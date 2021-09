12 photos marquantes que nous n’oublierons jamais du 11 septembre

C’est un jour dont les images surréalistes restent inoubliables.

Tout le monde se souvient où ils se trouvaient au moment des attentats terroristes du 11 septembre 2001, lorsqu’ils ont été témoins pour la première fois des scènes d’horreur et d’héroïsme, de choc et de tristesse.

À partir du moment où le premier avion détourné a frappé la tour nord du World Trade Center à New York à 8 h 46 HNE, une journée gravée dans la mémoire collective du pays a livré des scènes jamais vues sur le sol américain.

Dix-sept minutes plus tard, le deuxième avion a heurté la tour sud avant que les deux tours de 110 étages ne s’effondrent finalement. Le spectacle apocalyptique de New York a été suivi de la scène à Washington, DC, où un avion a atterri sur le Pentagone, et d’un champ ouvert près de Shanksville, en Pennsylvanie, où un groupe héroïque de passagers a détourné le vol 93 de United Airlines avant que l’accident n’ait eu lieu. des vies.

Alors que la nation célèbre le 20e anniversaire des attentats de samedi et pleure les 2 977 vies perdues, voici les photos qui ont capturé ce moment dans le temps et les années qui ont suivi pour marquer la tragédie – des moments que nous ne pourrons jamais oublier.

Attention : Certaines des images ci-dessous peuvent être dérangeantes.

Les piétons se mettent à l’abri après l’effondrement de la tour sud. Suzanne Plunkett / AP

L’employée de Bank of America, Marcy Borders, décédée à 42 ans en 2015 des suites d’un cancer, est représentée couverte de poussière alors qu’elle se réfugie dans un immeuble de bureaux après l’effondrement de l’une des tours. Stan Honda / AFP

Un pompier new-yorkais non identifié s’éloigne de Ground Zero après l’effondrement des tours jumelles. Anthony Correia / Getty Images

Des affiches de personnes disparues du 11 septembre sont toujours accrochées à un mur à l’extérieur de l’hôpital Saint-Vincent le 22 août 2002, à New York. Mario Tama / Getty Images

Des pompiers se tiennent au sommet d’un camion de pompiers avec le cercueil drapé du drapeau d’un autre pompier, le lieutenant Dennis Mojica, le 21 septembre 2001, lors d’un service funèbre à la cathédrale Saint-Patrick de New York. Joe Raedle / Getty Images

L’ancien président George W. Bush tient un drapeau américain lors d’un service commémoratif au Pentagone le 11 octobre 2001. Mark Wilson / Getty Images

Des piétons près de Ground Zero voient des photos de policiers et de pompiers portés disparus depuis les attentats. Mario Tama / Getty Images

L’homme d’affaires Edward Fine se couvre la bouche alors qu’il marche à travers les débris après l’effondrement de l’une des tours du World Trade Center à New York. Fine se trouvait au 78e étage du 1 World Trade Center lorsqu’elle a été touchée par un avion détourné. Stan Honda / AFP via Getty Images

Le pompier Tony James pleure alors qu’il assiste aux funérailles de l’aumônier des pompiers de New York, le révérend Mychal Judge, le 15 septembre 2001, à New York. Joe Raedle / Getty Images

Patricia Smith, la fille du policier Moira Smith, tué le 11 septembre, tient la main de son père James Smith sur scène lors de la lecture des noms des victimes du 11 septembre lors des cérémonies à Ground Zero le 11 septembre. 2006. Spencer Platt / Getty Images

L’hommage annuel à la lumière est illuminé sur la ligne d’horizon de Lower Manhattan derrière la Statue de la Liberté à la veille du 18e anniversaire des attentats du 11 septembre, le 10 septembre 2019. Gary Hershorn / Getty Images

Un drapeau américain est déployé au lever du soleil au Pentagone le 11 septembre 2020 pour honorer les 184 personnes tuées lors de l’attaque terroriste de 2001. Patrick Semansky / AP

