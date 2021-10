13 scènes les plus effrayantes de la série obsédante qui nous ont terrifiés sur Netflix

celui de Mike Flanagan La hantise de Hill House et La hantise du manoir de Bly sur Netflix sont tous deux des chefs-d’œuvre d’horreur. Alors que le premier est une classe de maître dans les peurs de saut et les figures cachées, provoquant même l’évanouissement de certains de ses téléspectateurs, sa suite spirituelle à combustion lente témoigne de la brillante manipulation du chagrin par Flanagan comme moyen de terroriser son public. Cependant, l’abondance d’esprits présents dans chaque épisode est commune aux deux.

Les deux hantises avoir un moyen d’utiliser le traumatisme de la vie réelle pour augmenter la peur du spectateur. Qu’il s’agisse de mort, de dépendance, de trahison, d’abus, de meurtre, d’agression ou d’infidélité, ces thèmes s’infiltrent sous l’architecture de chaque frayeur. Avec la dernière série d’horreur Netflix de Flanagan, Messe de minuit, dehors et Halloween juste au coin de la rue, nous avons décidé de jeter un œil au Hanté série 13 moments les plus effrayants. Les huit premiers instants sont de La hantise de Hill House, et les cinq derniers de La hantise du manoir de Bly.

[1] La dame au cou courbé révèle

La dame au cou courbé dans La hantise de Hill House est l’une des images les plus effrayantes jamais mises à l’écran à la fois à la télévision et au cinéma, non seulement à cause de l’apparence du fantôme, mais aussi à cause du contexte qui le sous-tend. Il représente le suicide – la tragédie sous sa forme la plus extrême. De plus, c’est un symbole de la proximité des jumeaux dans la série, marquant la séparation finale entre la paire inséparable. Non seulement c’est la figure qui a hanté Nell Crain toute sa vie, mais il s’est également avéré être la figure elle-même en tant qu’adulte. Quand Nell se pend enfin, elle voit tous ces événements – ces hantises – les revisiter un par un comme si elle descendait niveau par niveau dans un enfer de sa propre création, remontant dans le temps jusqu’à sa jeunesse jusqu’à ce qu’elle entre enfin dans la fin de son existence. Soudain, elle est partie. La scène laisse certains spectateurs figés de peur, d’autres tremblants de terreur. Ce n’est peut-être qu’une des scènes qui ont fait s’évanouir les téléspectateurs.

[2] La dernière nuit à Hill House

La mort d’Olivia Crain est pour le moins choquante. S’est-elle suicidée ou la maison l’a-t-elle tuée ? Quoi qu’il en soit, c’était le point de non-retour dans les étapes de sa descente dans la folie – la maison a une façon de rendre ses résidents fous, comme M. Dudley le jardinier a averti les Crains. Alors, quand Hugh Crain attrape les enfants pour les emmener dans la voiture et s’échapper de cette nuit fatidique, il dit quelque chose qui laisse dans l’esprit des téléspectateurs : « Ce n’est pas ta mère », à une figure avec une démarche déséquilibrée, boitant et s’arrêtant au bout du couloir, essayant de récupérer ses enfants et de les garder ensemble dans la maison alors qu’ils sont sur le chemin de la sortie. Au milieu de toute cette folie, apparemment chaque fantôme de la série commence à proximité des Crains. C’est l’une des scènes les plus folles simplement en raison de l’abondance écrasante de fantômes et de la nature exagérée de l’état d’Olivia

[3] Le fantôme de William Hill/Le grand homme

Lorsque Luke rencontre The Tall Man que nous connaîtrions sous le nom de M. Hill lui-même, c’est l’un des moments les plus horribles à la fois à Hill House et à Bly Manor en raison de la tension que Flanagan remplit la scène au point de sembler étouffer. Plus tôt dans la série, Luke prend le chapeau de M. Hill, ce que ce dernier n’aime clairement pas. Ainsi, après que Hugh ait mis Luke dans son lit, Luke entend un cliquetis et des pas, jetant un coup d’œil aussi pour voir que c’est M. Hill, une silhouette exagérément grande planant légèrement au-dessus du sol, à la recherche de son chapeau, ouvrant chaque porte avec sa canne jusqu’à ce qu’il arrive enfin à La chambre de Luke et Nell. Nell est profondément endormi, alors Luke se cache sous son lit, figé de peur, effrayé même de respirer – la terreur est magistralement construite dans cette scène longue. Alors que M. Hill jette un coup d’œil sous son lit, nous voyons son visage obsédant.

