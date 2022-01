13 Fanboy Reunites Friday the 13th Stars en DVD en mars

Deborah Voorhees 13 Fan Boy sort en DVD en mars. Mill Creek Entertainment a officiellement annoncé qu’ils ramèneraient à la maison le film de méta-horreur, qui présente de nombreux films préférés des fans. vendredi 13 les stars de la franchise se réunissant toutes avec la plupart d’entre elles jouant elles-mêmes, sortiront sur DVD le 8 mars 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce du film ci-dessous.

Le synopsis pour 13 Fan Boy se lit comme suit: « Un fan obsédé traque ses acteurs préférés des films du vendredi 13 et au-delà. Enfant, Kelsie Voorhees est témoin du meurtre de sa grand-mère, vendredi 13 l’actrice Deborah Voorhees, aux mains d’un fanboy fou. À l’âge adulte, elle découvre que sa grand-mère n’est pas la seule victime et que le tueur est toujours à la recherche de son préféré. vendredi 13 membres de la distribution et des reines du cri emblématiques à abattre, reflétant son idole Jason Voorhees, car il n’arrive toujours pas à séparer les personnages des films de leurs personnages réels. »

13 Fan Boy étoiles Dee Wallace (Halloween, Cujo, HE, Le Hurlement, Créatures), Corey Feldman (Vendredi 13 : Le dernier chapitre, Les Goonies, Soutenez-moi, Les garçons perdus, Gremlins), Kane Hoder (Jason X, Se7fr, Jason va en enfer : le dernier vendredi, Monstre, Hachette), Lar Park Lincoln (Vendredi 13, partie VII : Le sang neuf), Jennifer Banko (Vendredi 13, partie VII : Le sang neuf, Massacre à la tronçonneuse III : Leatherface), Carol Locatell (Vendredi 13 : Un nouveau départ), Tracie Savage (Vendredi 13 : Partie III), Ron Sloan (Vendredi 13 : Un nouveau départ), Judie Aronson (Vendredi 13 : Le dernier chapitre), Vincente DiSanti (Jason levant, Ne marchez jamais seul), et CJ Graham (Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives).





13 Fanboy est réalisé par une star de la franchise du vendredi 13





Paramount Pictures

13 Fan Boy est réalisé par Deborah Voorhees (Billy Shakespeare, Rattraper, Othello : bonne nuit ma douce) et est co-écrit par Voorhees et le producteur Joel Paul Reisig. Voorhees, qui apparaît également comme elle-même dans le film, est également connue pour avoir joué l’une des victimes dans Vendredi 13 Partie V : Un nouveau départ. Voorhees a été inspiré pour développer 13 Fan Boy basé sur des rencontres effrayantes réelles qu’elle avait eues avec des fans.

« Les fans d’horreur sont les meilleurs », a déclaré Voorhees dans un communiqué, « mais de temps en temps, vous rencontrez quelqu’un qui se sent effrayant. J’ai reçu des SMS disant: » Il te regarde en ce moment « ou » ne le ferait-il pas être cool si vous étiez tué comme vous êtes mort dans le film ? Après plusieurs nuits blanches, je me suis rendu compte que si ça me faisait autant peur, ça ferait aussi peur aux autres. Je cherchais depuis un moment un film pour les fans d’horreur. J’ai juste l’impression que c’est le moment pour ce film. Au départ, je J’avais prévu de réaliser uniquement, mais avec les encouragements de Reisig, j’ai accepté un rôle. Certes, j’étais un peu nerveux de jouer un rôle qui semble si réel.





13 Fan Boy sera disponible sur DVD avec l’aimable autorisation de Mill Creek Entertainment le 8 mars 2022. Le film est également disponible à la location ou à l’achat sur demande.











