12 personnes sont responsables de la plupart des canulars no-vax sur les réseaux sociaux

Le pouvoir de répandre la désinformation est l’un des problèmes les plus graves de réseau social, et pendant la pandémie de Covid-19, il devient encore plus urgent de le résoudre. Les fausses informations ont en effet le potentiel de diffuser plus que les informations normales, car elles sont conçues spécifiquement pour stimuler le côté irrationnel du lecteur et être partagées sur la vague de l’émotion: le mécanisme est si dangereux que selon une organisation de chercheurs spécialisée sur le sujet, presque tous les canulars sur Vaccins contre le covid-19 diffusé via les réseaux sociaux vient de seulement 12 personnes.

L’étude provient du Center for Countering Digital Hate, s’intitule The Disinformation Dozen et analyse le contenu de désinformation publié. sur Facebook et Twitter du 1er février au 16 mars de cette année. Toutes les allégations, déclarations et liens qui remettaient en question l’efficacité des vaccins contre Covid-19, exaltaient leurs contre-indications ou se sont lancés dans des allégations non vérifiées, pour un total de 812,000 contenus entre les tweets ou les messages sur Facebook. Au sein du réseau social de Mark Zuckerberg, le 73 pour cent Tous les contenus publiés ou partagés peuvent être attribués à ces professionnels du non-vax.

L’identité de ces super-diffuseurs de fausses nouvelles est très bien définie: ce ne sont pas des bots ou des anonymes, mais des des personnalités qui ont fait profession de leurs opinions. Ils vont du théoricien de la médecine alternative Joseph Mercola à Robert Kennedy, petit-fils de l’ancien président américain John F. Kennedy: chacun des 12 mène une intense activité de désinformation pour des raisons qui incluent des raisons économiques, mais ils restent très présents sur deux des plates-formes sociales les plus interconnectées au monde.

Dans certains cas, ces influenceurs no-vax ont été expulsés de Facebook, mais pas de Twitter; dans d’autres, c’est le contraire qui s’est produit; dans d’autres situations, le même groupe Facebook a choisi de bloquer une page sur Instagram pour la laisser sur le réseau social principal. Le résultat ne change pas: pour les chercheurs du Center for Countering Digital Hate, la seule solution dans ces cas extrêmes est la déplatformance, c’est-à-dire empêcher pour toujours à ces personnages d’utiliser les réseaux sociaux pour diffuser des campagnes de désinformation dangereuses pour la communauté.

Les deux réseaux sociaux mentionnés ont répondu négativement à la demande. Pour Facebook la meilleure façon de lutter contre la désinformation est d’ajouter des liens vers des sources d’informations fiables vers les fausses nouvelles interceptées; deuxième Twitter, les seuls tweets à supprimer sont ceux dont le contenu peut causer « des dommages concrets et graves ».