[4] La tempête

La tempête n’est pas seulement sans doute la réalisation la plus étonnante techniquement de l’histoire de la télévision et du cinéma en raison de sa nature unique – à part quelques coupures – mais aussi parce qu’elle a plusieurs peurs de saut car elle bascule entre deux périodes de temps sans couture en raison de l’ensemble étendu de Maison de la Colline et les funérailles intégrées sur le côté. Cela permet aux personnages qui entrent dans le couloir du salon funéraire de voyager dans le temps en entrant dans la maison sur le plateau sans CGI. Lorsque Luke disparaît et que personne ne sait ce qui lui arrive pendant un certain temps – l’une des expériences douloureuses de la jeunesse de Luke qui contribuerait sans doute à le faire devenir un toxicomane (cependant, c’est une chose controversée et discutable à argumenter parce que la dépendance est aussi une génétique chose qui peut fonctionner dans la famille) – nous voyons les personnages dans leur état le plus vulnérable, ce qui rend le spectateur également conduit à l’état le plus vulnérable.

[5] Steven voit le fantôme de Nellie dans son appartement

Steven Crain prétend qu’il n’avait jamais vu de fantôme jusqu’à cette scène. Cependant, c’est tout à fait faux car il a vu le réparateur d’horloge à Hill House, qu’il a toujours pensé avoir été embauché par sa famille, mais personne ne savait vraiment pourquoi il était là, en train de réparer une horloge perpétuellement cassée. En tant qu’adulte, il voit enfin sciemment un fantôme lorsqu’il rencontre Nell juste après qu’elle se soit suicidée. C’est un moment effrayant car il est seul dans son appartement et la dernière personne qu’il s’attend à voir est sa petite sœur. De plus, lorsqu’il essaie de lui parler, elle ne répond pas et fait plusieurs sauts inhumains vers lui. Et puis il reçoit un appel juste après sa visite, l’informant qu’elle s’est suicidée. C’est un scénario extrêmement efficace de Mike Flanagan et donne des frissons au spectateur.

[6] Luke se fait piéger dans le sous-sol

Nous ne saurons peut-être jamais dans qui se trouvait l’apparition de zombies The Haunting ou Hill House, à moins que Mike Flanagan ne fasse une suite directe dans la même maison. Cette notion rend presque la scène dans laquelle Luke est piégé dans le sous-sol plus effrayante. Comment cette personne avant Luke s’est-elle retrouvée coincée ici ? Y a-t-il eu un meurtre il y a des années dans la maison qui n’a pas été élucidé. Un ancien jardinier ou femme de chambre malchanceux, peut-être ? Luke aurait-il connu le même sort si ses frères et sœurs n’avaient pas su s’il avait été piégé là-bas ? Indépendamment de la façon dont le cadavre est arrivé là, la combinaison de la claustrophobie, la peur de Luke de presque tout quand il était enfant, en particulier d’être abandonné, et notre fantôme zombie perdu pourchassant Luke sans espace pour courir, s’approchant même jusqu’à déchirer sa chemise, sont des ingrédients parfaits pour une scène effrayante qui donnera envie aux téléspectateurs de sortir de leur peau. Pauvre Luc.

[7] Nell hante Olivia à la morgue

Nell a le don de hanter après sa mort. Quand elle hante sa mère, Olivia, c’est presque aussi terrifiant que lorsqu’elle hante Steven. Maintenant, elle est sur la table d’une morgue, apparemment déjà jouée et préparée pour les funérailles par Theo. C’est une prémonition, mais c’est aussi, dans un sens, un flash-forward. Ce travail que fait Theo – et une partie du travail que font les pompes funèbres – est de fermer la mâchoire. Donc, quand Nell se réveille, elle est pâle et a l’air mort, assise à côté de la table froide en métal, et essaie de parler à sa mère, mais elle ne peut pas, alors elle coupe les fils pour qu’elle puisse. C’est une scène douloureuse à regarder, non seulement à cause de la douleur physique et de la peur, mais aussi à cause du chagrin et du traumatisme. Olivia a essayé de tout faire pour empêcher ses enfants de mourir, et elle a toujours voulu les garder ensemble en tant que famille, mais la maison a veillé à ce que cela ne se produise pas et les a systématiquement séparés.

[8] Nell hurle pendant que Shirley et Theo conduisent

Lorsque Nell crie dans la voiture, c’est encore une autre scène obsédante de Nell impliquée avec ses frères et sœurs, et peut-être la plus grande peur du saut de la série et l’apparence brûlante à jeun de ses apparitions. On peut dire qu’elle ne voulait pas que ses sœurs se chamaillent. Quelle que soit l’intention derrière son cri, elle a presque fait sortir la voiture de la route et certains téléspectateurs ont eu une crise cardiaque dans le processus. C’était la dernière chose à laquelle le public s’attendait dans une scène banale de disputes entre sœurs. Les traits du visage de Nell semblent également extrêmement exagérés, avec sa bouche trop étirée, ajoutant au moment effrayant de la scène.

