13 faits sur Meghan Markle, l’épouse du prince Harry, et comment ils sont liés

Lorsque l’actrice américaine Meghan Markle a révélé qu’elle était sur le point d’épouser le prince Harry aux cheveux roux en 2017, Internet est immédiatement devenu fou.

Harry, 36 ans, et Markle, 39 ans, ont annoncé leurs fiançailles après la proposition du prince à Londres. Les deux se fréquentaient depuis 16 mois et ont d’abord gardé leur relation secrète.

Harry a demandé la permission à la reine, qui est le protocole de la famille royale, et a obtenu la bénédiction des parents de Markle sur les fiançailles avant de lui demander officiellement la main en mariage.

Les parents de la reine et de Markle ont manifestement approuvé parce que les deux se sont mariés en mai 2018. Ils ont eu des photos prises dans le jardin englouti du palais de Kensington, un endroit préféré de la mère de Harry, Diana.

Les deux ont rapidement emménagé ensemble au Nottingham Cottage du palais de Kensington jusqu’à ce que leur union ait lieu. Ils étaient voisins du frère de Harry, le prince William, et de sa femme, Kate.

Markle avait déjà commencé le déménagement à Londres et avait quitté son appartement de Toronto avec ses deux chiens, Guy et Bogart.

Un an après le grand mariage, Markle a donné naissance à leur fils, Archie. Et en janvier 2020, le couple a profondément secoué le monde après avoir annoncé qu’il rompait officiellement les liens avec la famille royale et se retirait de ses fonctions royales. Ils vivent maintenant à Los Angeles.

Et un nouveau livre, Trouver la liberté, écrit par des journalistes royaux, plonge dans la relation fragile entre Harry et Markle et le palais de Buckingham.

Alors, apprenons à en savoir plus sur Meghan Markle:

1. Meghan Markle est une humanitaire.

Markle n’a «jamais voulu être une femme qui déjeune» mais préfère être «une femme qui travaille».

Son côté humanitaire le montre clairement, car elle est une ambassadrice mondiale de Vision mondiale Canada et a déjà défendu l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

2. Markle a lancé sa propre ligne de vêtements.

L’actrice, qui a joué Rachel dans Costume, a créé une ligne de vêtements qui se moquait de la mode de son personnage de manière abordable.

«Ils viendront vers moi et me diront où trouver ce chemisier que Rachel portait lorsqu’elle a embrassé Mike Ross pour la première fois? dit-elle en 2016.

«Et je ne veux pas leur briser le cœur. Je me souviens de ce chemisier dos nu Rachel Comey et croyez-moi, je ne l’ai pas dans mon placard. Ou la jupe Tom Ford à 5000 €! Mais je veux les aider à trouver quelque chose comme ça qu’ils peuvent se permettre. »

Tout dans la ligne de Markle, qui a été vendue chez Reitmans, basée à Montréal, coûtait moins de 100 €.

3. Meghan Markle était l’actrice la plus recherchée sur Google en 2016.

Markle était l’actrice la plus recherchée sur Google en 2016. Les gens aimeraient Google quelque chose comme «Meghan Markle?» et obtenez tout ce qu’ils avaient besoin de savoir sur Mme Prince Harry.

4. Meghan Markle est liée au prince Harry – un cousin très éloigné.

Les lignées familiales de Markle et Harry remontent au 15ème siècle pour révéler que les deux sont liés!

Ce n’est pas que cela compte, car c’est si loin dans leur histoire familiale, mais le prince et sa femme sont des cousins ​​15e. Leur ascendance est liée par la reine Elizabeth du côté de Harry et le père de Markle. Leur parent commun s’appelait Ralph Bowes, né en 1480.

5. Markle était auparavant marié (et divorcé) avec Trevor Engelson.

Markle, né à Los Angeles, a épousé le producteur de films Trevor Engelson en 2011, mais le couple n’a pas duré longtemps après s’être marié. En août 2013, ils avaient divorcé.

