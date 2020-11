12 idoles féminines qui écrasent totalement les concepts sexy et mignons

Il est difficile de croire que n’importe qui puisse être à la fois sexy et mignon. Habituellement, c’est l’un ou l’autre, mais il y a quelques idoles féminines qui peuvent réussir les deux si parfaitement qu’elles vous donneront une crise cardiaque avec leurs singeries adorables et au-delà des auras sexy. Des reines sexy aux idoles mignonnes comme un bouton, voici quelques-unes des filles qui se révèlent sexy et mignonnes peuvent aller de pair!

1. Jennie (BLACKPINK)

D’être la fille sexy Sprite …

Pour elle au-delà des performances chaudes, Jennie tire facilement un concept sexy.

Mais à la baisse d’un chapeau, Jennie peut allumer ses jolis charmes.

Et faire fondre tous nos cœurs!

2. Sana (DEUX FOIS)

Sana a gagné le surnom de sexy-mignonne parce qu’elle est… enfin… sexy et mignonne!

Sérieusement, elle est mignonne comme un bouton!

Et puis quand elle sera sur scène, elle vous mettra le feu!

Même si elle n’a même pas besoin de jouer pour le faire …

3. Joie (velours rouge)

Pour le moment Joie a fait ses débuts, elle nous a étonnés par sa dualité.

Elle a une douce personnalité qui la rend encore plus adorable.

Mais en même temps, il y a quelque chose d’incontestablement étonnant chez elle!

Et quand elle arrive sur scène, c’est fini!

4. Hani (EXID)

Hani est depuis longtemps la reine des concepts sexy.

Pense juste à la fameuse fancam qui a aidé EXID monter en flèche vers la gloire!

Pourtant, elle est facilement l’une des idoles les plus mignonnes!

Il suffit de regarder n’importe quelle émission de variétés avec elle et vous serez convaincu qu’elle peut réussir les deux concepts avec facilité!

5. Suzy

Il y a une raison pour laquelle Suzy s’appelle le «premier amour de la nation».

Elle dégage toujours des visuels majeurs de la déesse.

Bien sûr, elle est aussi extrêmement mignonne!

Premier amour, en effet!

6. Seolhyun (AOA)

Jennie n’est pas la seule fille Sprite sexy. Premièrement, il y avait Seolhyun!

Sa silhouette étonnante a toujours laissé les fans sans voix.

Et pourtant, Seolhyun a l’un des sourires les plus doux qui soient …

Ce qui ajoute à sa gentillesse!

7. Kyungri (anciennement de 9MUSES)

Kyungri est au-delà de l’étourdissement!

Et quand elle décide d’essayer le concept sexy, il vaut mieux préparer son cœur!

Bien sûr, vous feriez mieux de vous préparer également quand elle décide de se montrer mignonne.

Parce que c’est tout aussi dévastateur!

8. HyunA

Il est difficile d’imaginer la reine sexy faire quelque chose de mignon.

D’autant qu’elle est si douée pour les concepts sexy!

Mais si vous en avez l’occasion, elle vous laissera sans voix avec sa gentillesse.

Surcharge de gentillesse grave!

9. Bora (anciennement SISTAR)

Bora est une idole qui a toujours étonné les fans avec ses concepts sexy et mignons.

Un instant, elle pourra enflammer le monde…

Et la suivante, elle est trop adorable pour les mots!

Comment fait-elle ça?

10. Sunny (génération de filles)

Ensoleillé l’a montrée aegyo compétences depuis le premier jour.

Et ils sont tellement, tellement bons.

Mais Sunny n’est pas tout aegyo la bonté…

Quand elle augmente la chaleur, vous feriez mieux d’être prudent ou vous vous brûlerez!

11. Mijoo (Lovelyz)

MijooLa capacité de voler des cœurs est stupéfiante!

Vous feriez mieux de faire attention car Mijoo peut facilement basculer le commutateur de sexy …

Trop mignon!

Et il n’y a pas de retour en arrière.

12. Solaire (MAMAMOO)

Nous ne savons pas comment Solaire le fait.

Une minute, elle est au-delà du sexy …

Et la suivante, elle est super mignonne.

Parlez de donner une crise cardiaque à une personne!