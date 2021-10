12 questions auxquelles les fans de Squid Game doivent répondre dès maintenant

Jeu de calmar a pris le monde d’assaut en quelques jours, en passe de devenir l’émission la plus regardée de Netflix dans l’histoire du service de streaming. Il suit la malchance de Seong Gi-hun, un père séparé avec une dépendance au jeu, dont la mère tombe malade et est incapable de payer ses factures médicales. Désespéré, il tombe sur un homme qui lui propose de jouer à un jeu d’argent, qui consiste à se faire gifler s’il perd. Il accepte, prêt à sacrifier la douleur physique pour avoir la chance de gagner quelques dollars.

Plus tard, il reçoit une mystérieuse carte de visite. Lorsqu’il appelle le numéro, il est invité dans un monde où les autres concurrents sont obligés de jouer à une série de jeux pour enfants pour tenter de remporter un prix de près de 40 millions de dollars. Le seul hic, cependant, est que s’ils ne respectent pas les règles du jeu ou perdent, cela devient rapidement une question de vie ou de mort. Pour compliquer encore les choses, un policier cherche à découvrir les motifs sinistres des créateurs et des riches qui financent le jeu. Après avoir regardé Seong Gi-hun naviguer dans le jeu dévastateur, les téléspectateurs ne peuvent plus se lasser de la série addictive, comme en témoigne l’explosion des recherches sur Internet à propos de la série. Si Jeu de calmar vous a laissé plus de questions que de réponses, lisez la suite pour en savoir plus sur la série.

Y aura-t-il un Jeu de calmar Saison 2?

Alors que les fans réclament une deuxième saison, le réalisateur et créateur Hwang Dong-hyuk a déjà déclaré qu’un deuxième chapitre de la série n’était pas en préparation. Il a déclaré que la première saison avait pris tellement de temps et de travail qu’il ne pensait pas avoir le courage d’en faire une autre, choisissant plutôt de retourner travailler sur des longs métrages. Néanmoins, s’il y a quelque chose que la série nous a appris, c’est que l’argent peut faire faire n’importe quoi aux gens, et Netflix a certainement beaucoup d’argent.

Est Jeu de calmar un vrai jeu en Corée ?

Alors que la pratique consistant à forcer les adultes à jouer à des jeux d’enfants pour leur vie décrite dans la série n’est certainement pas réelle, du moins à notre connaissance, les jeux dans le jeu sont tous réels. Du feu vert au feu rouge aux billes en passant par le jeu de calmar éponyme, ce sont tous des jeux courants joués par les enfants en Corée et peut-être dans d’autres parties du monde, bien qu’avec des enjeux nettement inférieurs. Le vrai jeu de calmar implique un calmar grossier dessiné dans la terre et deux joueurs ou plus divisés en équipes, attaque et défense. Un côté essaie d’atteindre la tête du calmar, tandis que l’autre essaie de pousser l’équipe adverse en dehors des limites du dessin.

Y a-t-il un Jeu de calmar Jeu vidéo?

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun document officiel Jeu de calmar jeu vidéo, il existe quelques options pour les personnes qui ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Pour commencer, les gens ont développé des versions de feu rouge feu vert et d’autres jeux au sein de la plate-forme de jeu en ligne Roblox. Si cela vous convient trop en matière de technologie, des cafés apparaissent partout dans le monde et vous permettent de jouer au jeu où vous devez sculpter des formes dans des bonbons au sucre sans les casser. Et si vous voulez vraiment voir si vous avez ce qu’il faut, une version réelle du jeu se déroulera à Abu Dhabi, bien que la vie de personne ne soit en jeu.

Est Jeu de calmar pour les enfants?

Jeu de calmar n’est décidément pas une émission qui convient aux enfants à regarder. Alors qu’ils jouent à de vrais jeux pour enfants dans la série dans le cadre de la compétition, c’est dans une compétition impitoyable pour leur vie et c’est aussi sanglant et sanglant que la télévision peut l’être. Rappelant un film de Tarantino, le sang coule librement et souvent, au point qu’à la fin de la série, le spectateur y devient presque aussi insensible que les concurrents semblent le faire. Au-delà du gore, il y a aussi une scène de sexe, un tabagisme fréquent, une discussion sur l’agression sexuelle et plus de tarifs beaucoup trop matures pour un enfant.

Quel est l’intérêt de Jeu de calmar?

Le but du jeu est de remporter un prix de 45 milliards de won sud-coréen, ce qui équivaut à environ 38 millions de dollars aux États-Unis. Pour ce faire, les joueurs doivent survivre à leur compétition dans une série de défis de plus en plus exténuants, qui semblent particulièrement sombres étant donné qu’ils sont basés sur des jeux pour enfants. Pour chaque joueur éliminé, de l’argent est ajouté à une tirelire géante suspendue au plafond dans les quartiers d’habitation, servant de rappel constant de l’enjeu pour les joueurs.