Les deux, qui sont sortis ensemble pendant des années avant de s’installer officiellement, ne pouvaient pas supporter le stress et les difficultés de leur relation à distance.

6. Markle est biracial.

La mère de Markle, Doria Ragland, est une travailleuse sociale afro-américaine et une thérapeute de yoga. Son père, Thomas Markle, est néerlandais et irlandais. Les deux ont divorcé quand elle avait six ans.

7. Le prénom de Markle est en fait Rachel.

Markle est en fait née Rachel Meghan Markle à Los Angeles, Californie en 1981.

8. Elle a sauvé deux chiens.

Ses chiens, Guy et Bogart, sont une priorité dans la vie de l’actrice. Markle a publié des photos des chiots sur son compte Instagram maintenant supprimé avec le hashtag «adoptez, ne faites pas de shopping», montrant son amour pour sauver le meilleur ami de l’homme.

9. Markle était une fille porte-documents sur Deal or No Deal.

En 2006, Meghan était l’une des filles qui tenaient les mallettes de l’émission Deal or No Deal.

Elle a déclaré dans une interview en 2018 qu’elle n’avait même jamais eu le cas gagnant, révélant: « Je ne l’ai jamais eu. Je ne pense pas l’avoir fait. J’étais le numéro 26 malheureux, ce que pour une raison quelconque Je finirais par rester là pour toujours dans ces talons de cinq pouces terriblement inconfortables et bon marché, attendant que quelqu’un choisisse mon numéro pour que je puisse aller m’asseoir. «

10. Le premier rôle intérimaire de Markle était sur Hôpital général.

Markle a décroché un rôle d’invité sur Hôpital général en 2002. Après avoir fait irruption dans le monde du théâtre avec une tache sur le ER série dramatique, elle avait pu poursuivre sa carrière d’actrice, décrocher des rôles dans des films et son rôle le plus populaire dans Costume.

11. Elle a utilisé la calligraphie pour payer les factures dans la journée.

Avant de décrocher des concerts et des rôles d’acteur dans des films, Markle a déclaré qu’elle faisait de la calligraphie à la pige.

«Je n’ai pas attendu les tables. J’ai fait de la calligraphie pour les invitations pour, par exemple, le mariage de Robin Thicke et Paula Patton … Je m’asseyais là avec une petite chaussette blanche en tube sur la main pour qu’il n’y ait pas d’huile pour les mains sur la carte, essayant de payer mes factures en auditionnant, » elle a dit.

12. Le titre de Markle était à l’origine dans l’air.

Même si Markle faisait partie de la famille royale lorsqu’elle a épousé Harry, il est probable que son titre ne sera jamais celui d’une princesse. En fait, il y avait à l’origine un débat sur la question de savoir si elle pouvait même prendre un titre royal, en raison du fait qu’elle était citoyenne américaine et le protocole stipule que vous devez vivre au Royaume-Uni pendant cinq ans avant de pouvoir devenir citoyen britannique. .

Elle devait être citoyenne britannique pour prendre le titre de «Son Altesse Royale». Une fois qu’elle est devenue citoyenne britannique, on a dit qu’elle passerait probablement par «duchesse». Cela s’est avéré être vrai, car Markle était connu comme la duchesse de Sussex.

13. Markle aurait une relation tendue avec la famille royale.

Depuis que Markle est entré dans le cercle de la famille royale, il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle n’a pas la meilleure relation avec eux. Et l’annonce choquante du couple de s’éloigner de la famille n’a fait qu’intensifier ces rumeurs.

Un nouveau livre sur Harry et Markle approfondit cette spéculation en affirmant que le choix du couple de se séparer de la famille royale était en fait dû à la façon dont ils avaient traité Markle. Le livre affirme que beaucoup à l’intérieur du cercle royal partagent une aversion pour la duchesse.

Le livre affirme même que la relation entre Harry et Markle, et son frère William et sa femme Kate, n’était pas non plus dans les meilleures conditions.

Sarah Gangraw est une écrivaine diplômée en journalisme. Elle écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, le divertissement et le crime.