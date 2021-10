13 films d’horreur parfaits pour Halloween qui sortiront cet automne

Beaucoup de gens pourraient être tristes de voir l’été se terminer et le temps baisser à mesure que l’automne s’installe. Pour d’autres, cependant, c’est une autre histoire. Les fans d’horreur du monde entier ont tendance à se réjouir alors que nous entrons dans la saison d’Halloween et ce qui est généralement la période la plus chargée de l’année pour les sorties de films d’horreur et 2021 ne semble pas différent. Des nouveaux ajouts aux franchises classiques aux nouvelles offres incroyablement uniques et originales, éteignez vos Jack-o’-lanterns, prenez vos bonbons et découvrez les 13 meilleurs films d’horreur qui sortiront cet automne.

Les films d’horreur sortent en octobre 2021

Mauvais bonbon – Septembre 2021

Bad Candy est écrit et réalisé par Scott B. Hansen et Desiree Connell et met en vedette les favoris cultes Zach Galligan de Gremlins et Corey Taylor du groupe de heavy metal masqué Slipknot. En tant que film basé sur une anthologie, le film racontera un certain nombre d’histoires fantasmagoriques distinctes basées sur un thème d’Halloween dans la veine du favori des vacances de 2007 Trick ‘r Treat réalisé par Michael Dougherty. Bad Candy suit des histoires d’Halloween locales basées à la fois sur des mythes et des leçons apprises dans la communauté de New Salem. Avec son émission annuelle Psychotronic FM Halloween, les DJ de radio de reconstitution Chilly Billy (Taylor) et Paul (Galligan) tissent les récits du surnaturel des années passées, et si la bande-annonce est quelque chose, ce n’est certainement pas un film pour les âmes sensibles. Dans la bande-annonce narrée de Corey Taylor, qui dure un peu moins de deux minutes, nos sens sont bombardés d’un assortiment d’images maléfiques comprenant des zombies, des murs éclaboussés de sang, un clown maléfique et une sorte de créature démoniaque à cornes qui semble venir des profondeurs les plus profondes de l’enfer.

Mauvais bonbon

Date de sortie: 10 septembre

10 septembre Format: 10 septembre (VOD), 28 septembre 2021 (Blu-Ray)

Famille Addams 2 – 1er octobre 2021

Après le succès, quelque peu surprenant, du redémarrage animé de la famille Addams en 2019, il a été rapidement annoncé qu’un suivi serait en cours de développement. Cette fois, on dirait qu’ils vont avec quelque chose d’un peu différent. Nous allons suivre toute la famille dans un road trip à travers les États-Unis. Morticia et Gomez sont bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent, sautent les dîners en famille et s’éloignent d’eux, alors ils organisent le voyage dans le but de réunir la famille pour une dernière vacances en famille. Bien que ce ne soit pas l’entrée la plus effrayante de cette liste, attendez-vous à beaucoup de comédie noire et de hijinks surnaturels dans cette affaire étoilée mettant en vedette les voix d’Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon Walton, Snoop Dogg, Bette Midler , et Bill Hader.

Il y a quelqu’un dans ta maison – 6 octobre 2021

Netflix a certainement augmenté le facteur de refroidissement cette année avec sa liste de sorties d’horreur. Il y a quelqu’un à l’intérieur de votre maison n’est peut-être pas l’une des sorties Netflix dont on parle le plus cette année, mais cela semble certainement être l’une des plus horribles. Basé sur le roman du même nom de Stephanie Perkins de 2017, le film suit Makani Young, qui a déménagé d’Hawaï dans une ville reculée du Nebraska pour vivre avec sa grand-mère et terminer ses études secondaires. Si ce n’est pas assez stressant, les élèves de ce lycée sont, un par un, traqués et horriblement assassinés. Pour couronner le tout, le tueur commet ces meurtres en portant des masques ultra réalistes des victimes. Cela sonne définitivement comme une montre à ne pas manquer pour tous les fans de slasher « die » là-bas.

