12 idoles qui vous épateront avec leurs talents musicaux sur instruments

En plus des groupes que nous savons faire vibrer comme JOUR6, FTISLAND, et N.Volant, certains groupes K-Pop cachent des membres qui jouent des instruments. Ce sont ces idoles qui choquent vraiment les fans avec leur savoir-faire musical et continuent d’impressionner par leurs compétences secrètes. Sans plus tarder, voici quelques-unes de ces idoles cachées.

1. Suga (BTS)

Suga n’est pas seulement doué pour cracher du feu, il a aussi des compétences assez étonnantes au piano.

Si vous n’avez pas écouté sa version pour piano de «I Need U», vous devez, stat!

2. Hani (EXID)

Hani n’est peut-être pas une pro complète en ce qui concerne son instrument de choix, mais quand elle est apparue sur Ma petite télévision ses talents de clarinette étaient assez incroyables.

Vérifiez-le et soyez surpris!

3. Kyulkyung (anciennement PRISTIN)

Tout le monde ne connaît pas l’instrument chinois à quatre cordes appelé Pipa, ou luth chinois, mais Kyulkyung est!

Ses compétences sur l’instrument traditionnel sont absolument stupéfiantes.

4. Dahyun (DEUX FOIS)

Suga n’est pas le seul rappeur de K-Pop à avoir un talent pour le piano. Dahyuna également un talent majeur sur l’instrument.

Avec ses doigts rapides, vous êtes assuré d’être époustouflé!

5. Benji (anciennement de BIG)

BenjiLes compétences de se trouvent avec le violon et le garçon est-il bon dans ce domaine!

Il a repris un certain nombre de chansons K-Pop différentes au violon et chacune est plus incroyable que la précédente.

6. Seohyun (génération de filles)

Nous pourrions ne pas en faire l’expérience très souvent, mais Seohyun est un pianiste incroyable.

Elle peut chanter, elle peut danser, elle peut jouer et jouer du piano! Que ne peut pas faire cette fille?

7. Cha Eunwoo (ASTRO)

Les AROHA savent bien que Eunwoo est un homme aux multiples talents et l’un de ces talents est de pouvoir jouer du piano si parfaitement.

Sérieusement, regardez sa reprise de « Two People » et tombez un peu plus amoureux de lui!

8. Henry

Il y a juste quelque chose à propos de Henrides capacités de violon qui parlent directement au cœur.

Et bien qu’il ait donné un certain nombre de performances mettant en valeur son talent, cela ne cesse jamais d’être incroyable.

9. Jin (BTS)

Si vous ne regardez pas certains des moments les plus en coulisses avec les membres, vous ne le saviez peut-être pas Jin est en fait assez habile sur la guitare.

Qui savait que «Worldwide handsome» a tant de talents?

10. BTOB

Peu de gens le savent mais BTOB allait à l’origine être un groupe. Cela signifie que chaque membre sait jouer d’un instrument et montrera parfois ses compétences!

Et quand ils montrent ces compétences, c’est un pur bonheur!

11. AOA Noir

Saviez-vous que AOA avait une fois un sous-groupe de bande? Eh bien, ils l’ont fait et leurs performances étaient folles!

Ce sous-groupe était composé de Yuna et anciens membres Choa, Mina, et Jimin, avec chacune des filles jouant un instrument unique!

12. E-Young (après l’école)

E-Youngles compétences de guitare de ce n’est vraiment pas une blague! Ses talents musicaux sont à couper le souffle et cela pourrait aussi vous surprendre qu’elle joue dans un groupe!

Si vous ne l’avez pas entendu jouer, vous devez absolument le faire.