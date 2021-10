14 meilleurs plans finaux de l’histoire du cinéma, classés

Le dernier souffle de n’importe quel film peut s’attarder dans l’esprit du spectateur longtemps après l’avoir regardé. Un dernier plan peut être déchirant, terrifiant ou même inspirant. Chaque film est une expérience et un voyage que vous faites avec les personnages. Parfois, à la fin d’un film, il reste des questions sans réponse au public. Parfois, c’est une résolution parfaite qui vous laisse complètement satisfait.

Dans chaque film, il y a des hauts et des bas, des conflits et des personnages qui peuvent faire ressortir de nombreuses émotions différentes. Chaque image crée une scène. Chaque scène est montée ensemble pour créer le produit final. Alors que certaines scènes peuvent être oubliées, le plan final d’un film restera avec le spectateur longtemps après avoir quitté le cinéma.

14 Des gamins

Des gamins, écrit par Harmony Korine, a choqué le public du monde entier. Il suit Telly, une adolescente séropositive, et ses amis hédonistes au cours d’une journée à New York. Le dernier plan montre le meilleur ami de Telly, Casper (Justin Pierce), allongé sur le canapé après une fête alimentée par la drogue. Il prononce une phrase : « Jésus-Christ, que s’est-il passé ? ». L’écran passe au noir, laissant au spectateur le soin d’imaginer le sort de ces adolescents condamnés. C’est un exemple parfait d’un film qui boucle la boucle.

13 Bonnie et Clyde

Le film policier classique d’Arthur Penn suit les anti-héros OG, Bonnie et Clyde, à travers leur épopée criminelle à travers le pays. Malheureusement, leur voyage se termine lorsqu’ils sont abattus par la police. Le dernier plan du film montre les deux protagonistes morts criblés de balles. Bonnie et Clyde ne sont plus ; ainsi le film passe brusquement au noir.

12 Chasse de bonne volonté

L’oscarisé Chasse de bonne volonté le scénario a fait de Matt Damon et Ben Affleck des superstars du jour au lendemain. Will Hunting, un garçon-génie du sud de Boston, a du mal à atteindre son potentiel jusqu’à ce qu’il soit guidé par son thérapeute Sean (Robin Williams). Le plan final montre Will conduisant sur la route en direction de la Californie vers la femme qu’il aime. Le sort de Will est incertain, mais ce que nous savons, c’est qu’il a dû aller voir une fille.

11 Club de combat

Le classique culte de David Fincher Club de combat parle de parias formant un « club de combat » qui se transforme finalement en un complot terroriste pour faire tomber les entreprises américaines. Le plan final magnifique, mais troublant, se compose du narrateur (Edward Norton) et de Marla (Helena Bonham Carter) se tenant la main alors qu’ils regardent les gratte-ciel s’effondrer au sol sur l’air de Pixies Où ai-je l’esprit?.

dix Voleurs de vélos

Le drame italien de 1948 de Vittorio De Sica, Bicycle Thieves, suit un homme pauvre, Antonio (Lamberto Maggiorani), et son fils à la recherche de son vélo volé. Sans le vélo, Antonio ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. À la fin, Antonio tente de voler lui-même un vélo, mais est pris dans le processus. Le dernier plan montre le père et le fils brisés disparaissant dans la foule. C’est une fin tragique mettant en évidence les troubles de la pauvreté au sein de la société.

9 La rédemption de Shawshank

Andy Dufresne (Tim Robbins), est un innocent condamné à perpétuité derrière les barreaux à La rédemption de Shawshank. À la fin, Dufresne s’échappe sur les côtes du Mexique, finalement rejoint par son meilleur ami Red (Morgan Freeman). La belle fin des deux s’embrassant sur le Pacifique contrebalance parfaitement la vie qu’ils ont connue en prison, vous offrant une conclusion rafraîchissante et parfaite.

8 Easy Rider

Les performances, le montage et le rock Easy Rider bande originale rendent ce film inoubliable. C’est l’histoire de deux parias qui décident de prendre la route sur leurs motos, laissant la société derrière eux. Dans la fin tragique, nos héros ne parviennent pas à réussir dans la liberté. Ils sont abattus et tués, dépeignant l’ignorance et les contraintes de la société.

7 Il y aura du sang

de Paul Thomas Anderson Il y aura du sang est un film brutal sur la richesse et la cupidité est dirigé par la performance puissante de Daniel Day-Lewis en tant que Daniel Plainview. Le plan final à la Kubrick montre un Plainview ivre et brisé assis dans son bowling après avoir tué Eli Sunday (Paul Dano). C’est une manière parfaite de montrer la cupidité et la cruauté du capitalisme.

6 Vol au dessus d’un nid de coucou

Le chef d’oeuvre de Milos Forman Vol au dessus d’un nid de coucou se termine avec le chef (Will Sampson) courant dans le désert après s’être échappé de l’établissement psychiatrique. Il vient d’étouffer un Randle Patrick McMurphy lobotomisé (Jack Nicholson). C’est une fin douce-amère. Notre héros McMurphy est peut-être mort, mais d’une certaine manière, il est libre et son héritage perdure alors que Chief court vers la liberté.

5 Thelma et Louise

Ce film policier féminin a l’un des plans de fin les plus célèbres de l’histoire. Après une série de crimes épiques, Thelma et Louise sont finalement arrêtées par la police. Au lieu de se rendre, ils décident de « continuer ». Ils se prennent la main et descendent d’une falaise, nous offrant une fin tragique, mais optimiste, à un film classique sur l’amitié.

4 Le club du petit-déjeuner

Tout le monde connaît l’histoire de cinq adolescents condamnés à une détention samedi. Les cinq adolescents apprennent des vérités les uns sur les autres qui les changeront à jamais. Le club du petit-déjeuner se referme sur John Bender (Judd Nelson) levant le poing en signe de victoire alors qu’il traverse le terrain de football. Il vient de vivre le véritable amour et même s’il sera parti lundi, il va embrasser le moment en ce moment.

3 Le brillant

Le coup final glaçant de Stanley Kubrick Le brillant raconte toute une histoire en elle-même. Après les nombreuses horreurs qui ont eu lieu, il nous reste le portrait d’un Jack Torrance (Jack Nicholson) souriant assistant à une fête à l’hôtel Overlook en 1921. Jack fait maintenant partie de l’Overlook pour toute l’éternité, à la fois passé et futur . Comme le fantôme de Delbert Grady l’a dit à Jack, « Tu as toujours été le gardien ».

2 Le parrain

Au début du chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola Le parrain, Michael Corleone n’a aucun intérêt à faire partie de « l’entreprise familiale ». À la fin, il est condamné par son destin et est couronné Don Corleone. Le dernier plan montre Michael en train de remplir ses fonctions de patron de la famille alors que la porte se ferme, laissant sa femme Kay (Diane Keaton) dans le noir.

1 Le diplômé

Le diplômé est le joyau de la couronne des coups finaux. Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) vient de saboter le mariage d’Elaine (Katharine Ross) et les deux montent dans un bus laissant leurs familles derrière eux. Alors que le bus s’éloigne, leurs rires s’estompent au fur et à mesure que la réalité s’installe. Leur avenir est incertain et ils n’ont désormais ni argent ni sécurité. Sur l’air de Simon et GarfunkelLe son du silence, nous avons une fin belle, mais sombre, à un film classique.