Manoir hanté des Muppets – 8 octobre 2021

D’accord, ce n’est donc pas techniquement un film, c’est plus un film spécial mais je ne pouvais pas le laisser de côté parce que… eh bien, ce sont les Muppets ! Plus tôt cette année, Disney a annoncé que « The Great Gonzo – artiste casse-cou de renommée mondiale » qui « a tout fait, tout vu et tout survécu » relèvera le plus grand défi de sa vie cette nuit d’Halloween en passant un très nuit audacieuse dans l’endroit le plus sinistre de la Terre … Le Manoir Hanté. Inspiré par les attractions emblématiques du parc à thème Disney Haunted Mansion, attendez-vous à une pléthore de paranoïa de marionnettes de la part de tous vos muppets préférés ainsi qu’à une multitude de camées de célébrités et à trois nouvelles chansons originales, « Rest In Peace », « Life Hereafter » et » Attachez le noeud Tango’.

agneau – 8 octobre 2021

Ce petit film islandais a l’air de se situer définitivement du côté le plus à gauche du spectre de l’horreur. Distribué aux États-Unis par A24, une entreprise qui n’a jamais reculé devant les horreurs uniques et décalées, le film raconte l’histoire d’un couple qui, en rencontrant un bébé abandonné dans sa ferme, décide de le ramener à la maison et de l’élever comme le leur. . La torsion? Le bébé semble être une sorte de créature hybride mutante humain-agneau. À part cela, on ne sait pas grand-chose d’autre sur l’intrigue, mais ce sera certainement un sacré tour. Cette horreur surnaturelle met en vedette Noomi Rapace et Hilmir Snær Guðnason et marque le premier long métrage de réalisateur de Valdimar Jóhannsson, qui a également co-écrit le scénario avec Sjón.

agneau

Date de sortie: 8 octobre 2021

8 octobre 2021 Format: Dans les théâtres

Halloween tue – 15 octobre 2021

Quelle meilleure façon de lancer cette liste qu’avec la dernière suite du grand-père de toutes les horreurs d’Halloween. Halloween Kills est une suite directe du succès au box-office de 2018, Halloween, qui était lui-même une suite directe du classique de 1978 du même nom. Jamie Lee Curtis sera à nouveau de retour dans son rôle, incarnant la protagoniste totalement badass Laurie Strode face au célèbre fou masqué Michael Myers, l’un des méchants les plus emblématiques du monde. Le réalisateur / co-scénariste David Gordon Green dirigera à nouveau le projet qui précède Halloween Ends de l’année prochaine, qui serait le dernier volet de cette trilogie. Halloween Kills devrait reprendre immédiatement après la fin du film précédent avec Laurie, sa fille Karen et sa petite-fille Allyson.

Halloween tue

Date de sortie: 15 octobre 2021

15 octobre 2021 Format: Dans les salles, en streaming sur Peacock le même jour.

Bois – 29 octobre 2021

En partie à cause des nombreux retards liés à Covid qu’il a subis et en partie à cause des remorques mordantes qui ont été publiées jusqu’à présent, les Antlers produits par Guillmero del Toro sont certainement l’une des horreurs les plus attendues de l’année. Guilmero de Toro n’est jamais du genre à suivre les sentiers battus et à en juger par ce que nous savons jusqu’à présent, Antlers promet quelque chose d’absolument dérangé. Basé sur la nouvelle « The Quiet Boy » écrite par Nick Antosca, il suit une enseignante et son frère policier dans une petite ville de l’Oregon où ils sont convaincus qu’un de ses élèves héberge un homme mangeant une créature surnaturelle. Le film met en vedette Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane et Amy Madigan et est réalisé par Scott Cooper (Black Mass (2015) et Hostiles (2017).

Bois

Date de sortie: 29 octobre 2021

29 octobre 2021 Format: Dans les théâtres

La nuit dernière à Soho – 29 octobre 2021

Le réalisateur de renom Edgar Wright est connu pour avoir fréquemment flirté avec le genre de l’horreur tout au long de sa carrière, notamment avec la trilogie terrifiante et drôle de Cornetto (constituée de Shaun Of The Dead (2004), Hot Fuzz (2007) et The World’s End (2013)) . Last Night in Soho, cependant, marque la première incursion de Wright dans l’horreur pure. Le thriller époustouflant met en vedette Thomasin McKenzie dans le rôle d’Eloise Turner, une jeune femme passionnée par le design de mode. D’une manière ou d’une autre, Eloise se retrouve à habiter le corps d’un artiste de club emblématique nommé Sadie et vit maintenant en 1966 à Londres. En tant que Sadie, elle poursuit une relation amoureuse avec un homme nommé Jack, joué par Matt Smith. Elle se rend vite compte, cependant, que la vie de Sadie dans les Swinging Sixties n’est pas aussi glamour qu’il y paraît et que le passé et le présent commencent à s’effondrer avec des conséquences horribles.

