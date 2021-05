1,2 million de dollars de cactus rares et volés confisqués et renvoyés au Chili

De rares cactus prélevés illégalement dans les endroits les plus secs de la planète rentrent enfin chez eux.

Cactus dans les genres Copiapoa et Eriosyce poussent dans les régions arides du nord du Chili, comme le Désert d’Atacama , et un certain nombre de ces espèces sont très prisées par les collectionneurs spécialisés pour l’aménagement paysager et comme plantes d’intérieur. Cependant, le Chili n’autorise pas l’exportation des cactus, ce qui en fait une cible populaire pour les braconniers. Des centaines de plantes ont été volées dans la nature entre 2013 et 2019, ont déclaré des représentants de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). dans un rapport le 26 avril.

Des responsables ont confisqué 1035 des cactus commercialisés illégalement en Italie lors de deux raids en 2020 – la plus importante saisie de ce type en Italie à ce jour, selon des représentants de l’UICN signalé en décembre. Ces raids étaient l’aboutissement d’un effort d’un an appelé «Opération Atacama», dans lequel les autorités italiennes et chiliennes ont collaboré avec l’UICN pour récupérer les plantes volées et les renvoyer au Chili, selon le communiqué d’avril.

En rapport: Photos de Cholla: découvrez ces incroyables cactus du désert

Lors du premier raid de confiscation de cactus, en février 2020, les responsables ont trouvé des centaines de Copiapoa et Eriosyce cactus à Senigallia, Italie, une ville portuaire sur la côte de la mer Adriatique. Neuf mois plus tard, en novembre 2020, l’opération Atacama a récupéré 171 usines supplémentaires à Rimini, en Italie – 80 du Chili, 89 du Mexique et deux des États-Unis, a annoncé l’UICN en décembre.

Tous les cactus récupérés n’ont pas survécu à la mission de sauvetage et 107 sont morts avant de pouvoir être renvoyés au Chili; 84 autres restent en Italie au Jardin botanique Città Studi à Milan, pour que les chercheurs étudient. Les 844 plantes chiliennes restantes sont rentrées dans leur pays d’origine le 19 avril et seront relocalisées dans la nature après une période de quarantaine, pour s’assurer qu’elles ne sont pas porteuses de parasites ou de maladies envahissants qui pourraient se propager à d’autres plantes du désert chilien. , selon l’UICN.

De nombreuses espèces de cactus poussent dans les Amériques, mais on les trouve également dans les pays méditerranéens, en Australie et en Afrique du Sud. Chili Copiapoa et Eriosyce les cactus, qui sont parmi les plus rares au monde, peuvent rapporter jusqu’à 1 500 dollars par plante sur le marché noir en Europe et en Asie, selon l’UICN. La collection volée récupérée par l’opération Atacama vaut environ 1,2 million de dollars, The New York Times signalé le 20 mai.

Copiapoa cinerea pousse dans les régions arides du nord du Chili. (Crédit d’image: Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo)

Les cactus se présentent sous de nombreuses formes frappantes, du grand saguaro à plusieurs bras (Carnegiea gigantea) dans le désert de Sonora jusqu’au squat du Chili, à longues épines Dealbata Copiapoa. De nombreuses espèces de cactus ne poussent qu’en faible abondance dans de petites zones géographiques, ce qui rend les plantes « extrêmement attrayantes pour les collectionneurs » du monde entier, a déclaré l’UICN en décembre.

Le commerce des cactus collectés illégalement a souvent lieu à la vue de tous, avec des plantes succulentes braconnées exposées dans les magasins de plantes, annoncées sur les médias sociaux et vendues sur les marchés en ligne, selon le Times.

«Les braconniers diffusent parfois des vidéos en direct depuis le terrain, demandant aux clients quelles plantes ils veulent», a rapporté le Times.

Les cactus endurent des conditions extrêmement sèches et punissent les extrêmes de chaleur et de froid, mais leur plus grande menace est l’activité humaine. En plus du braconnage, le développement des écosystèmes désertiques des cactus déracine et transforme leurs maisons pour faire place aux fermes, aux ranchs, aux résidences et à l’industrie. À ce jour, environ 2000 espèces des 10000 plantes succulentes connues dans le monde sont menacées d’extinction à l’état sauvage, l’UICN récemment signalé .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.