13 premières et sorties incontournables pour le week-end : « A Quiet Place 2 », « Metro Exodus Complete Edition » et plus

D’apocalypse en apocalypse : du calme de ‘A quiet place’ au rechapé fraîchement pour la nouvelle génération de ‘Metro Exodus Complete Edition’. Et pour se détendre, les loisirs et activités du carnet d’été de Blackie Books, qui fait désormais une décennie complète. Ce sont nos plans pour un week-end de stores baissés, la flamme arrive.

‘Un endroit calme 2’

La suite du film qui a mis la post-apocalypse à la mode avec des limitations très spécifiques (ne pas faire de bruit, ne pas écouter, ne pas voir, ou comme dans le récent et merveilleux « Disomnia », ne pas dormir) sort en salles. À cette occasion, Il dirige et réécrit John Krasinski, qui parvient également à réapparaître sporadiquement dans le casting. Et Emily Blunt répète en mère le courage de la fin du monde, accompagnée cette fois d’un merveilleux Cillian Murphy, toujours aussi énigmatique.

‘Luca’

Si vous aimez la manière de Pixar de approcher, de manière franche et presque éducative, de différents coins et cultures du monde pour tourner leurs films, vous avez rendez-vous avec ‘Luca’. C’est le nouveau film du studio, qui arrive directement chez Disney+ sans passer par les salles, comme cela s’est déjà produit avec ‘Soul’. Cette fois, il raconte l’histoire, dans un village d’été de la Riviera italienne, d’un couple d’amis, en fait des monstres sous-marins se faisant passer pour des humains.

‘Katla’

Commencer ça Série scandinave intrigante où l’éruption du volcan sous-glaciaire Katla déclenche une série d’événements inexplicables, parmi eux le retour progressif à une ville semi-abandonnée par les effets du volcan de personnes que l’on croyait mortes. Un ton calme et posé a conduit à comparer cette série avec des productions comme ‘Dark’ ou ‘The Leftovers’, dans une production au rythme calme et énigmatique pour ceux qui recherchent plus de questions que de réponses mâchées.

‘Mobile Suit Gundam I’





L’anime mythique des robots géants revient sur nos écrans avec quatre longs métrages qui présentaient autrefois la série télévisée. Les trois premiers films racontent l’intégralité de la première histoire de la série, au début des années quatre-vingt. Le quatrième long métrage, ‘Char’s Counter Attack’, est la suite de l’histoire originale et le premier long métrage de la franchise conçu comme tel. Il a été créé au Japon en 1988 et se déroule 13 ans après la fin de la série originale.

« The Walking Dead : Le monde au-delà »

Vous devrez attendre dimanche, mais vous pourrez profiter (si vous ne l’avez pas fait pendant votre séjour chez AMC) du nouveau spin-off se déroulant dans l’univers de ‘The Walking Dead’, qui sera peut-être épuisé dans sa série principale, mais il continue de générer des suites et des variantes. Cela a une touche nettement plus jeune (même si cela ne laisse pas de côté le gore et la sauvagerie) et passe dix ans après l’apocalypse, quand les premiers enfants qui n’ont pas vécu l’ancien monde ont grandi.

À partir du 20 juin sur HBO

‘Metro Exodus Édition Complète’

Le troisième volet de la saga du futurisme post-apocalyptique en ruines ‘Metro’ a déjà une version remaniée qui arrivera ce week-end sur PS5 et Xbox Series X et S. Sur la console Sony et Series X, le jeu tournera à 60 images par seconde à une résolution native de 4K, et dans la série S, il restera en 1080p. va profiter les technologies de chaque console : son spatialisé et latence améliorée sur Xbox, audio 3D Tempest et DualSense sur PS5. La mise à jour sera gratuite si vous avez le jeu sur PS4 ou Xbox One et si ce n’est pas le cas, et que vous souhaitez acheter l’édition complète, vous obtenez les deux extensions ‘Sam’s Story’ et ‘The Two Colonels’.

