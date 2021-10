14 faits sur une histoire de Noël qui pourrait surprendre les fans de longue date

Avec les vacances qui approchent à grands pas, les marathons de films de Noël ne manqueront pas de commencer. Une histoire de Noël sera certainement en haut de la liste de tout le monde. D’après le roman de Jean Shepherd, Une histoire de Noël est sorti en 1983 et est toujours apprécié par le public à ce jour. C’est le type de film qui peut être regardé à plusieurs reprises sans jamais se démoder. La nostalgie, les scènes mémorables et la distribution brillante en font un film unique en son genre qui est devenu un incontournable des films de Noël.

Comme tant d’autres films, Une histoire de Noël a un arrière-plan intéressant et plutôt hilarant que de nombreux fans ne connaissent peut-être pas. Du casting et des décors aux cinéastes impliqués, plusieurs aspects du film sont accompagnés d’histoires fascinantes. C’est un film apprécié de tous les fanatiques de Noël et pourrait être considéré comme le plus grand film de Noël de tous les temps. Voici 14 faits que même les plus grands fans ne connaissent peut-être pas.

1. La maison est maintenant un musée à Cleveland

En 2004, Brian Jones, un entrepreneur de San Diego, a acheté la maison d’origine pour 150 000 € sur eBay. Jones a restauré l’intérieur et l’extérieur de la maison pour qu’elle corresponde à la scénographie originale du film. L’exposition est ouverte toute l’année pour les visites et les nuitées. De l’autre côté de la rue se trouve le Christmas Story Museum, qui présente des accessoires originaux, des photos des coulisses et d’autres souvenirs.

2. Jack Nicholson a failli jouer le père de Ralphie

À l’insu de beaucoup, Jack Nicholson était intéressé par le rôle de The Old Man. En raison du fait que les honoraires de Nicholson auraient doublé le budget, Darren McGavin a été choisi à la place. Inutile de dire que cela aurait été un film très différent si Nicholson avait obtenu le rôle.

3. Jean Shepherd et Bob Clark ont ​​des camées

Le scénariste et créateur Jean Shepherd peut être vu comme l’homme du grand magasin qui pointe Ralphie et Randy au fond de la file pour voir le Père Noël. Vous pouvez également reconnaître sa voix en tant que Narrateur. Le réalisateur Bob Clark fait également une apparition en tant que Suédois, le voisin debout à côté du vieil homme alors qu’ils regardent avec admiration la tristement célèbre lampe sur pied AKA, le prix majeur.

4. Ralphie est devenu un producteur à succès

Bien que vous ayez peut-être vu Ralphie (Peter Billingsley) apparaître dans d’autres films, la plupart de son temps est maintenant passé derrière la caméra. Il est un réalisateur et producteur très réussi, collaborant fréquemment avec Vince Vaughn et Jon Favreau. Ses crédits de producteur incluent La rupture, homme de fer, et Quatre Noëls.

5. À l’origine, aucun grand studio ne voulait faire le film

Selon Peter Billingsley, aucun grand studio n’était intéressé à faire le film. Ils ne pensaient pas qu’une histoire d’un garçon voulant un pistolet BB pour Noël attirerait les foules. Ils avaient certainement tort. Heureusement, le studio a accepté de produire le film si Bob Clark signait un film d’horreur.

6. Il y a des suites

Le scénariste Jean Shepherd a écrit deux suites qui ont été produites : le téléfilm de 1988 Le paradis de bonheur d’Ollie Hopnoodle et les années 1994 Mon histoire d’été. Les deux suivent la famille Parker, mais avec des distributions entièrement différentes. La plupart conviendront qu’ils ne parviennent pas à rivaliser avec le classique original. Warner Bros. a sorti ce qu’ils considèrent comme une véritable suite en 2012 avec A Christmas Story 2. L’intrigue trouve un adolescent Ralphie qui veut maintenant une Hupmobile Skyline Convertible 1938 comme cadeau de Noël.

7. Les réactions des acteurs aux chanteurs de restaurants chinois étaient réelles

Vous avez peut-être remarqué que lors du dîner de Noël au restaurant chinois, les réactions des personnages aux serveurs chanteurs étaient un peu trop authentique. C’est parce qu’ils n’avaient aucune idée que les serveurs chanteraient des chants de Noël d’une manière aussi stéréotypée. De plus, Melinda Dillon a volontairement reçu le mauvais scénario ce jour-là et n’avait aucune idée que le canard aurait toujours sa tête, d’où sa réaction hilarante.

8. La famille mange le même repas dans chaque scène de dîner

Comme le dit Randy, « pain de viande, pain de viande, pain de viande double. Je déteste le pain de viande ». Eh bien, vous le feriez aussi si vous deviez en manger tous les soirs. Si vous regardez attentivement, la famille mange le même repas de pain de viande, de chou rouge et de purée de pommes de terre dans chaque scène de dîner.

9. Il y a un débat en cours sur le moment où le film a lieu

L’année officielle du tournage du film n’est jamais montrée. Le magicien d’Oz les références pourraient le faire 1939, mais The Old Man parle d’un match de football qui a eu lieu en 1941. En même temps, la broche du décodeur de Ralphie était un modèle de 1940. Quoi qu’il en soit, tout ce qui compte, c’est que le film ait eu lieu vers le 25 décembre.

10. Il y a une comédie musicale à Broadway

Vous savez que vous avez un film à succès s’il est produit dans une comédie musicale à Broadway. {{24}} a ouvert ses portes à Broadway au Lunt-Fontanne Theatre le 19 novembre 2012 et a reçu des critiques positives. Peter Billingsley a travaillé comme producteur de l’émission.

11. Le film n’existerait pas sans Porky’s

La comédie torride de Bob Clark en 1981, Porky’s, pourrait être considéré comme l’opposé de Une histoire de Noël. Cependant, en raison de l’énorme succès de Porky’s, Bob Clark a pu faire Une histoire de Noël la façon dont il l’envisageait. Bien qu’il soit considéré comme un film controversé, Porky’s nous a offert le cadeau de Noël qui continue d’offrir.

12. Des figurants locaux ont été utilisés et des rôles mineurs ont été attribués

Il a été déclaré que les habitants de Cleveland ont été extrêmement utiles dans la réalisation du film, faisant même don de véhicules d’époque pour la production. Des figurants locaux ont même fait leur entrée dans le film, jouant le Père Noël, ses elfes et le garçon étrange avec des lunettes qui aime vraiment, vraiment l’homme de fer.

13. Ralphie mâche du vrai tabac

Il est clair que les productions du passé s’en sortaient bien plus qu’elles ne le pouvaient aujourd’hui. Pendant la scène où Ralphie affronte Black Bart et les bandits, il mâche en fait du vrai tabac. Heureusement, c’était probablement la dernière fois que Billingsley mâchait du tabac, car il a déclaré que cela le rendait extrêmement malade.

14. Un marathon du film se déroule chaque Noël

Contrairement à la croyance populaire, le film n’a pas été un énorme succès lors de sa première en 1983. Il n’a pris son essor qu’après sa sortie à la télévision et en vidéo domestique. Finalement, TNT a créé les « 24 heures de {{35}} », où il joue en boucle chaque année le jour de Noël. Actuellement, TBS joue également le marathon, vous offrant deux choix d’endroits où profiter du classique des vacances.

