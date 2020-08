13 Raison pour laquelle la saison 4: date de sortie future et vaste scénario ici !!!

Alors que certains ont été laissés en suspens, 13 raisons ont obtenu des fins satisfaisantes.

Après des années de controverse, la finale de l’émission des 13 raisons pour lesquelles de Netflix pourrait sembler en retard, mais les amateurs du drame à succès pour adolescents pourraient continuer à avoir faim de beaucoup plus. (L’émission se situait au sommet du record de tendances de Netflix après sa quatrième année créée le 5 juin.) Mais, le showrunner Brian Yorkey pensait que la série était destinée à un «récit de quatre saisons» dès le début.

“Quelque part au milieu de la saison deux, car il est devenu évident que nous avons la possibilité de créer plus de saisons du”, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly, “Je suis rapidement arrivé à un endroit où cela ressemblait à un récit de quatre saisons. . »

Yorkey se méfiait de continuer l’histoire importante qu’il ne le fallait. «Je suis toujours juste un peu méfiant du lycée qui indique que ça va au-delà de quatre saisons puisque la grande école dure quatre décennies», a-t-il ajouté. «Quand en quelque sorte une grande école révèle devenir huit et sept saisons, ne vous méprenez pas, je les vois toutes, mais j’ai tendance à me méfier de quelque chose qui a commencé comme une série de lycée. De plus, c’était comme apporter ces chiffres et aussi disperser leurs choses comme le point final. Donc, pendant un certain temps, la pensée a été, si nous sommes si chanceux d’avoir cette chance, nous ferons quatre saisons du. Donc, en entrant dans le récit de rupture pour l’instant 4, nous avons compris que c’était la fin.

Cette dernière saison se termine avec les perspectives d’obtenir leur diplôme Liberty High, mais malheureusement, pour les amateurs de 13RW, Yorkey a également mis fin au concept de retombée universitaire. “Je serais assez curieux de savoir comment certains de ces personnages font à l’école, mais j’aime aussi l’idée de faire cela à toute notre imagination et de créer ce genre de série de quatre saisons au lycée”, a-t-il expliqué.

13RW, une version du livre YA de Jay Asher du même nom, créé pour la première fois en 2017. La pièce sombre pour adolescents suit le départ de la lycéenne Hannah Baker (Katherine Langford), qui laisse derrière elle des bandes mystérieuses après sa mort par suicide. La série a été critiquée pour avoir romancé le suicide ou le dépeindre de manière insensible, ainsi que pour avoir inclus une scène de suicide en image, entre autres. Des membres de la distribution tels que Langford et la productrice exécutive Selena Gomez ont avoué le contrecoup lors de la simplification de la chaîne pour gérer «des problèmes importants». L’année dernière, Netflix a édité la scène de passage d’Hannah dans la saison 1.

13 raisons pour lesquelles la saison 4 est la meilleure 💔 J’étais littéralement en larmes en regardant toute la saison, en particulier le dernier épisode 💔 RIP JUSTIN FOLEY pic.twitter.com/P6E6MJb1HD – ABDALLAH (@ ABFR0) 10 juin 2020

Mis à part les scandales, les célébrités – qui comprennent Ross Butler Dylan Minnette et Alisha Boe – ont dit au revoir à l’émission à succès en enregistrant une vidéo de bonbons enregistrant un certain nombre de moments.