Disponible sur PS5 et Xbox Series X/S

‘The Witcher Tales: Thronebreaker’

Un nouvel épisode des aventures de ‘The Witcher’ par CD Projekt Red arrive sur les appareils mobiles Android, mais au format RPG, bien que ce ne soit pas le seul genre que caresse ce brillant jeu à l’allure de dessin animé. Le titre combine énigmes, exploration, batailles au tour par tour et même une narration très élaborée, et nous met dans la peau de la reine Mève de Lyrie et de Rivia, qui doit faire face à une invasion nilfgaardienne.

Steam Next Fest





Pas moins de 700 démos mettent Valve à la disposition du public lors de ce festival de six jours où vous pourrez jouer à d’innombrables versions d’essai. Il y en a de tous les genres et pour tous les goûts, et ils seront disponibles jusqu’au lendemain 22 de juin. Nos confrères de 3D Games ont sélectionné quelques-uns des meilleurs, mais la meilleure chose est que vous vous plongez dans l’abondante diffusion en direct et le catalogue à votre disposition, et à télécharger.

‘Trop cuit! deux’

L’un des jeux gratuits sur l’Epic Game Store cette semaine (vous savez, il vous suffit de vous inscrire gratuitement, de le télécharger, et il sera à vous pour toujours) est ce multijoueur local ou en ligne avec un thème culinaire et dans lequel vousVous devrez sauver le Royaume de l’Oignon en passant des tests fous au format mini-jeu. Folie et frénésie dans un titre addictif comme peu d’autres.

« Pensée du complot » (Noel Ceballos)





Miguel Bosé nous a encore une fois mis sur un plateau en parlant de conspirations, que forme de pensée qui fonctionne à l’envers du scientifique : d’abord les conclusions et ensuite si cela, nous construisons les preuves. Avec sa capacité habituelle et dévastatrice d’être à la fois amusant et constructif, Noel Ceballos parcourt l’histoire de la pensée complotiste, de ses origines aux vaccins qui font de vous un aimant humain, et l’impact de ce type de discours sur la culture populaire. Une des répétitions incontournables de l’été (et pas seulement parce qu’on en souffre sur Twitter tous les deux jours)

Pensée complotiste

« Le cercle des filles perdues » (Lindsey Drager)





Ce roman, lauréat du prestigieux Shirley Jackson Award (presque toujours une garantie en soi) commence comme un drame sur la solitude et plonge bientôt dans un terrain plus trouble. Recueillir les histoires qu’un universitaire raconte à sa petite fille avant de s’endormir, entrecoupées de les histoires d’un groupe de parents avec des filles perdues qui se rencontrent dans une usine de parapluies abandonnée. Un livre qui réinvente le conte gothique et canalise les styles d’auteurs comme Mary Shelley ou Charlotte Brontë.

Le cercle des filles perdues : 38 (collection Pulpas)

‘Blackie Books Notebook. Édition 10e anniversaire ! »





Fidèle à son rendez-vous annuel et estival, Le carnet de passe-temps et d’activités pour adultes Blackie Books est de retour. De plus, dans une édition très spéciale, puisqu’elle célèbre pas moins d’une décennie et célèbre plus de 150 000 exemplaires vendus de ses éditions précédentes. Une fois de plus, le champion de « Savoir et gagner » Daniel López Valle et l’illustrateur Cristóbal Fortúnez présentent 150 exercices sur la musique, le cinéma, les séries, la science, le sport et bien d’autres sujets pour que l’été passe dans un souffle.

Cahier Blackie Books. Vol.10 : Cahier d’activités pour adultes. Dixième anniversaire !

‘Ghost Rider – Le Disciple du Diable’ (VVAA)





Si vous ne connaissez que Ghost Rider des films de Nicolas Cage, votre rencontre avec l’incarnation classique du personnage dans les bandes dessinées peut surprendre– Ce billet encombrant (comme toujours) Marvel Limited Edition comprend quinze bandes dessinées originales de personnages, la plupart de la collection « Marvel Two-In-One » et une apparition dans « Daredevil », et où vous le verrez faire équipe avec The Thing pour combattez Hulk, affrontez Satan et rejoignez les étranges champions.