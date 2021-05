13 films basés sur des livres de science-fiction classiques que vous pouvez diffuser

Il n’y a rien de tel que de profiter deux fois du meilleur cinéma de science-fiction: comparer l’adaptation avec la source originale. Et si c’est un classique, moderne ou pas, ou même un joyau caché, tant mieux. Nous avons sélectionné 13 films qui adaptent magnifiquement autant de précédents littéraires, et que vous pouvez voir dès maintenant en streaming. De plus, nous avons fait un effort pour ne pas répéter les auteurs, alors ne craignez pas si vous ne voyez pas certaines de vos adaptations préférées: peut-être que cet auteur a été mentionné ailleurs sur la liste. Ceci est notre sélection!

Défi total

La meilleure adaptation de Philip K. Dick? Dans un combat acharné avec «Blade Runner», bien sûr. Il est basé sur une histoire moins connue que «Do Androids Dream of Electric Sheep?», Une histoire à moitié inconnue intitulée «Nous pouvons nous en souvenir pour vous en gros». Mais grâce à la viscéralité de Paul Verhoeven, le scénario sensationnel de Dan O’Bannon et la présence charismatique de Schwarzenegger, parvient à reproduire parfaitement les névroses et réflexions paranoïdes sur l’identité des histoires de Dick. Les voyages du protagoniste sur Mars sont-ils réels ou un implant dans ses souvenirs? D’où vient tant d’agressivité? Est-il un espion ou un paranoïaque? Pure Dick et pure Verhoeven.

Dune

Basé sur l’une des pièces les plus importantes de la science-fiction d’exploration planétaire, un mélange inhabituel et très influent d’Est et opéra de l’espace écrit par Frank Herbert, il est considéré depuis des années comme l’un des grands fiascos du genre dans les années quatre-vingt. David Lynch a été submergé par l’ampleur du projet, mais la vérité est que le résultat, incontestablement infructueux et déséquilibré, a gagné son statut de pièce culte au fil du temps: les designs incroyables, son ambition démesurée, son atmosphère opaque et énigmatique … un classique mineur avec un travail épique authentique.

Parc jurassique

L’un des grands succès des années 90 est venu d’un roman de Michael Chrichton qui, même en faisant passer l’aventure et les émotions fortes avant toute autre considération, avait une composante scientifique beaucoup plus forte que l’adaptation de Spielberg. Le film, en tout cas, était visionnaire à tant de niveaux (des effets spéciaux à l’avenir du genre, en passant par une nouvelle façon de créer des superproductions à Hollywood) qu’il mérite sa place de classique. intégrer Avec toutes les lettres.

Les jeux de la faim

Pendant longtemps vilipendé comme un simple fantasme dystopique juvénile, la vérité est qu’au fil du temps, il s’est coudé entre les aventures d’évasion futuriste les plus justement populaires de ces dernières années. Avec ses excès et ses concessions, il rend justice à la prodigieuse saga jeune adulte de Suzanne Collins, également un peu sous-estimée pour son statut de jeune adulte, mais à bien des égards plus courageuse et audacieuse que les franchises plus respectées du genre.

La guerre des mondes

Le classique de science-fiction du XIXe siècle de HG Wells a été adapté à de nombreuses reprises (y compris une série récente intéressante de la BBC), mais la version la plus spectaculaire reste celle de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Il respecte la supériorité dévastatrice des envahisseurs martiens du roman et le sentiment d’impuissance de toute une race maîtrisée, et bien qu’il ait une dernière ligne droite quelque peu irrégulière, les premières attaques sont toujours une véritable démonstration de puissance audiovisuelle.

Solaris

Il est absolument spectaculaire que d’un roman aussi complexe et abstrait (et littéraire) que « Solaris », du grand Stanislaw Lem, sort un film aussi parfait et fidèle à son modèle (et cinématographique) que le « Solaris » d’Andrei Tarkovsky . Un classique total sur une planète de nature incompréhensible qui est le reflet de la psyché perturbée d’un vaisseau éclaireur perdu dans son immensité et dans leur propre esprit. Une expérience de science-fiction totale.

