Après Halloween, le vendredi 13 est l’un des jours les plus effrayants de l’année – et pour cause ! Il est connu comme un jour pour porter très malchance aux gens.

Vendredi 13 est si bien connu dans la culture populaire qu’il a même inspiré une franchise de films d’horreur à succès. Dans ces films, le célèbre tueur Jason Voorhees, portant un masque de hockey et brandissant une machette, est né le vendredi 13 et bien, il n’a certainement pas été aussi chanceux. C’est aussi une franchise cinématographique qui vous fera reconsidérer le fait d’aller au camp d’été.

Les « jours fériés » superstitieux se produisent dans n’importe quel mois qui commence un dimanche et peuvent se produire jusqu’à trois fois au cours d’une année civile donnée, y compris au cours d’une année bissextile.

Heureusement pour nous tous, le vendredi 13 août 2021 est le seul vendredi 13 de cette année.

Selon le degré de superstition de quelqu’un, le vendredi 13 peut être une raison pour appeler depuis le travail et ne pas quitter votre maison toute la journée.

Cependant, tout le monde ne prend pas les superstitions du vendredi 13 au sérieux. Certains l’utilisent simplement comme excuse pour plaisanter avec les gens, leur rappelant de « faire attention » aujourd’hui. Oui merci, Karen. Comme si je n’étais pas déjà nerveux…

Même si la plupart de la population comprend le vendredi 13 comme un jour idiot mais superstitieux, nous ne savons pas exactement comment il s’est produit et l’histoire qui se cache derrière. Il y a certainement beaucoup de rumeurs, mais cela nous laisse généralement confus et toujours incertains de la vérité à ce sujet.

Il s’avère qu’il y a en fait une histoire fascinante autour du vendredi 13, remontant à au moins 2000 ans.

Découvrez ces 13 faits amusants sur le vendredi 13, y compris ce que nous savons de son histoire, ses origines et pourquoi vous voudrez peut-être être plus prudent que d’habitude.

Ne dites pas que vous n’avez pas été prévenu…

1. Les vendredis ont été considérés comme un jour de malchance pendant des siècles.

De nos jours, nous pensons que les vendredis sont chanceux puisqu’ils marquent la fin de la semaine de travail. Tout au long de l’histoire, cependant, les vendredis ont été considérés comme mauvais et malchanceux.

La collection d’histoires du 14ème siècle de Geoffrey Chaucer connue sous le nom de « Les Contes de Canterbury » a été l’un des premiers textes à faire référence au vendredi comme un jour d’événements malheureux avec la citation « Et un vendredi est tombé toute cette mésaventure ».

À partir du début des années 1800, les vendredis ont fini par devenir plus connus comme un jour où les gens ne voulaient pas participer aux tâches ordinaires, mais surtout à tout type de nouvelle entreprise comme déménager, se marier ou commencer un nouvel emploi.

2. La peur du nombre 13 a des racines dans le christianisme.

Le lien du nombre 13 avec le christianisme est lié à ce que l’on appelle la dernière Cène entre Jésus et ses disciples.

Selon la Bible, il y avait douze disciples au dîner avec Jésus, ce qui fait un total de treize personnes assises à table. Judas est le disciple à la table qui trahit finalement Jésus. Le jour suivant, qui deviendra plus tard le Vendredi saint, est le jour où Jésus est crucifié. À cause de cela, certains considèrent comme un présage mortel d’avoir treize invités à une table. cela est également en corrélation avec la croyance que le vendredi est un mauvais jour.

Cependant, cette perspective varie, car dans l’histoire des superstitions du vendredi, le Vendredi saint était également considéré comme l’exception.;

3. Le nombre 13 apparaît également dans la mythologie nordique.

Ce n’est pas seulement le christianisme qui a un lien avec le nombre 13. La mythologie nordique considère également le nombre comme très malchanceux.

Un mythe nordique, qui s’articule également autour d’un dîner malheureux, raconte l’histoire de douze dieux qui étaient à un dîner lorsqu’un treizième dieu, Loki, s’est présenté et a abattu Balder, le dieu de la joie et du bonheur. Pas un nombre si joyeux après tout.

4. Nous avons volontairement exclu 13 de nos normes culturelles.

Lorsque vous vous arrêtez et réfléchissez, le nombre 12 se retrouve dans de nombreux aspects de l’histoire et de la culture, et il est lié à un ensemble complet ou à une période. Par exemple, nous avons douze mois dans une année, des heures sur une horloge, des signes du zodiaque, des tribus d’Israël et des jours de Noël. De ce fait, 13 peut être considéré comme perturbant l’ordre des choses.

Même à l’époque moderne, il y a des hôtels et des immeubles plus hauts qui n’étiquetteront même pas un treizième étage. Ils le sautent et vont au 14, même si techniquement c’est toujours le treizième étage.

