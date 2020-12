13 façons dont la Terre a montré sa colère en 2020

Dans une année déjà dramatique, notre planète n’a pas hésité à remuer le pot. 2020 a apporté une saison cyclonique record dans l’Atlantique, de nombreux incendies de forêt potentiellement mortels et plusieurs tremblements de terre suffisamment sévère pour rappeler à l’humanité la force de tectonique des plaques . Certaines de ces catastrophes faisaient partie du cycle géologique; d’autres ont été aidés par des changement climatique . Poursuivez votre lecture pour un rappel de la manière dont la Terre a affiché sa colère en 2020.

Le tremblement de terre des Caraïbes de 2020

(Crédit d’image: RICARDO ARDUENGO / AFP via )

L’un des plus grands tremblements de terre de l’année, un tremblement de terre de magnitude 7,7, a frappé les Caraïbes le 28 janvier 2020. Le séisme a frappé 122 kilomètres au nord-nord-ouest de Lucea, Jamaïque et au sud de Cuba. Personne n’est mort, mais la secousse a été ressentie aussi loin que Miami et certaines parties de la péninsule du Yucatan au Mexique, selon USA Today .

La région où le tremblement de terre a frappé est à la limite de la plaque entre la plaque nord-américaine et la plaque caribéenne . La période entre la fin de 2019 et le début de 2020 était une période active à la frontière de la plaque, Porto Rico connaissant une série de tremblements de terre plus grave que tout ce qui a été observé depuis 1918, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

L’éruption volcanique de Taal

(Crédit d’image: NOAA)

Le 12 janvier, le volcan Taal, sur l’île philippine de Luzon, a pris vie en grand, envoyant des nuages ​​de cendres vers le ciel. L’éruption s’est rapidement intensifiée, créant panaches de vapeur et de cendres atteignant 14 km de haut . C’était la première fois que le volcan faisait éruption en 40 ans. Alors que des nuages ​​de cendres dérivaient à plus de 62 km vers le nord, les habitants vivant près du volcan ont dû évacuer. Le Bulletin de Manille a rapporté que l’éruption a conduit à 39 décès, dont la plupart étaient le résultat de crises cardiaques ou d’autres événements médicaux dans les centres d’évacuation, selon des responsables gouvernementaux.

Le tremblement de terre d’Elazığ

(Crédit d’image: Bulent Kilic / AFP via )

Les troubles sismologiques de janvier se sont poursuivis en Turquie le 24 janvier, lorsqu’un séisme de magnitude 6,7 a frappé la province d’Elazığ. Bien que ce séisme ait été plus petit que celui qui a frappé le nord de la Jamaïque, il a été beaucoup plus dommageable: 41 personnes sont mortes et plus de 1 000 ont été blessées. La plupart des morts ont été causées par l’effondrement de bâtiments, qui en a piégé des dizaines dans les décombres alors que les équipes de secours luttaient pour les atteindre, CNN a rapporté . Selon le US Geological Survey (USGS), l’épicentre du tremblement de terre était relativement peu profond, à seulement 10 km. Les tremblements de terre peu profonds provoquent une plus grande secousse à la surface, augmentant l’intensité et les dommages causés par un tremblement de terre.

Mégafires d’Australie

(Crédit d’image: Brook Mitchell / Getty)

Au début de 2020, le monde a regardé avec horreur les incendies de forêt déferler sur l’Australie, fusionnant en mégafires à Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud . Selon Eos , la saison des incendies 2019-2020 en Australie a brûlé plus de 29,7 millions d’acres (12 millions d’hectares) et tué au moins 33 personnes et plus d’un milliard d’animaux . Recherche publiée dans la revue L’avenir de la Terre en novembre 2020, les dominos climatiques qui ont conduit à ce cataclysme enflammé ont été rassemblés: sécheresse de longue durée, humidité du sol en surface, vitesse du vent, humidité relative, vagues de chaleur et teneur en humidité du combustible mort et vivant des incendies. Couverture terrestre avec indigène Eucalyptus et les pâturages étaient particulièrement vulnérables.