Berger – 5 novembre 2021

Tourné dans «l’une des régions les plus belles, les plus reculées et les moins filmées de Grande-Bretagne», il semble y avoir une certaine mystique autour des bergers dirigés par Russel Owens. L’intrigue est centrée sur un homme qui, confronté au chagrin consécutif à la mort mystérieuse de sa femme, prend un travail de berger dans la campagne reculée du Royaume-Uni. Là-bas, il rencontre une force surnaturelle malveillante. Bientôt, sa retraite rurale devient une course palpitante pour sauver sa santé mentale et sa vie. Owens aurait déclaré que le film « permet à son public de décider par lui-même des motivations (et du destin) de son protagoniste en ne révélant pas ses véritables fondements », ne faisant qu’ajouter à la mystique. Apportez novembre.

Berger

Date de sortie: 5 novembre 2021

5 novembre 2021 Format: Dans les théâtres

L’au-delà de Ghostbusters – 11 novembre 2021

Après les réactions mitigées et les mauvaises performances au box-office du redémarrage de Ghostbusters 2015, les fans de la série réclament une sorte de rédemption et il semble que cela pourrait arriver cet automne sous la forme du très attendu Ghostbusters Afterlife. Le film coche certainement beaucoup de cases; il s’agit d’une suite aux films originaux qui se déroulent trente ans après et est réalisé par Jason Reitman – fils du réalisateur original de Ghostbusters Ivan Reitman. Il voit même Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprendre leurs rôles des films originaux, rejoignant les nouveaux arrivants Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. L’intrigue tournerait autour d’un phénomène surnaturel lié d’une manière ou d’une autre à ceux vus dans le film original. Cette fois-ci, cependant, il appartient aux petits-enfants du chasseur de fantômes d’origine, ainsi qu’à leur famille et à leurs amis, de résoudre le mystère de la réinstallation de leur grand-père et d’utiliser l’équipement des chasseurs de fantômes et de devenir leurs successeurs.

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City – 24 novembre 2021

Après une impressionnante série de six films mettant en vedette Milla Jovovich, à partir de Resident Evil de 2002 et se terminant par Resident Evil: The Final Chapter de 2016, Sony Pictures a maintenant redémarré le jeu vidéo devenu sensation de film d’horreur. Le film de survie zombie met en vedette Robbie Amell, Kaya Scodelario, Tom Hopper et Neal McDonough et a été réalisé par Johannes Roberts. Le film se déroulerait dans les friches abandonnées de Racoon City. Un groupe de survivants à la recherche des sombres vérités et secrets entourant la ville et la « Umbrella Corporation » devra traverser la nuit sans être éliminé par un mal indescriptible qui a été déclenché sous la surface.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas – À déterminer, 2021

Le nouveau film Texas Chainsaw Massacre va être un redémarrage dans la même veine que le film Halloween 2018 en ce sens qu’il sera redémarré sous la forme d’une suite directe au classique original des années 70, tout en ignorant les nombreuses suites, retombées et redémarrages qui sont venus entre les deux. Le film sera réalisé par David Blue Garcia à partir d’un scénario de Chris Thomas Devlin d’une histoire dans laquelle Fede lvarez de Don’t Breathe a été impliqué. Bien que la date exacte n’ait pas encore été annoncée, nous savons qu’il est sur le point de sortir. cette année et les fans de l’original seront ravis d’apprendre que, comme le premier, il sera classé R et que le monstrueux Leatherface élèvera définitivement sa tête laide (ou celle de ses victimes?) Une fois de plus.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

Date de sortie: À déterminer, 2021

À déterminer, 2021 Format: Diffusion sur Netflix

Jeepers Creepers : Reborn – À déterminer, 2021

La franchise Jeepers Creepers est devenue en quelque sorte une sensation culte parmi les fans d’horreur, il n’est donc pas surprenant qu’elle fasse partie des franchises d’horreur qui reviennent cette année. Actuellement en post-production, Jeepers Creepers: Reborn devrait être le début d’une nouvelle trilogie pour la franchise et suit une femme nommée Laine et son petit ami alors qu’ils assistent à un événement effrayant d’attraction d’horreur. Laine commence à avoir des visions troublantes associées au passé troublé de la ville et au tristement célèbre « Creeper ». Naturellement, nous nous attendons à ce que l’événement d’horreur se transforme en carnage sanglant. Les informations exactes concernant la sortie du film sont encore rares, mais nous savons qu’il devrait être publié par Screen Media Films plus tard cette année.

