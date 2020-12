12/21 Théories du complot: tout ce qu’il faut savoir sur les affirmations sauvages qui font le tour des médias sociaux

Chet Hanks: le héros du nouvel âge dont nous n’avions pas besoin, mais que nous avons quand même.

Au cas où vous ne seriez pas familier, l’acteur bien-aimé Tom Hanks a quatre enfants: Colin Hanks et Elizabeth Ann Hanks, qu’il partage avec sa première femme, et ses deux fils avec Rita Wilson, Truman Hanks et le rappeur Chet Hanks.

Un défilement dans les médias sociaux de Chet Hanks vous montrera que Chet est un peu non conventionnel en ce qui concerne le contenu qu’il partage, comme un article de novembre où il a écrit qu’il n’a pas «ressenti cela amplifié depuis que j’ai acheté du molly à un roumain. Gitane dans une rave souterraine en Grèce il y a quelques années.

Récemment, Chet Hanks a fait la promotion de complots intéressants du 21/12 sur ses réseaux sociaux, et bien que quelque peu divertissant, ce qu’il a dit est vraiment déconcertant.

Les conspirations ont également été promues par le pasteur Paul Begely – en particulier, la théorie du 21/12 «Fin du monde» – et suscitent l’intérêt des utilisateurs des médias sociaux partout dans le monde.

Quelles sont les théories du complot du 21/12 qui font le tour?

Voici ce que vous devez savoir sur les théories du 21/12 en elles-mêmes, ce que Chet Hanks en dit et comment les fans des médias sociaux du monde entier réagissent à ses affirmations sur le jour à venir.

Le pasteur Paul Begely a fait ces déclarations sur le 21/12 dans une vidéo YouTube en juin.

N’avons-nous pas déjà vécu cela avec l’an 2000 et «la fin du calendrier maya» en 2012?

Le pasteur Paul Begely, qui a mis en ligne une vidéo YouTube en juin sur la théorie, affirme que le monde se terminera le 21 décembre de cette année. Begley a cité le calendrier maya, ainsi que l’alignement de Jupiter et de Saturne, dont la rare conjonction forme «l’étoile de Bethléem», comme preuve de ses affirmations:

«Ce sera ce que Jupiter et Saturne ont été les plus proches depuis 1623 et ils ne se rapprocheront même pas avant 500 ans. C’est donc si rare et ça va être au solstice d’hiver. Ce sera le 21 décembre 2020. Les Mayas se réorganisent maintenant et disent que cela pourrait certainement être la fin du monde tel que nous le connaissons. «

Begley n’a à peu près aucune preuve pour étayer ses affirmations sans fondement et il convient également de noter que le 21 décembre est son anniversaire, et qu’il a également fait des prédictions apocalyptiques auparavant.

Cependant, cela ne signifie pas que les utilisateurs de médias sociaux du monde entier n’ont pas non plus pris le train en marche du complot du 21/12.

En fait, certaines des autres conspirations sur la date monumentale incluent que certains «extraterrestres spirituels ***» sont sur le point de disparaître (selon Hanks), et il y a même une affirmation selon laquelle les Noirs obtiendront des super pouvoirs une fois que la date sera arrivée .

Chet Hanks croit fermement qu’il y aura une prise de contrôle extraterrestre le 21/12.

Dans une série d’histoires Instagram, Hanks a révélé qu’il croyait vraiment que «des extraterrestres spirituels» vont tomber le 21 décembre.

«Ils disent que des extraterrestres spirituels vont tomber le 21 décembre si c’est le cas, j’ai besoin que les extraterrestres arrêtent de jouer et viennent me chercher dès que possible parce que ce merde est nul! il a écrit dans une histoire Instagram.

«J’étais prêt pour le vaisseau-mère, wtf vous prend-il si longtemps? !!!!!» a-t-il ajouté, avant de plonger un peu plus dans sa théorie du 21/12.

«L’humanité mérite tout ce que nous avons à venir», a-t-il écrit. «Au niveau individuel, je pense que la plupart des gens sont plutôt cool. Mais collectivement, nous sommes f *****. Essayez simplement de prendre votre petit sac ou autre et de sortir de la grille dès que vous le pouvez.

Hanks a également ajouté que c’est un «combat quotidien pour ne pas perdre» son esprit «sur vous, les peons fr [for real], »Et a terminé sa diatribe de conspiration avec,« Vous n’en savez pas la moitié.

Il existe également une théorie selon laquelle les Noirs gagneront des super pouvoirs le 21/12.

Et cela joue dans les réponses des utilisateurs de médias sociaux à la théorie du 21/12 de Chet Hanks.

Le 5 décembre, un utilisateur de Twitter a affirmé que l’ADN des Noirs serait débloqué le 21/12 et qu’ils seraient capables de «faire des choses que nous pensions être de la fiction».

Le tweet a rapidement fait le tour en ligne, et en réponse à la diatribe de Chet Hanks sur les «extraterrestres spirituels ***» le 21/12, de nombreux utilisateurs de médias sociaux l’ont utilisé comme une chance de traîner sérieusement le rappeur dans la boue, principalement à cause de l’accent dans lequel il parle.

«Chet Hanks va perdre son accent le 21 décembre», a tweeté un utilisateur de médias sociaux, tandis qu’un autre a écrit: «Je sais juste que chet a envie d’être pressé quand il n’a pas de pouvoirs le 21.

Indépendamment de ce que tout le monde pense qu’il va se passer le 21 décembre de cette année, nous pouvons probablement tous être d’accord sur une chose: alors que cette année a peut-être été l’année la plus sans précédent de l’histoire du monde, la dernière chose que nous avons vue venir était un pasteur de l’Indiana et Tom Le fils rappeur de Hanks perpétue certaines des théories du complot les plus folles de l’année sur les réseaux sociaux.

Ou peut-être … c’est juste sur la marque pour 2020.