[9] Le fantôme dans le grenier du manoir Bly

Lorsque Flora Wingrave joue dans le grenier et chante cet air qu’elle adore chanter – dont les fans ont eu un aperçu lors de la commercialisation du film grâce à un appel téléphonique interactif effrayant – il y a un mannequin horriblement défiguré qui tente de fredonner avec elle. Son visage a presque disparu comme celui de la Dame du lac, et il essaie de ramper vers la fille, luttant pour une vie, une lumière qui n’est plus allumée à l’intérieur. Une âme perdue à laquelle l’enfant est ouvertement indifférent. Elle semble en savoir plus sur les secrets du manoir que les autres résidents. C’est l’une des premières frayeurs que nous voyons dans la nouvelle sur laquelle La hantise du manoir de Bly est basé par Henry James, intitulé « The Turn of the Screw ». Et ce n’est… pas exactement « parfaitement splendide ».

[10] La mort de Peter Quint

Lorsque Peter Quint meurt enfin, il n’est pas seulement satisfaisant de voir un monstre abusif mourir aux mains de ce qui est apparemment aussi un monstre, c’est complètement choquant de voir la force brute de ce qu’est devenue The Lady in the Lake. Elle l’attrape d’un bras et il est impuissant face à sa force écrasante alors qu’elle le traîne jusqu’au lac. Et ainsi, il devient encore une « victime » (il a bien mérité ce qu’il a obtenu) de Manoir de Bly. Une autre âme coincée dans le lac avec la femme qu’il a tuée – la pauvre Mme Jessel.

[11] La Dame au Lac Révéler

L’histoire de La Dame au lac est extrêmement tragique, correspondant au ton de la série. Elle a été assassinée par sa sœur, Perdita, avant qu’elle ne puisse voir son enfant grandir, et prend des âmes de Bly Manor depuis que son mari a jeté le coffre que son esprit hantait dans le lac, pensant qu’il était maudit. « Elle dormirait. Elle se réveillerait. Elle marcherait. Elle dormirait. Elle se réveillerait. Elle marcherait. Et le temps passait. Combien de temps il était impossible de raisonner. » Elle passe 400 ans à revenir à la propriété depuis le lac et vice-versa, pour être exact. Tout cet épisode est rempli de chagrin si imprégné dans chaque image que l’on ne peut s’empêcher de ressentir la peur qui se cache en dessous. La peur de perdre un enfant. La peur de se demander si vous ne récupérerez jamais ce que vous avez perdu. La peur de perdre le sens de soi, que l’entêtement de Viola à ne pas vouloir transmettre lui fait. Sa mémoire s’estompe, de même que tous les traits du visage reconnaissables, tout comme la silhouette sifflante dans le grenier. « Le sentiment d’être attiré vers un autre endroit. Maintenant, elle le rejetait. Viola n’irait pas. » dit Jamie pendant la narration. En fait, elle a dit au vicaire qu’elle ne quitterait pas la propriété tant que durerait sa volonté de s’emparer de la terre des vivants. Chaque fois qu’elle revient à la propriété et ne voit pas sa fille et son mari, elle cherche une autre âme à emporter avec elle au lac, peut-être pour soulager sa solitude et son sentiment d’abandon.

[12] La mort de Mme Jessel

Au départ, on pensait que Mme Jessel s’était noyée accidentellement, mais elle a en fait été assassinée par Peter Quint. Sa mort était effrayante à regarder parce que Flanagan fait ressentir au spectateur ce que c’est que de se noyer. Être tué par quelqu’un dans une rage jalouse. Elle se couche contre son gré dans le lac. Toujours piégée avec La Dame du lac et ses autres victimes depuis qu’elle a été jetée dans le lac avec la poitrine 400 ans auparavant. Cela montre également la vraie nature de Peter Quinn et sa rage est choquante. Elle ne méritait pas de mourir comme ça, et cette douleur instable ajoute au chagrin qui plane autour de la propriété que chaque personnage ressent dans ses os.

[13] Viola étrangle sa soeur

Lorsque Viola – qui deviendrait La Dame du lac – étrangle sa sœur Perdita, c’est l’une des rares peurs des sauts, à part le fait que Dani voit continuellement son ex décédé dans un accident de voiture plus tôt dans la série. Après que Perdita ait tué sa sœur mourante pour se décharger et tenter de courtiser le mari de Viola, elle ouvre un coffre plein de vêtements que Viola signifiait uniquement pour sa fille qu’elle ne verrait jamais grandir. Alors qu’elle ouvre le coffre, Viola en sort. C’est un acte de vengeance, non basé sur la nouvelle d’Henry James, mais sur une nouvelle du même nom. Celui qui a commencé par un amour non partagé et une jalousie déchaînée – sa mort forgée par la haine et la vengeance, ajoutant encore à la tension mal à l’aise qui entoure Manoir de Bly.