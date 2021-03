14 mystères que la finale de WandaVision doit résoudre

Récemment, WandaVision a répondu à beaucoup de questions brûlantes, comme la véritable identité d’Agnès, qui a amené le faux Pietro à Westview, qui a créé la sitcom-réalité, pourquoi les sitcoms en premier lieu, etc. Mais il y en a encore d’innombrables (quatorze pour être précis) mystères que la série doit encore résoudre. Et tout ce qu’il nous reste est un épisode final, qui durerait au moins une heure. Mais cela suffira-t-il à répondre à toutes les questions brûlantes que nous nous posons?

14 Où se trouve Ralph?

Dès le premier épisode, Agnes alias Agatha Harkness a parlé de son mari, Ralph. Nous n’avons pas encore eu un aperçu du personnage ou de savoir ce qu’il a fait depuis le début du monde de la sitcom de Wanda. Il est possible qu’Agatha l’ait inventé pour s’adapter à la sitcom-réalité de Westview. Ralph est juste un personnage pour l’émission de Wanda qu’Agatha simplement nom a laissé tomber et sa présence s’apparente à Maris Crane dans Frasier ou cousin Jeffrey dans Seinfeld– pour être parlé mais jamais vu.

13 Qui est Le témoin disparu de Jimmy?

Le témoin manquant de Jimmy est au cœur de la raison pour laquelle SWORD est devenu impliqué dans la réalité étrange de Westview en premier lieu. Nous avions appris que cette personne, qui faisait partie du programme de protection des témoins, était résidente de Westview, puis avait soudainement disparu. Le plus étrange, c’est que tous les membres de sa famille, amis et associés vivant à l’extérieur de Westview ont oublié qu’il existe en premier lieu.

Pendant tout le temps que SWORD a passé à faire correspondre les personnages de la télévision de Wanda à leur identité réelle, pas une seule fois Jimmy n’a mentionné s’il avait retrouvé sa personne disparue. Est-ce Ralph? Ou quelqu’un que nous n’avons pas encore rencontré? Ou peut-être que le directeur de SWORD, Tyler Hayward, avait suivi Wanda et avait fait disparaître ce résident de Westview pour s’assurer que son organisation s’impliquait éventuellement?

12 Que se passe-t-il avec Hayward et ses plans pour Vision blanche?

Nous oscillons toujours entre le fait qu’il soit juste un leader coincé ou un méchant de bout en bout qui cible Wanda pour une raison personnelle. Grâce à ses actions, Hayward a prouvé qu’il n’était pas bon. C’est une chose de détester les êtres surpuissants et un tout autre scénario de se démener pour accuser Wanda de terroriste en falsifiant la vidéo de surveillance de sa visite plutôt civile au siège de SWORD. Il a faussement affirmé que Wanda avait volé le corps de Vision même s’il avait la vraie chose avec lui tout ce temps. Il a maintenant alimenté le corps de Vision avec la magie du chaos de Wanda et il reste à voir ce qu’il prévoit de faire avec sa nouvelle arme sensible – va-t-il la libérer pour simplement arrêter Wanda et sa fausse réalité qui ne cesse de s’étendre ou a-t-il quelque chose de sinistre prévu?

11 A WandaVision établi que les mutants sont ici depuis le début?

Dans le dernier épisode, nous avons vu que Wanda possédait des pouvoirs bien avant d’être exposée à la pierre mentale. C’est grâce à ses pouvoirs existants qu’elle a survécu aux expériences d’HYDRA sur elle. Même Agatha établit que Wanda est LA sorcière écarlate. Mais son frère, Pietro a également subi la même procédure et a survécu, ce qui signifie qu’il avait également déjà ses pouvoirs. Cela veut-il dire que les mutants ont toujours été dans la réalité du MCU? Ou que Wanda et Pietro sont deux êtres magiques rares?

dix Quelle est la vraie identité derrière le faux Pietro aka Fietro?

Agatha a révélé qu’elle était celle qui avait amené le faux Pietro pour jouer avec Wanda et qu’elle était celle qui le contrôlait tout ce temps. Dans le dernier épisode, elle a partagé qu’elle n’avait pas amené son vrai frère car son corps était dans un pays complètement différent. Si c’est vrai, les chances qu’il soit X-Men Quicksilver sont plutôt minces car Agatha ne semble pas posséder les pouvoirs nécessaires pour atteindre un autre pays, et encore moins fouiller dans un autre univers et arracher un Peter Maximoff à partir de là.

Dans ce cas, nous sommes de retour à la case départ – qui est le faux Pietro? Il ne peut pas être le témoin disparu car Jimmy l’aurait immédiatement reconnu. Alors, qui est-il?

9 Quel est le rôle Monica va jouer dans le combat imminent?

La dernière fois que nous avons vu Monica, elle avait complètement embrassé ses racines de bande dessinée (bien qu’elle n’en ait pas encore pris conscience) et fouinait dans le sous-sol d’Agatha à la recherche de Wanda lorsque le faux Pietro l’a confrontée. Maintenant, s’il est toujours sous le contrôle d’Agatha, cela expliquerait pourquoi Monica était complètement absente de l’épisode 8.

Peut-être que Fietro, alimenté par les pouvoirs expérimentés et beaucoup plus puissants d’Agatha, l’a captive ou s’il n’est plus sous son contrôle, il pourrait aider Monica à briser la magie l’empêchant d’atteindre Wanda. On ne peut que deviner.

8 Quel est le boeuf entre Monica et Capitaine Marvel?

À présent, il est évident qu’il y a quelque chose qui ne va pas entre Monica et Captain Marvel. Le duo partageait un lien fort lorsque Monica était enfant, mais maintenant, elle s’irrite toutes les fois que Carol Danvers est mentionnée. Est-ce parce que Monica lui reproche de ne pas avoir sauvé sa mère du cancer pendant son absence ou parce que Maria Rambeau a eu un cancer tandis que aider Captain Marvel dans l’une de ses missions?

