal Navy et a reçu le titre de membre de l’Ordre de l’Empire britannique pour ce qu’il a fait en Afghanistan.

14. Ses endroits préférés au monde à visiter et en vacances sont le Népal et le Brésil, en particulier leurs plages.

15. Sa couleur préférée est le bleu.