14 nouveaux films de South Park arrivent sur Paramount +, la série est renouvelée jusqu’en 2027

Parc du Sud ne va nulle part. Jeudi, il a été annoncé que Trey Parker et Matt Stone avaient signé un nouvel accord massif avec ViacomCBS qui maintiendra l’émission sur Comedy Central jusqu’en 2027. Mieux encore, l’accord comprend également 14 originaux. Parc du Sud films à diffuser sur Paramount + avec des plans pour en sortir deux par an. Bloomberg a fixé l’accord à 900 millions de dollars, ce qui en fait l’un des plus riches de tous les temps.

« Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central », a déclaré Chris McCarthy, président/ PDG -MTV Entertainment & CCO/Adult Animation – Paramount+, dans un communiqué. « Contenu de marque de franchise comme Parc du Sud et développer une nouvelle propriété intellectuelle avec d’énormes talents comme Matt et Trey, est au cœur de notre stratégie pour continuer à développer Paramount+. »

Parker et Stone ont ajouté: » Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années. Lorsque nous sommes arrivés à ViacomCBS avec une façon différente de produire le spectacle pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré très bien accueilli. de retour aux épisodes traditionnels de South Park, mais maintenant nous pouvons également essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous. «

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour que les nouveaux films commencent à tomber sur Paramount +. Les deux premiers des 14 au total Parc du Sud les films devraient être diffusés en première sur le service de streaming en 2021, bien que les dates exactes n’aient pas encore été révélées. Récemment, Parker et Stone ont également rencontré du succès avec Parc du Sud spéciaux qui ont été diffusés sur Comedy Central séparément de la série télévisée. L’année dernière, le spectacle Spécial Pandémie est devenu la télédiffusion scénarisée n ° 1 de 2020. Cette année, Spécial Vaccination South ParQ est actuellement la meilleure émission télévisée de l’année.

Parc du Sud créée en 1997. Créée par Parker et Stone, la série suit un groupe d’écoliers grossiers et leurs aventures dans et autour de la ville de South Park, dans le Colorado. Parker, Stone, Anne Garefino et Frank C. Agnone II sont les producteurs exécutifs de Parc du Sud. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell et Vernon Chatman sont producteurs. Chris Brion est le directeur créatif de South Park Digital Studios.

Il y a eu un fonctionnaire Parc du Sud film sorti avant ce nouveau deal. En 1999, Parker et Stone ont sorti South Park : plus grand, plus long et non coupé dans les théâtres. Le film a été un succès mais aucune suite n’a jamais été faite. Maintenant, nous allons avoir beaucoup plus de films à venir, à partir de cette année.

On ne sait pas quand la saison 24 de Parc du Sud commencera à être diffusé sur Comedy Central. Alors que la pandémie a retardé l’arrivée de la saison complète, la bonne nouvelle est que ces inquiétudes semblent être terminées avec le nouvel accord massif. Avec deux films qui sortent un an en plus des nouveaux épisodes de la série jusqu’en 2027, nous allons recevoir des tonnes de Parc du Sud Dans les années à venir. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : South Park