Mais les chances que cette révélation particulière soit faite dans l’épisode final de WandaVision sont assez minces. C’est quelque chose qui sera très probablement exploré dans le deuxième film de Captain Marvel.

7 Où se trouve Dottie off aussi?

Nous avons vu le personnage pour la dernière fois dans l’épisode 7 et cela aussi pendant une seconde lorsque Wanda a publiquement utilisé ses pouvoirs pour maîtriser Monica. Sa première et dernière apparition majeure a eu lieu dans l’épisode 2, où elle a vu Jimmy Woo essayer de joindre Wanda par la radio. Avant même d’avoir retrouvé son identité pendant un petit moment, elle avait agi de façon étrange. Aussi, pour une raison quelconque, la dernière fois que nous avons vu le panneau d’identité à la base SWORD, la photo de Dottie manquait mystérieusement.

Tous les autres habitants de la ville, en particulier ceux qui sont plus au centre de la façade de Wanda ont été vus régulièrement mais pas Dottie. Y a-t-il un grand mystère derrière ce personnage, était-elle intentionnellement mise de côté?

6 Que fait Agatha Harkness voulez avec Wanda?

Bien qu’Agatha fouille dans les souvenirs de Wanda ait révélé beaucoup de réponses, nous ne savons toujours pas ce qu’elle prévoit de faire maintenant qu’elle connaît les racines des pouvoirs de Wanda. Compte tenu de la façon dont le MCU a modifié son passé pour montrer comment elle a maîtrisé ses sœurs et sa mère il y a des centaines d’années en siphonnant leurs pouvoirs et leur force vitale, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle désire maintenant la puissante magie de Wanda comme la sienne.

Elle tient également Billy et Tommy captifs, peut-être pour les utiliser comme levier pour que Wanda renonce volontairement à ses pouvoirs.

5 Qu’y a-t-il avec ce livre mystérieux Le sous-sol d’Agatha?

Nous savons que ce n’est pas vraiment Agatha «depuis le début». Elle a simplement tiré un fil ici et là car le créateur de la pseudo-réalité est vraiment Wanda. Mais cela n’explique toujours pas le gros livre à l’aspect inquiétant, rayonnant d’énergie, dans son sous-sol. Nous avions parié que ce pourrait être le Darkholder ou le Necronomicon qu’Agatha utilisait pour amener Chthon, le dieu aîné sur Terre. Mais nous savons maintenant qu’Agatha travaille seule. Alors, quel est ce gros livre et quel est son rôle?

4 Qui et quel est le Sorcière écarlate?

À la fin de l’épisode 8, Agatha proclame que Wanda utilise la magie du chaos, ce qui fait d’elle l’être dangereux connu sous le nom de Scarlet Witch. Bien que ce soit un nom que les amateurs de bandes dessinées connaissent déjà, nous n’avons pas encore vu la limite à laquelle le MCU adhérera aux racines de la bande dessinée du personnage. La sorcière écarlate va-t-elle être un être magique avec des pouvoirs rares ou juste un mutant avec des capacités extraordinaires? Ou les deux?

3 Aurons-nous le vieux Vision retour?

La vision de Westview n’est qu’une illusion que Wanda a créée à partir de ses pouvoirs et basée sur la façon dont elle se souvient de lui. Cette révélation a effectivement mis fin à la possibilité que Vision puisse être de retour, mais maintenant que Hayward a complètement chargé la vision blanche, pouvons-nous nous attendre à ce que l’histoire embrasse la trajectoire du personnage dans les bandes dessinées? Cette « arme sensible » retrouvera-t-elle finalement son humanité, sa compassion et, plus important encore, sa teinte marron car sérieusement, cette version blanche est juste sinistre!

2 Comment Wanda va-t-elle libérer le multivers?

Il est de notoriété publique que WandaVision est censé conduire à Docteur Strange dans le multivers de la folie. Mais jusqu’à présent, Wanda n’a rien fait qui ouvrirait une porte entre plusieurs universités. Comme nous savons maintenant que Wanda n’a pas obtenu une version alternative de son frère d’un univers différent, elle ne semble pas posséder ce pouvoir … pour le moment.

Mais d’une manière ou d’une autre, Wanda est toujours censée déchirer un trou dans le tissu de la réalité. Si la « Maison de M » est ce que WandaVision suit, cela ne présage rien de bon pour les jumeaux ou peut-être que la Vision Blanche ou quelqu’un d’autre brisera la réalité de Wanda – en tant que Vision et vraisemblablement, ses enfants ne resteront pas en vie en dehors de l’hexagone, peut-être que les perdre entraînerait une fusion épique aboutit au multivers.

1 Où est l’épopée Luke Skywalker moment?

Elizabeth Olsen avait taquiné la scène dans l’une de ses premières interviews et précisé qu’il s’agissait d’un personnage dont l’arrivée n’a pas été gâchée. Comme Evan Peters a choisi le faux Pietro il y a des semaines, nous avons pu le voir, nous pouvons nous attendre à ce que le moment soit encore révélé. Bien qu’une apparition de Doctor Strange soit la réponse la plus évidente, ce ne sera pas une révélation bombe de type « Luke Skywalker ».

Jusqu’à maintenant, WandaVisionLes révélations de ont été assez standard – c’était en effet toute la création de Wanda, Agnes est Agatha Harkness, Monica devient Photon ou n’importe quel surnom qu’elle choisira, etc. Mais peut-être, juste peut-être, ce camée épique va être quelqu’un de totalement inattendu . Tous les épisodes de WandaVision diffusent actuellement sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming