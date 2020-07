13 raisons pour lesquelles Star affirme qu’il est le meilleur candidat pour Blue Beetle

Avec l’univers cinématographique de DC en train de se diversifier et de s’éloigner de l’idée d’un univers partagé strict, les fans se demandent où la franchise pourrait décider d’aller ensuite. Une suggestion, de 13 raisons pour lesquelles La star Christian Navarro doit enfin faire le long-rumeur du film Blue Beetle, l’acteur se présentant pour le rôle principal via les médias sociaux.

“Le bleu me va bien.”

Plus précisément, Christian Navarro fait pression pour le rôle de Jaime Reyes, le troisième Blue Beetle, dans un prochain projet DC. Créé en 2005 par les superstars de la bande dessinée Keith Giffen et Cully Hamner avec le scénariste hollywoodien John Rogers, la relance du personnage avec Reyes sous l’armure bleue s’est avérée être l’un des nouveaux lancements les plus réussis de DC depuis des décennies, Reyes continuant à figurer dans plusieurs des séries de bandes dessinées et des spectacles animés, ainsi qu’une action unique populaire en direct Smallville.

Navarro a continué à discuter de l’importance du rôle et de son impact sur la diversité, allant même jusqu’à Ligue de justice star Ray Fisher, HBO Max et DC comics.

“Seul rôle que je veux. LatinX est le plus grand groupe de cinéphiles. Nous méritons notre propre super-héros. Jaime Reyes est ce super-héros, et il n’y a pas une âme vivante mieux équipée pour lui donner vie que moi. @[email protected] @DCComics @ ray8fisher que dites-vous, #BORGandtheBEETLE. “

La version Jaime Reyes de Scarabée bleu reste l’un des personnages les plus populaires de DC, et avec une histoire intrigante et un ensemble de pouvoirs visuellement intéressants, le personnage serait sûrement un ajout bienvenu à l’univers de DC en direct, que ce soit sur grand ou petit écran.

Il y a eu plusieurs rumeurs de projets Blue Beetle au fil des ans, avec le vétéran de DC Geoff Johns qui développerait une série télévisée pour le personnage après son apparition sur Smallville. Cela ne s’est malheureusement jamais concrétisé, mais plus récemment, il y a eu des chuchotements que Warner Bros. voit maintenant Scarabée bleu en tant que personnage de long métrage, plutôt qu’à la télévision, avec des rumeurs périodiques selon lesquelles le personnage fera bientôt ses débuts au grand écran.

Christian Navarro est surtout connu pour son rôle de Tony Padilla sur Netflix 13 raisons pour lesquelles. En commençant par Hannah, une jeune femme qui se suicide, la série suit son camarade de classe, Clay, qui trouve une mystérieuse boîte sur son porche. À l’intérieur de la boîte se trouvent des enregistrements réalisés par Hannah dans lesquels elle explique les 13 raisons pour lesquelles elle a choisi de se suicider. Navarro a joué dans les trois saisons de la série en tant que Tony, l’ami et confident fidèle, digne de confiance, sage, mais troublé de Clay et Hannah, la performance assurée de l’acteur se révélant être l’un des points forts de la série. Il a également joué dans les goûts de Pouvez-vous me pardonner?, Vinyle, et la série satirique comique de super-héros La tique.

S’il y a effectivement des plans pour un Scarabée bleu film, ils seront probablement annoncés lors du prochain DC FanDome le mois prochain. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Christian Navarro.

Le bleu me va bien. pic.twitter.com/XdnkfkkhpG – Christian Navarro (@ ChristianLN0821) 28 juillet 2020

Seul rôle que je veux. LatinX est le plus grand groupe de cinéphiles. Nous méritons notre propre super héros. Jaime Reyes est ce super-héros, et il n’y a pas une âme vivante mieux équipée pour lui donner vie que moi. @hbomax@HBO@DCComics@ ray8fisher Que dis-tu, #BORGandtheBEETLE – Christian Navarro (@ ChristianLN0821) 28 juillet 2020

Sujets: Blue Beetle et Booster Gold