L’arrivée

Ted Chiang est l’un des créateurs de science-fiction les plus personnels et inclassables du moment, et l’adapter est une tâche pratiquement impossible. Mais Denis Villeneuve (qui a fait face à un autre effort d’une complexité comparable, adaptant à nouveau ‘Dune’) parvient à transformer l’abstraction cérébrale de l’histoire originale en pure émotion. Et tandis que son besoin d’apprivoiser l’histoire laisse le film derrière l’original dans une affaire de beauté mathématique, cette histoire d’une experte en langue qui doit se faire comprendre par une race extraterrestre est tout aussi captivante.

Prédestination

«All of you zombies», de Robert Heinlein (également auteur de «Starship Troopers»), est l’une des histoires fondamentales du sous-genre du voyage dans le temps. Son paradoxe très tordu et très cérébral, lui-même moteur de l’histoire, est très difficile à adapter, mais les frères Spierig réussissent, être extrêmement fidèle au concept original et ne pas déposer un peu de son concept fou. Un film que l’on atteint le mieux sans presque rien savoir pour profiter de tous ses pièges, déceptions et mirages logiques fascinants.

Au bord de demain

Bien que peu connu, « Tout ce dont vous avez besoin est de tuer » par Hiroshi Sakurazaka est un classique moderne de la science-fiction littéraire la plus rapide et la plus étourdissante. Le film de Doug Liman réussit l’adaptation, soutenant la dynamique du jeu vidéo que le livre original possédait déjà et affinant sa composante militaire, rendant les personnages plus accessibles. Reste sa dynamique Groundhog Day dans «War of the Worlds» et l’originalité sans faille qui en a fait l’un des films time-lapse les plus importants de ces dernières années.

Annihilation

Si vous pensez que le film merveilleux mais quelque peu irrégulier d’Alex Garland est très original, tournez-vous vers le livre original de Jeff VanderMeer, un classique moderne qui est une pure extravagance. Les deux ont un point de départ similaire, l’apparence d’une zone appelée Zone X où une expédition tente de déterminer sa nature. Le livre original a des aperçus de Stalker et d’autres histoires de voyage dans l’indescriptible, et le film garde bien le type … mais le livre est une expérience limite.

La route

Le gagnant du Pulitzer Cormac McCarthy a posé dans ce roman une post-apocalypse calme, dévastatrice et crédible, et basée sur des environnements sombres et des personnages très humains. Le film qui l’a adapté était tout aussi rigoureux que l’original, et grâce à la performance de Viggo Mortensen et à la sobriété de sa mise en scène, il a réussi à mettre en place un monde aussi dévasté et crédible que celui de McCarthy.

Le dernier homme sur terre

Cette adaptation gratuite de « Je suis une légende » parvient à être beaucoup plus fidèle et précise que le plus tardif et plus populaire avec Will Smith grâce à savoir garder le rythme funèbre et, surtout, à la grande performance de Vincent Price, qui a injecté de grandes doses de tragédie et de solitude au protagoniste. L’histoire qui a inspiré «La nuit des morts-vivants» et pratiquement tout le cinéma post-apocalyptique moderne reçoit ici un affichage modeste et esthétiquement très admirable.

Johnny mnémotechnique

Ce n’est pas un film rond, bien sûr, mais nous voulions amener ici William Gibson, l’un des auteurs de science-fiction les plus influents de l’histoire, même s’il n’a jamais eu d’adaptation iconique. ‘Neuromancer’ le mérite et je finirai peut-être par l’avoir, mais pour l’instant, « Johnny Mnemonic » est un amusement sans prétention parfait, aussi démodé que amusant à revoir, plein de gadgets, d’effets spéciaux churrigueresques et un Keanu Reeves qui répétait déjà cette adaptation apocryphe de Gibson qu’est «Matrix».