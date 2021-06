le Univers cinématographique Marvel C’est le grand succès de la cinématographie au cours de la dernière décennie, avec ce qu’on a appelé la saga de l’infini, divisée en trois phases. Après le lancement de Avengers: Fin de partie En 2019, il y a eu un changement dans la franchise et la phase 4 a adopté une approche différente avec une nouvelle série télévisée pour Disney +. Il y a de nombreux acteurs qui font partie de ce grand monde, et chacun d’eux doit respecter des clauses strictes selon ses accords.

Il est clair que le MCU Ce n’est pas pour tout le monde, car étant si populaires, ils ont de grands secrets qui doivent être révélés à l’intérieur d’une salle de cinéma et pas avant. Cependant, dans le passé, ils ont eu des problèmes avec certains interprètes, tels que Tom Holland, qui ces derniers jours a déjà reçu une sanction de la société et est qu’il ne pourra pas voir le film Black Widow, pour parler plus de certains détails exclusifs.

Ensuite, nous passerons en revue certaines des clauses les plus étranges que Marvel, commandées par Kevin Feige, a imposées aux acteurs. Cela a été révélé pour la dernière fois par un commentaire de Benedict Cumberbatch, qui était sur le tournage de la suite de Docteur Strange et déclaré en prenant le plafond d’une pièce: « Je tourne le nouveau film de Dr. Strange et je ne peux pas vous montrer mon visage car tout est saisi ».

+12 clauses excentriques et insolites que Marvel impose à ses acteurs

1. Pour éviter les fuites, les acteurs doivent lire leurs scripts dans un endroit sûr. C’est pourquoi ils sont tenus de voir les premières feuilles dans les pièces qui ne permettent pas l’utilisation de téléphones portables et qui n’ont pas de fenêtres.

2. Aucun d’entre eux ne peut fumer à l’écran, et c’est une nette baisse par rapport à ce que nous voyons à Hollywood aujourd’hui. L’objectif est de donner l’exemple en tant que société cinématographique familiale et de se qualifier pour une classification par âge plus large.

3. Il est interdit à tout le monde de changer de look, à moins que le film ne l’exige, comme cela s’est produit avec Scarlett Johansson et Chris Evans. En général, ils doivent conserver la même apparence pendant des mois après la fin du tournage, car dans la promotion des films, ils sont plus identifiables aux personnages de la fiction.

4. Dans le cadre de l’Univers, tous les acteurs sont tenus de faire des camées ou de faire de petites apparitions dans d’autres productions, aussi longtemps que nécessaire.

5. Tout comme ils lisent le scénario dans des salles préparées pour que rien ne s’échappe, les interprètes reçoivent les pages des livres quelques heures avant le début du tournage, pour la même raison: que rien ne devient incontrôlable.

6. Après avoir enregistré un projet, tous doivent être disponibles et accessibles au cas où ils auraient besoin de répéter des scènes. C’est ennuyeux pour certains, car le MCU a de nombreuses étoiles demandées par d’autres entreprises.

7. Une autre clause est qu’ils doivent toujours être en bonne forme physique pour maintenir l’esthétique des super-héros que chacun représente.

8. Par décret, les scènes d’action sont toujours tournées par des cascadeurs pour éviter que les stars ne subissent des blessures graves, car un accident pourrait coûter le retard ou l’annulation d’un film, en plus de cela un arrêt pourrait leur coûter des millions de dollars.

9. Il est normal que dans de nombreuses productions, les acteurs expriment leurs opinions sur leurs personnages avec des suggestions ou des improvisations pour le moment, mais c’est quelque chose que Marvel ne leur permet jamais de faire. Personne ne peut intervenir ou faire des commentaires sur la figure qu’ils jouent, et c’est la raison pour laquelle Edward Norton (Hulk) a été renvoyé.

10. Par contrat, chacun est tenu de participer aux promotions des projets auxquels il participe. Il peut s’agir de présentations lors de conventions, d’entrevues ou de l’affichage de merchandising sur leurs réseaux.

11. Peut-être l’un des plus importants: Marvel devrait rester à l’écart de toute controverse ou de tout commentaire sur l’un des commentaires, au moins jusqu’à trois mois après le tournage. Tout le monde devrait être un bon exemple et se montrer sans conflit avec tout ce qui pourrait leur nuire, comme on le voit dans le cas de Gina Carano, qui a été renvoyée de The Mandalorian.

12. Un autre fait marquant est que les acteurs de l’univers cinématographique Marvel sont totalement interdits de travailler dans DC Comics, la franchise rivale.