Séisme d’Oaxaca

(Crédit d’image: USGS)

Le 23 juin, un Un fort tremblement de terre a secoué Oaxaca, Mexique , provoquant le balancement des bâtiments aussi loin que Mexico. Le séisme de magnitude 7,4 était centré à 9 km au sud-est de Santa María Xadani, sur la côte d’Oaxaca, selon l’USGS . Dix personnes sont mortes dans des bâtiments qui se sont effondrés à la suite du séisme.

Le séisme a eu lieu dans la zone de subduction où la plaque Cocos descend sous la plaque nord-américaine. Le mouvement de ces deux plaques crée ce qu’on appelle des défauts inverses, qui se produisent là où Terre La croûte est en cours de compression. C’est l’une de ces failles qui a glissé, provoquant le tremblement de terre d’Oaxaca. Cette zone de subduction rend également la côte sud du Mexique sismiquement active en général. Selon l’USGS, la région a connu au moins quatre séismes de magnitude 8 ou plus au cours du siècle dernier.

Une secousse en Alaska

(Crédit d’image: USGS)

Le tremblement de terre le plus puissant de 2020 était un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui frappé au large des côtes de l’Alaska le 22 juillet . Le séisme s’est produit sur une faille de poussée où un morceau de fond marin a glissé sur un autre; cette région au large de l’Alaska est une autre zone de subduction, où la plaque Pacifique glisse sous la plaque nord-américaine.

Heureusement, la péninsule de l’Alaska est peu peuplée et personne n’est mort dans le séisme. Bien qu’un avertissement au tsunami ait été émis, aucune vague ne s’est matérialisée – un soulagement pour les habitants évacués.

August Complex Fire, Californie

Les braises soufflent un arbre brûlé après l’incendie du complexe Lightning LNU qui a brûlé dans la région le 18 août 2020 à Napa, en Californie. (Crédit d’image: Justin Sullivan / )

Tout comme l’Australie a connu une saison des incendies dramatique, l’Amérique du Nord a vu sa part de flammes une fois l’été roulé dans l’hémisphère nord. La Californie a été particulièrement touchée, avec plus de 4,1 millions d’acres (1,65 million d’hectares) brûlés, 10 488 structures détruites et 33 morts, selon CalFire . Parmi les incendies qui ont ravagé le paysage se trouvait le le plus grand de l’histoire enregistrée de la Californie , l’incendie du complexe d’août. Cet incendie a consommé plus d’un million d’acres (400 000 hectares) dans les comtés de Mendocino, Humboldt, Trinity, Tehama, Glenn, Lake et Colusa. Il a fallu trois mois pour contenir complètement l’incendie, qui a commencé par la foudre les 16 et 17 août.

Cameron Peak Fire, Colorado

(Crédit d’image: NOAA)

Alors que la Californie était sous le choc de l’incendie complexe d’août et d’autres incendies dans l’État, un incendie de forêt dans le Colorado établissait également de nouveaux records. le Cameron Peak Fire , qui a commencé le 13 août, a brûlé 208 913 acres (84 544 hectares), ce qui en fait le plus grand feu de forêt de l’histoire du Colorado ainsi que le premier feu de forêt de l’État à brûler plus de 200 000 acres (80 000 hectares). L’incendie a renversé le record précédent, établi seulement un mois auparavant, lorsque l’incendie de Pine Gulch, près de Grand Junction, a flambé sur 56 254 hectares. Le Pine Gulch Fire a ensuite été placé à la troisième place par le Incendie gênant à l’est , qui a éclaté le 14 octobre. Cela signifie que les trois principaux incendies de l’histoire du Colorado se sont tous produits en 2020. Leur potentiel explosif était dû à la sécheresse, à la chaleur et à une abondance de carburant: le dendroctone du pin ponderosa (Dendroctonus ponderosae) a tué des étendues massives de forêts de pins dans l’État, en partie à cause des températures plus chaudes causées par le changement climatique.

Un tremblement de terre mortel en Turquie

(Crédit d’image: Usame Ari / )

À 14 h 51, heure locale, le 30 octobre, un Un séisme de magnitude 7,0 a secoué la Turquie , tuant 117 personnes et en blessant plus de 1 000. Deux personnes supplémentaires sont mortes en Grèce.