Est Jeu de calmar Japonais?

Jeu de calmar est une série entièrement coréenne, même si, comme toute œuvre d’art, elle tire une influence majeure d’autres œuvres qui l’ont précédée. Le réalisateur, Hwang Dong-hyuk, cite les bandes dessinées et les films japonais comme influences pour son travail, comme le film Bataille royale, qui a été adapté d’un roman et d’un manga japonais du même nom. Jeu de calmar a même été accusé d’avoir arraché le film japonais Comme les Dieux le feront, en raison de certains éléments similaires, y compris le robot détecteur de mouvement dans le premier jeu, bien que le spectacle et le film s’avèrent avoir relativement peu de similitudes à la fin.

Est Jeu de calmar Doublé en anglais ?

Netflix a la possibilité de regarder Jeu de calmar doublé en anglais, mais si vous optez pour la version doublée, l’expérience de regarder l’émission comme prévu est perdue. Il y a des scènes plus tard dans la série où l’anglais est utilisé, donc si vous regardez toute la série en anglais, vous manquerez de voir le contraste des moments écrits en anglais pour un effet dramatique. De plus, devoir lire les sous-titres vous permet de rester concentré sur l’émission déjà captivante, vous assurant de ne rien manquer en regardant votre téléphone.

Qui sont les acteurs de langue anglaise de Jeu de calmar?

Dans le septième épisode de l’émission, des VIP sont amenés sur l’île pour regarder le match. Ces hommes, apparemment tous des milliardaires américains, parient sur les membres du jeu lors d’un défi particulièrement délicat, tournant en dérision leur lutte de vie ou de mort. Nous ne voyons que le visage d’un VIP, joué par Geoffrey Giuliano, comme les deux autres, joués par Daniel C. Kennedy et John D. Michaels portent des masques d’animaux tout le temps.

Où puis-je obtenir un Jeu de calmar Survêtement?

Avec Halloween à venir seulement un mois après la sortie de Jeu de calmar, il n’est pas étonnant que tant de gens réclament les survêtements verts emblématiques. Plusieurs sites Web vendent déjà les tenues avec le nombre de personnages clés comme le vieil homme et le pickpocket pré-cousus, tandis que les entreprises avec des survêtements verts unis pour les plus bricoleurs connaissent également une ruée vers les ventes. Vous pouvez même acheter des copies faites à la main des cartes de visite de l’émission sur des sites Web comme Etsy.com.

Dans quel type de chaussures portent-ils Jeu de calmar?

Dans l’émission, les concurrents portent tous des slip-ons Vans blancs ou un style de chaussures similaire. Qu’ils soient ou non la marque Vans ne semble pas avoir d’importance pour la société de chaussures de skate, car les ventes de leurs slip-ons blanches ont grimpé en flèche depuis la sortie de l’émission à 7 800 %. Si vous souhaitez vous amuser ou compléter votre costume, vous pouvez les acheter sur le site Web de Vans ou sur d’autres grands détaillants de chaussures comme Zappos.com.

Pourquoi est-ce Jeu de calmar Si populaire aux États-Unis ?

On ne sait pas pourquoi Jeu de calmar a décollé en Amérique comme il l’a fait, mais cela a probablement quelque chose à voir avec la force de la série et à quel point il est facile de s’identifier aux personnages. Le réalisateur a fait le spectacle dans le but de laisser les règles des jeux simples pour permettre aux téléspectateurs de se connecter avec les personnages, plutôt que de s’embourber dans la compréhension du fonctionnement des jeux. En outre, les thèmes centraux de la cruauté du capitalisme sont tout aussi pertinents pour un public américain que coréen, car les deux sociétés sont confrontées à un écart de richesse croissant et à la dissolution de l’idée que le travail acharné garantit à lui seul la stabilité financière.

Où puis-je regarder Jeu de calmar?

Les neuf épisodes de Jeu de calmar sont disponibles à regarder sur Netflix, avec des sous-titres en plusieurs langues. Chaque épisode dure une heure, à l’exception de l’épisode huit, qui dure 30 minutes. Cela signifie qu’il vous faudra huit heures et demie pour vous gaver de la série, l’équivalent d’une journée de travail typique. Bien que cela semble être beaucoup de télévision à assimiler à la fois, nous vous garantissons que chaque fin de cliffhanger vous fera cliquer sur « prochain épisode ». Avant de vous en rendre compte, vous aurez terminé et vous aurez faim de plus.

