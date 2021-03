13 succès et films cultes que vous pouvez regarder gratuitement sur Rakuten TV

Rakuten TV propose des films gratuits depuis un peu plus d’un an avec son vaste catalogue de location à la demande. Pour en profiter, il suffit de créer un utilisateur et, oui, de subir des coupures publicitaires. En retour, une sélection très remarquable de films gratuits, de tous genres, et de très grande: une centaine. Nous avons parcouru le catalogue de services et en avons sélectionné 13, parmi les blockbusters et les curiosités cultes, pour que vous puissiez en profiter dès maintenant.

‘Le signal’

En 2014, le réalisateur de « Undrwater » et la suite sans titre de « Paranormal Activity » ont réalisé cette pièce particulière de science-fiction indépendante dans laquelle un groupe d’amis qui voyagent est pris dans une sorte de complexe secret d’intentions énigmatiques, ce qui pourrait être lié à l’apparition d’un vaisseau extraterrestre dont ils pensent avoir été témoin. Un film au ton émotionnel, mais esthétiquement très intéressant, et qui a attiré l’attention lors de son passage au Festival de Sitges.

‘Extraterrestre’

Le deuxième film de Nacho Vigalondo, après l’excellent «Los Cronocrmenes», représente un troisième changement mais toujours en mouvement dans les domaines de la science-fiction. Comme il le ferait plus tard dans ‘Colossal’, applique les codes de la comédie romantique au genre, en l’occurrence aux invasions extraterrestresLe résultat est un méli-mélo hilarant de couples improbables, de voisins curieux et de soucoupes volantes. Ingénieux, rapide et avec quelques grands Raúl Cimas et Carlos Areces.

«Cosmopolis»

L’un des films les plus récents de David Cronenberg semi-retraité, loin de ses excès visuels des années quatre-vingt, mais toujours assez intrigant et suggestif. Un surprenant Robert Pattinson qui commence déjà à canaliser les vibrations de son futur Bruce Wayne passe la journée à faire des affaires dans une limousine. Futurisme de faible intensité et dystopies du quotidien dans un film sur la recherche de sens dans les routines qui nous déshumanisent.

Les somnambules

Ongle des meilleures adaptations de Stephen King, qui fut aussi la première à être basée sur son scénario original, et pas dans un roman précédent. Réalisé par Mick Garris, assaisonné de mille et une versions du maître de la terreur, et son intrigue est pure King: un nouveau venu dans une ville typiquement américaine éveille la curiosité et le désir des voisins, mais on découvre bientôt qu’il cache un terrible secret. Une adaptation très spéciale du mythe du loup-garou, mais dans un style plus félin, et avec une pincée d’inceste des années 90 pour garnir.

‘Fantômes de Mars’

L’avant-dernier film tourné par John Carpenter a deux décennies (Jason Statham, l’un de ses protagonistes, était toujours répertorié comme secondaire derrière Ice Cube), et après un rejet initial majeur, il a fini par traîner un statut de culte particulier. L’impudeur de sa pulpe et son action terrifiante, sa finition technique mais puissante et ses airs occidentaux qui remontent à d’autres films du maestro tels que « Assault on the 13th District Police Station » ou « The Prince of Darkness » en font un plaisir à tous coupables de revenir encore et encore.

«État rouge»

Le film le plus sérieux de Kevin Smith n’est pas sans ses moments de comédie sombre, mais il fonctionne essentiellement comme un thriller graveleux dans lequel un groupe de garçons est retenu par un fanatique religieux qui a rassemblé un véritable arsenal dans sa congrégation. Lorsque le FBI vient les sauver, il devient l’une des escabechinas les plus violentes du cinéma ces dernières années. Un film choquant et puissant inspiré en partie des célèbres événements de la secte davidienne à Waco.

‘Punaise’

Un film très, très particulier, et qui vient de la main de un véritable titan du genre (de plusieurs genres, en fait): William Friedkin, réalisateur de ‘The Exorcist’. Il adapte ici une pièce de Tracy Letts à partir d’un scénario écrit par le dramaturge lui-même, comme il le ferait quelques années plus tard dans le sensationnel «Killer Joe», sous les codes du film noir. Il est davantage axé sur la science-fiction et l’horreur, avec un vétéran de la guerre obsédé par les insectes envahissant le monde et une femme battue enfermée dans un motel en buggy au bord de la route. La paranoïa est servie.

‘Dieux et monstres’

Un délicieux drame cinéphile qui raconte les dernières années de la vie de James Whale, le réalisateur des légendaires films de Frankenstein en noir et blanc pour Universal, maintenant à la retraite de l’industrie. Mais sa vie est bouleversée lorsqu’un jeune jardinier commence à travailler pour lui, vers qui il se sentira désespérément attiré. Des performances extraordinaires d’Ian McKellen et Brendan Fraser pour une production de Clive Barker qui a suscité des applaudissements bien mérités en son temps et qui est devenue une icône culte du cinéma LGTBI alors qu’il n’était pas encore à la mode de l’appeler ainsi.

‘Les femmes parfaites’

Un classique de la science-fiction satirique, basé sur un best-seller d’Ira Levin qui avait déjà une excellente adaptation dans les années soixante-dix. Ce la nouvelle version du maître de la comédie Frank Oz met à jour la proposition pour le nouveau siècleBien que le style visuel à l’ancienne ajoute une couche supplémentaire critique. Distribution extraordinaire, dirigée par Nicole Kidman mais accompagnée par Matthew Broderick, Bette Midler, Glenn Close et Christopher Walken.

‘Monstrueux’

JJ Abrams Il n’a plus la bonne réputation d’antan, mais le premier ‘Cloverfield’ est toujours l’une de ses productions les plus mémorables– Tourné avec des faux documents, ramène le flair des films de monstres géants avant le kaiju eiga revenir à la mode. Combinant invasions extraterrestres, catastrophes apocalyptiques et insectes de la taille d’un bâtiment, «Monstrous» continue d’être l’une de ces montagnes russes de chasse et de folie qui composent votre soirée.

‘Les voix’

Une comédie noire scandaleuse mettant en vedette Ryan Reynolds et Anna Kendrick, et réalisée par Marjane Satrapi (« Persepolis »), dans laquelle un travailleur timide dans une usine de baignoires doit choisir entre mener une vie normale ou écouter les conseils de votre chat machiavélique et de votre chien de bonne humeur. Ce qui commence comme une comédie romantique avec des animaux qui parlent prend bientôt une tournure sombre et sanglante.

‘Obsession mystérieuse’

Grand film à suspense à mi-chemin entre la conspiration et le surnaturel dans lequel une femme qui a perdu son fils dans un accident d’avion elle essaie d’être convaincue par tout le monde autour d’elle que cet enfant n’a jamais existé. Julianne Moore et Dominic West dirigent le casting d’un thriller réalisé par l’expert en ces parties Joseph Ruben, capable de passer un bon moment à se grignoter les ongles.

‘Le machiniste’

Brad Anderson signe un thriller brutal dans lequel Christian Bale vit un changement physique effrayant, perdant 29 kilos jouer un ouvrier d’usine qui n’a pas dormi depuis un an. Lorsque vous êtes licencié en raison d’un accident du travail, vous commencez progressivement à perdre le contact avec la réalité. Est-ce un simple effet du manque de sommeil ou la réalité change-t-elle vraiment et quelqu’un veut vous rendre fou (ou tout à la fois)?

