13 raisons pour lesquelles la saison 4: connaître la dernière mise à jour sur la date de sortie, la distribution, l’intrigue et vérifier toutes les informations ici !!!

Après quatre saisons, avec un total de 49 épisodes, 13 raisons pour lesquelles sont formellement terminées. Le drame pour adolescents de Netflix n’a pas été sans controverse pendant des années et le public a abordé l’émission de plusieurs manières qui ont révélé du sensationnalisme sur certains sujets. Mais pour ceux qui souhaitent savoir où les personnages se sont réellement retrouvés, voici un aperçu de ce qui est arrivé à Clay Jensen, Jessica Davis, Justin Foley, Tyler Downs et le reste des élèves de Liberty High… Spoilers Shepherd!

Qu’arrive-t-il à l’argile en 13 raisons pour lesquelles la saison 4

Clay Jensen est apparu dans le premier opus, joué avec Dylan Minnette. Après avoir reçu les fameuses cassettes de Hannah, Clay a présenté aux foules diverses pièces de théâtre qui ont amené des substituts et Liberty High. Initialement Nirav et insensé, Clay développe enfin un sauveur compliqué à la suite de la mort d’Hannah et la pousse au suicide.

Les traits de cette personnalité sont apparus de plus en plus tout au long de l’année, alors qu’il jouait un rôle important dans 13 Reasons, un groupe d’amis soudés. Leurs réponses allaient de la prise de contact avec les personnes en quête de violence à la vengeance violente ou destructrice. Cependant, à la 13e année, à la fin de l’année 3, les secrets de chacun et les fardeaux auto-imposés ont conduit à des perturbations émotionnelles régulières dans l’esprit de Clay, créant des problèmes qui restent largement inconnus depuis longtemps. Disparu.

Au cours des 13 raisons pour lesquelles de la saison 13, Clay a finalement dû demander de l’aide en raison de sa myriade de problèmes de santé mentale. Tout au long de l’épisode, Clay a souvent rencontré un médecin. Clay était initialement inquiet et s’est vu refuser tout en raison de ce qu’il faisait. Cela était vrai pour l’intégralité de l’épisode, Clay restant stoïque en gardant plusieurs secrets qui exposaient sa chute.

Mais il s’est finalement ouvert au fait qu’il ne s’agissait pas d’anxiété et de dépression, mais qu’il avait également reçu des épisodes inopportuns et intempestifs. On pourrait faire valoir que la série n’a pas tout à fait pris le temps de donner à Clay une analyse définitive ou, en fait, a suivi son rétablissement ultérieur. Cependant, la saison 4 de 13 Reasons Why a donné le message que Clay avait fait au moins une percée dans le traitement et a commencé à rattraper ses difficultés. La finale de l’émission a également établi que le Dr Robert durera la thérapie avec Ellman même après être allé à l’école.