5. La peur du nombre 13 peut devenir grave.

Lorsqu’une phobie du nombre 13 devient trop intense, la condition est connue sous le nom de triskaidekaphobie.

Les personnes qui en souffrent peuvent ressentir de réels symptômes physiques tels que : nausées, vomissements, difficultés respiratoires, battements cardiaques rapides, transpiration et panique.

6. Treize pour cent de la population adulte aux États-Unis pensent que le vendredi 13 est malchanceux.

En janvier 2019, il a été demandé à un échantillon d’Américains de plus de 18 ans : « Dans quelle mesure croyez-vous à chacune des superstitions courantes suivantes ? Veuillez sélectionner une option sur chaque ligne. »

Il s’avère que 61 % des personnes interrogées ont choisi l’option « ne pas croire », tandis qu’un bon 13 % ont sélectionné « croire ».

7. Personne n’a pu prouver qu’il y a plus de tragédies le vendredi 13 que les autres jours.

Bien qu’aucune preuve scientifique n’ait été trouvée à ce jour indiquant que les vendredis tombant le 13 d’un mois donné ont un taux plus élevé d’événements tragiques, il y a sûrement eu des vendredis 13 particulièrement malheureux dans l’histoire.

Le rappeur Tupac Shakur est (probablement) décédé le vendredi 13 septembre 1996, six jours après avoir été abattu à Las Vegas, Nevada (probablement).

Les Allemands bombardent Buckingham Palace le vendredi 13 septembre 1940.

Le grand cyclone Bhola a tué 300 000 personnes au Bangladesh au cours de la période de deux jours du jeudi 12 novembre au vendredi 13 novembre 1970, l’Organisation météorologique mondiale lui attribuant la mortalité la plus élevée associée à un cyclone tropical.

Le vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne s’est écrasé sur un glacier dans les montagnes des Andes alors qu’il se rendait à Santiago, au Chili, le 13 octobre 1972, laissant tristement à tous les survivants le cannibalisme comme leur seul choix de survie au cours des 72 jours exténuants qu’ils ont passés à attendre leur éventuel sauvetage. .

8. Le début de la fin pour les légendaires Templiers a commencé le vendredi 13.

Le mariage entre le vendredi 13 et les superstitions modernes aurait son origine dans un incident impliquant les infâmes Templiers.

Des centaines de membres de l’ordre religieux et militaire, dont la mission était de défendre la Terre Sainte, ont été arrêtés le vendredi 13 octobre 1307 par le roi de France. Ils ont ensuite été exécutés.

9. Dans les années 1880, un club haut de gamme a été créé à New York dans le but précis de supprimer la stigmatisation malchanceuse du numéro 13.

Alors que de nombreuses personnes évitent le nombre 13, d’autres l’ont adopté.

Le capitaine William Fowler a créé le Thirteen Club à la fin du XIXe siècle dans le but de démystifier l’idée que le nombre porte malheur. Les membres ont organisé des dîners le treize du mois, dînant plus de treize bougies et mangeant treize plats, défiant de front la superstition.

Le groupe est devenu si populaire que même les présidents américains Grover Cleveland et Theodore Roosevelt en auraient été membres.

10. Un roman écrit sur le vendredi 13 a laissé des analystes financiers dans la peur.

En 1907, l’auteur Thomas William Lawson a écrit un livre intitulé « Friday, the Thirteenth », centré sur un agent de change à New York qui utilise la superstition de la date à son avantage à Wall Street.

11. Les célébrités nées le vendredi 13 ne semblent pas du tout malchanceuses.

Bien que la date soit associée à la malchance, de nombreuses personnes qui ont réussi sont nées le vendredi 13.

Les jumelles Olsen : Ashley et Mary-Kate Olsen étaient milliardaires à l’âge de 18 ans, sont nées le vendredi 13 juin 1986, et vous ne les considéreriez guère comme malchanceuses.

Julia Louis-Dreyfus : L’actrice qui a joué Elaine dans « Seinfeld » est née le vendredi 13 janvier 1961 et, ironiquement, a été le premier acteur principal à avoir réussi à briser la tristement célèbre « malédiction de Seinfeld ».

Steve Buscemi : La star de « Fargo » et « Boardwalk Empire » est née le 13 décembre 1957.

12. L’impact possible de la journée sur le marché boursier a été surnommé l’effet du vendredi 13.

Selon National Geographic, « on estime que 800 ou 900 millions de dollars [U.S.] est perdu en affaires ce jour-là, parce que les gens ne prendront pas l’avion ou ne feront pas les affaires qu’ils feraient normalement. »

13. Si vous êtes superstitieux, il existe des astuces que vous pouvez essayer pour améliorer votre chance.

Certains croient que le sel, une patte de lapin porte-bonheur, un cristal béni possède des pouvoirs capables de conjurer tout problème potentiel des mauvais esprits.