L’épicentre du tremblement de terre se trouvait dans la mer Égée et il a déclenché un petit tsunami qui a inondé les rues du quartier Seferihisar d’Izmir. Au moins une personne s’est noyée. La plupart des décès, cependant, étaient dus à l’effondrement de bâtiments dans la ville turque.

La Turquie est située dans une région sismiquement complexe, avec des interactions entre l’Afrique, la plaque eurasienne et la microplaque anatolienne. Il y a eu 29 séismes de magnitude 6 ou plus dans la région au cours des 100 dernières années, selon l’USGS .

Ouragan Eta

(Crédit d’image: NHC / NOAA)

le saison des ouragans record en 2020 a vu un énorme 30 tempêtes nommées, dont 13 sont devenues des ouragans, selon le Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) . La saison a parcouru tous les noms préparés pour cette année, d’Arthur à Wilfred, et s’est précipitée à travers l’alphabet grec jusqu’à Iota. De toutes ces tempêtes, la plus meurtrière a été l’ouragan Eta, une tempête de catégorie 4 dont les vents soutenus ont culminé à 240 km / h. Environ 150 personnes en Amérique centrale ont perdu la vie, beaucoup après avoir été enterrés dans des glissements de terrain au Guatemala . La tempête a également causé des dommages estimés à 7,2 milliards de dollars.

Eta était l’une des quatre tempêtes de catégorie 4 en 2020. Les autres étaient l’ouragan Laura, l’ouragan Teddy et l’ouragan Delta.

Ouragan Iota

(Crédit d’image: NOAA / NESDIS / STAR)

La saison des ouragans 2020 a provoqué une tempête qui a atteint une intensité de catégorie 5: l’ouragan Iota, dont les vents soutenus ont atteint 260 km / h. Iota s’est formé le 13 novembre, ce qui en fait le plus récent ouragan à devenir une tempête de catégorie 5. (Les ouragans de catégorie 5 ont subi des vents de plus de 157 mph, ou 252 km / h.) La tempête a touché les Caraïbes et Amérique centrale , dont certaines parties étaient encore sous le choc d’Eta quelques semaines auparavant. Au moins 45 personnes sont mortes, et des dizaines d’autres ont été portées disparues à la suite de la tempête, selon le Herald Mail .

Colère de Stromboli

(Crédit d’image: Il Mondo dei Terremoti)

Le volcan italien Stromboli est l’un des plus actifs volcans sur Terre; il est en éruption continue depuis environ 2000 ans, selon Université d’État de l’Oregon . La plupart de l’activité est mineure – des explosions gazeuses et des bourdonnements de lave qui jaillissent au-dessus du bord du volcan. Parfois, cependant, Stromboli laisse échapper un plus gros grondement. Cela s’est produit en novembre, lorsque une grosse explosion a envoyé une colonne de cendres dans l’air et une avalanche d’écoulement pyroclastique – cendres chaudes et gaz – balayant les pentes du volcan.

Etna explosif

(Crédit d’image: Wead / Shutterstock)

Fin 2020 en beauté, le mont Etna en Italie a fait exploser un flux de lave rougeoyante dans le ciel le 14 décembre, perturbant temporairement les voyages aériens et créant un spectacle impressionnant de puissance géologique . Selon Volcano Discovery, les éjections de cendres se sont poursuivies le lendemain, envoyant un panache de 13 000 pieds (4 000 m) vers le ciel.

Selon la Smithsonian Institution, les historiens et les anciens chroniqueurs ont noté les troubles de l’Etna remontant à au moins 1500 avant JC. Programme mondial de volcanisme , bien que l’histoire éruptive du volcan remonte bien avant cela. Le volcan est probablement actif depuis 500 000 ans. La plupart de l’activité éruptive de l’Etna ne menace pas les centres de population qui l’entourent, mais il y a eu des exceptions majeures. En 1928, par exemple, la ville de Mascali a été complètement détruite par les coulées de lave. Les tremblements de terre associés à l’activité du volcan menacent aussi parfois la région. Par exemple, en décembre 2018, un séisme de magnitude 4,8 a secoué la ville de Catane, blessant environ 30 personnes .

