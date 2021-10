12 meilleurs films de Brendan Fraser, classés

Travaillant à Hollywood depuis près de quatre décennies, Brendan Fraser est une énigme. Il a joué des rôles discutables dans sa carrière, et pendant un certain temps, il ne faisait pas grand-chose du tout. Eh bien, tout est sur le point de changer. L’amour pour Brendan Fraser a envahi les réseaux sociaux. C’est peut-être la nostalgie que tant de gens ont pour ses films classiques. C’est peut-être parce qu’il a des rôles à venir très excitants, y compris un professeur d’anglais de 600 livres dans Darren Aronofsky La baleine, et le méchant dans le prévu Fille chauve-souris film.

Quoi qu’il en soit, il est clair que Brendan Fraser est sur le point de faire un retour épique bien mérité. Fraser est devenu une célébrité dans les années 90 tout en présentant ses talents de comédien dans des films comme Georges de la jungle, Têtes d’air, et Homme d’Encino. Il a également prouvé qu’il pouvait assumer des rôles dramatiques après avoir été choisi dans les années 1992. Cravates Scolaires. Il apparaît de plus en plus au cinéma comme à la télévision, prouvant qu’il a toujours le charisme et le talent pour illuminer l’écran. Fraser a des projets très attendus en préparation. Avant leur sortie, jetons un coup d’œil à 12 de ses plus grands films, classés.

12 crash

Dans le gagnant du meilleur film de Paul Haggis, crash, Fraser incarne Rick Cabot, un procureur du district de Los Angeles, qui se retrouve dans une énigme morale alors qu’il navigue dans les tensions raciales et tente de se faire réélire. Même si le film est considéré par beaucoup comme le gagnant du « pire meilleur film » de tous les temps, il n’en reste pas moins un excellent film. Fraser livre une performance très convaincante dans ce second rôle.

11 Donnez-moi un abri

Fraser incarne Tom Fitzpatrick, un riche courtier de Wall Street, aux côtés de Vanessa Hudgens dans ce drame de 2013. Fitzpatrick est un homme déchiré entre soutenir sa famille actuelle et être là pour sa fille dont il est séparé. Après Donnez-moi un abri est sorti, Fraser a fait don de son salaire au refuge réel sur lequel le film est basé.

dix L’air que je respire

Drame policier de 2007 de Jieho Lee L’air que je respire est à la fois extrêmement visuel et poétique. Fraser joue le rôle de Pleasure, un homme au passé sombre qui a la capacité de voir l’avenir. Le film a définitivement pris de nombreux risques créatifs, et même s’il n’est peut-être pas pour tout le monde, il est certainement original.

9 Têtes d’air

Fraser incarne Rex aux côtés d’Adam Sandler et de Steve Buscemi dans cette comédie de 1994 sur trois musiciens de rock en herbe qui finissent par prendre en otage une station de radio. Têtes d’air n’est en aucun cas un chef-d’œuvre, mais il est parfait pour tous ceux qui cherchent à végéter sur le canapé et à bien rire.

8 Pas de mouvement soudain

Le dernier film policier de Steven Soderbergh nous a donné un aperçu de la transformation physique de Fraser pour le prochain film de Darren Aronofsky, La baleine. Fraser incarne Doug Jones, un recruteur criminel qui embauche une équipe de gangsters pour effectuer un travail extrêmement latéral. Pas de mouvement soudain prouve sans aucun doute que Fraser est de retour au travail.

7 Cravates Scolaires

Dans l’un des premiers rôles dramatiques de Fraser, il incarne David Greene, un lycéen juif qui reçoit une bourse de football dans une école préparatoire d’élite. Greene fait face à un antisémitisme extrême en Cravates Scolaires, et la pression académique alors qu’il navigue dans sa nouvelle école, créant un film dramatique et stimulant.

6 Le retour de la momie

Nous voyons rarement des suites à la hauteur du premier film. Heureusement, Le retour de la momie réalise cet exploit, nous donnant de nouveaux personnages, des aventures et des monstres terrifiants. Fraser revient en tant que Rick O’Connell dans une nouvelle quête pour vaincre le mal Imhotep (Arnold Vosloo) dans ce film d’action coup de pied.

5 Homme d’Encino

Bien que son personnage ait peut-être 2 millions d’années dans cette comédie de 1992, Fraser n’avait que vingt-quatre ans lorsqu’il incarnait Link, l’homme des cavernes adorable et ignorant qui a conquis nos cœurs. Des émotions fortes s’ensuivent alors que Link navigue au lycée aux côtés de ses nouveaux meilleurs amis Dave (Sean Astin) et Stoney (Pauley Shore). Homme d’Encino met sans aucun doute en valeur les capacités comiques et physiques de Fraser en tant qu’acteur.

4 Explosion du passé

Dans Explosion du passé, Fraser incarne Adam Webber, un homme de 30 ans qui a passé toute sa vie dans un abri antiaérien avec ses parents excentriques. Regarder Adam naviguer dans les années 1990 à Los Angeles pour la première fois est absolument hilarant. Ce film sous-estimé est rempli de cœur, de rires et de fantastiques performances de soutien de Christopher Walken et Sissy Spacek.

3 L’américain tranquille

L’adaptation cinématographique de 2002 du roman à succès de Graham Greene L’américain tranquille a obtenu des critiques très positives de la part des critiques. Fraser incarne Alden Pyle, un jeune Américain qui se retrouve dans un triangle amoureux avec le journaliste Thomas Fowler (Michael Caine) et Phuong (Do Thi Hai Yen) au Vietnam vers la fin de la première guerre d’Indochine.

2 Dieux et monstres

Dieux et monstres raconte les derniers jours du légendaire cinéaste James Whale (Ian McKellen), célèbre pour avoir réalisé Frankenstein. Fraser incarne le jeune jardinier de Whale, Clayton Boone, et les deux commencent une amitié compliquée. L’histoire tragique aborde l’amour, la mortalité et l’acceptation, résultant en l’un des meilleurs films de Fraser.

1 La momie

Il ne devrait pas être surprenant que La momie décroche la première place. C’est un film d’action classique qui a tout. Des effets spéciaux fantastiques, des personnages adorables et des monstres effrayants rendent ce film inoubliable. Fraser a fait ses preuves en tant qu’homme de premier plan lorsqu’il a endossé le rôle du brave et charmant Rick O’Connel. Le film a été un immense succès et a donné naissance à une franchise. Dites ce que vous voulez à propos de Brendan Fraser, mais après avoir regardé {{33}}, il n’y aura aucun doute… il est la vraie affaire.