13 premières et sorties à ne pas manquer pour le week-end : ‘Loki’, ‘Ratchet & Clank’, Masters of the Universe et bien plus encore

Loki n’est peut-être pas exactement la personne en qui vous auriez confiance pour sauver le monde, mais Ne vous inquiétez pas, le week-end n’est pas exactement vide de héros et d’héroïnes entre Ratchet, He-Man et la mère troublée protagoniste de ‘Disomnia’. Ce ne sont que quelques-uns des plans que nous vous présentons pour ce week-end.

‘Mulholland Drive’

Et les rediffusions en salles se poursuivent sans répit. Dans ce cas, c’est au tour d’un professeur comme David Lynch. A l’occasion de son anniversaire il est réédité ‘Mullholland Drive’, l’un de ses derniers longs métrages et une vraie merveille, énigmatique et très moderne. Dans ce document, une jeune actrice en herbe qui vient à Los Angeles pour devenir une star de cinéma rencontre une femme amnésique qui a subi un accident. Performances impressionnantes de Naomi Watts et Laura Elena Harring et lauréate du prix du meilleur réalisateur à Cannes.

‘Loki’

Qui ne s’arrête pas, c’est Disney +, qu’après la première du sensationnel ‘MODOK’ revient avec une autre production en direct sur l’un de ses acolytes les plus charismatiques. ‘Loki’ combine voyage dans le temps et film de copain Enquête sur un complot dans lequel le frère de Thor essaie de réparer des choses désordonnées dans l’espace-temps avec l’aide d’Owen Wilson.

‘Dysomnie’

Cette aventure post-apocalyptique frénétique est l’une des productions récentes les meilleures et les plus tendues de Netflix, qui provoque une fin du monde accélérée lorsque, pour des raisons inconnues, les gens sont incapables de dormir. Épuisement, agressivité, paranoïa et, enfin, hallucinations auxquelles seule une fille qui peut s’endormir échappe. Un tout petit bout de tension à dévorer d’un seul coup.

‘Nouvelle commande’

Et plus d’apocalypse, quoique d’une sécheresse et d’un réalisme effrayants. Le Mexicain Michel Franco raconte dans ce film qu’il se déroule quasiment en temps réel et sans coupures que se passe-t-il lorsqu’une révolution sociale éclate, balayant les participants à un mariage de la haute société. Il a remporté le Grand Prix du Jury à Venise et c’est un film ambigu, direct et très inconfortable.

« Possesseur non coupé »

Petit à petit (malheureusement, petit à petit) le fils de David Cronenberg, Brandon, Il se forge une carrière comparable dans les thèmes et l’esthétique aux premiers pas de la filmographie de son père. C’était ainsi dans le grand ‘Antiviral’, et maintenant il répète dans ‘Possessor Uncut’, un film troublant dans lequel un assassin d’élite, utilisant la technologie des implants cérébraux, prend le contrôle du corps d’autres personnes pour mener à bien son travail. Les choses se compliquent pour elle lorsqu’elle est piégée dans un esprit étrange. La viande néo-nouvelle.

L’E3





Le grand événement annuel pour les fans de jeux vidéo, qui a été interrompu l’année dernière en raison de la pandémie. Cette année, il revient en format numérique, et avec quelques rendez-vous incontournables entre demain samedi et mardi prochain. Nous serons au pied du canyon pour vous raconter les choses les plus intéressantes, et ici nous vous dirons comment le voir.

« Ratchet & Clank : une nouvelle dimension »

L’une des franchises phares de Playstation revient en une suite qui n’innove pas trop les mécaniques d’action classiques, les plateformes et les arsenaux fous de la franchise, mais grâce à l’énorme puissance de Playstation 5, cela devient un véritable spectacle technologique. Dans notre test, il nous manque quelques innovations, mais c’est parfait pour démontrer les possibilités vers lesquelles pointe la console Sony.

Disponible pour Playstation 5

Équipement coupable : s’efforcer

Saga mythique pour les caféiculteurs très du genre combattant grâce à l’originalité et la sophistication de nombre de ses mécaniques et son esthétique très particulière. A une époque où nous n’avons pas la surcharge sur le marché des titres de qualité d’autrefois, ‘Guilty Gear’ revient prêt à revendiquer un trône qui a toujours été occupé par des franchises avec plus d’argent à investir dans le marketing grâce à un système de jeu renforcé en ligne et à des stratégies qui éloignent leurs combattants de ceux d’autres titres, comme enchaîner des combos écrasants qui se terminent en quelques secondes.

Disponible pour PS4, PS5 et PC

« Studio de jeux vidéo »

Un jeu qui, malgré son apparente simplicité et même un certain enfantillage, c’est un outil parfait pour créer des jeux vidéo ou simplement mieux comprendre leur fonctionnement vos processus internes. Bien qu’elle débute de manière très élémentaire, elle déclenche rapidement les possibles en introduisant des questions mathématiques et logiques, mais toujours de manière accessible. Un autre produit inclassable du Nintendo le plus populaire.

Disponible pour Nintendo Switch

« La raison des cartes » (Eduard Dalmau)





UNE passionnant voyage historique à travers les processus qui nous ont amenés à créer les cartes telles que nous les connaissons aujourd’hui. Centrándose en los pioneros de la cartografía, este libro se adentra en las primeras muestras de estudios de terrenos, como las cartas de navegación polinesias, las tablillas babilonias o las rutas talladas en roca, para explicar la necesidad que hemos tenido siempre de registrar los terrenos du monde.

La raison des cartes (Science et technologie)

‘Contes de la crypte’ Tome 1





Un véritable classique de la bande dessinée d’horreur dans une édition à la hauteur : « Tales from the Crypt », le titre le plus connu de l’éditeur qui a révolutionné les bandes dessinées fantastiques et à suspense dans les années cinquante, il a commencé à être récupéré en couleur, en grand format et avec une nouvelle traduction de Diabolo. Une occasion unique de renouer avec certaines des meilleures histoires effrayantes que le médium a données.

Contes de la crypte Vol.1

« Soins radicaux » (Julia Bell)





L’attention de l’internaute est peut-être la grande valeur de cette ère de l’information ininterrompue. Notifications, appels, annonces, actualités, mises à jour, suggestions, tous se disputent l’attention qui devient la valeur la plus valorisée possible. Julia Bell analyse cette nouvelle monnaie pas encore entièrement comprise et comment les utilisateurs peuvent la transformer en un élément transformateur du réseau.

ATTENTION RADICALE : 144 (DÉCROISSANCE ALPHA)

‘Le pouvoir entre vos mains – L’histoire des Maîtres de l’Univers et de She-Ra’ (José García)





Si la récente bande-annonce de la nouvelle série Masters of the Universe sur Netflix a rappelé des souvenirs de musculation en plastique dur, ce livre qui passe en revue toute l’histoire de He-Man et She-ra, y compris les poupées, les films et les séries d’animation, c’est pour toi. Un véritable voyage nostalgique à travers l’une des franchises de jouets les plus populaires de tous les temps.