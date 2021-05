1300 € pour un casque intra-auriculaire filaire sans annulation: Sennheiser va à contre-courant avec son dernier développement

Nous avons récemment été surpris dans l’actualité technologique d’aujourd’hui par la nouvelle que Sonora reprendra les produits de consommation de Sennheiser, complétant ainsi l’opération que la maison historique de produits audio semblait planifier depuis des mois. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas de balles dans la chambre avant d’aller de pair avec Sonova, car ils viennent de dévoiler de nouveaux écouteurs: le Sennheiser IE 900.

Quelque chose qui, sans aller plus loin, peut ne pas sembler une nouvelle très choquante, mais ce qui nous a surpris, c’est le timing et le produit: en pleine ère des écouteurs sans fil, Sennheiser fait une dernière tentative (avant le changement) avec écouteurs filaires et intra-auriculaires, par opposition à TWS ou totalement sans fil que la plupart des fabricants ont maintenant, même ALDI.

Fiche technique Sennheiser IE 900

Sennheiser IE 900 MATÉRIAUX Aluminium UNITÉ DIAPHRAGME 7 millimètres LIEN Câble (2,5 mm, 3,5 mm et 4,4 mm inclus) LA FRÉQUENCE 5 à 48 000 Hz IMPÉDANCE 16 ohms AUTRES Chambres de résonance Helmholtz LE PRIX 1 299 €

Un produit qui suit les traces des autres, mais qui ne nous convient pas pour le moment

Les Sennheiser IE 900 sont des écouteurs intra-auriculaires (c’est-à-dire avec une éponge qui est insérée dans le conduit auditif) dont les lignes de conception rappellent davantage l’IE 300 (bas de gamme) que l’IE 800 S, ses prédécesseurs. Ils intègrent tous ses composants dans un emballage qui a une surface plane sur laquelle placer commodément le logo et avoir plusieurs ensembles d’éponges pour s’adapter à l’oreille de l’utilisateur, ainsi qu’un renfort à la sortie du câble pour éviter que celui-ci ne s’use et ne se casse lors de l’utilisation.

Bien au-dessus des attentes, l’esthétique correspond aux produits précédents de la marque et il n’y a guère de surprise, en accordant plus d’attention à la propre technologie du X3R pour le Transducteur 7 mm, qui, au-delà d’être nouveau, est combiné avec trois chambres de résonance avec de quoi promettre un son très clair et une exécution très précise. De plus, ils sont construits en aluminium et avec leur construction et leur conception, ils promettent que les basses fréquences ne «rongeront» pas les fréquences les plus élevées.

Bien sûr, il s’agit d’un produit orienté vers un certain public et pas pour tout le monde, mais ce à quoi nous nous attendions à ce moment-là, ce sont les successeurs du Sennheiser Momentum True Wireless. Autrement dit, un casque entièrement sans fil et antibruit. Mais non.

L’IE 900 reproduit le son une gamme de fréquences de 5 à 48 000 hertz, Ce qui est assez impressionnant, et ils expliquent que placer un seul pilote semble être la meilleure chose à faire pour éviter la distorsion dans un format comme celui-ci. Evidemment pas un produit pour les masses, quelque chose intégrer, mais même ainsi et tout le lancement ne cesse de surprendre en ce moment où les marques parient si clairement sur Bluetooth même pour les plus exigeants, comme on le voit dans le cas de Sony, Apple ou Bang & Olufsen, qui incluent déjà ce qui Cela semble presque inhérent à tout lancement de casque plus sophistiqué: suppression active du bruit (personnellement, depuis que je l’ai essayé, je ne peux plus m’en passer).

L’autre aspect qui peut être frappant est le prix: 1 299 € (disponible à partir du 6 juin), quelque chose au-dessus de l’IE 800 S et entre 600 et 700 euros sur le prix de départ d’un casque haut de gamme comme ceux que nous avons mis en avant (serre-tête, sans fil et antibruit). Sachant que Sennheiser a battu des records comme 55000 € pour les écouteurs, cela n’est pas surprenant non plus au niveau de la marque, mais compte tenu des performances et du contexte, nous aurions pu espérer qu’ils se seraient ajustés un peu plus.

En effet, à l’époque les IE800 (que nous avons pu tester là-bas en 2012) coûtaient 599 euros (environ 620 euros aujourd’hui compte tenu de l’inflation), donc cette série a toujours été dans la fourchette haute de Sennheiser et apparaît, avec ses prédécesseurs immédiats le IE800 S, dans la catégorie des « produits pour audiophiles » de la marque. On ne s’attendait donc pas à ce qu’ils rivalisent de prix comme le Realme Buds Air 2 pour 50 euros, même s’il faut dire que ces derniers ont une annulation active.