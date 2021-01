Stock PS5: Réapprovisionnement vient d’être annoncé par Sony, que faire pour en trouver une ?

Le magasin Cdiscount a mis en vente des consoles PS5 la semaine dernière. Bien que toutes les consoles aient été vendues depuis, d’autres détaillants ont également des consoles PS5 en stock, ce qui pourrait indiquer que d’autres stocks seront bientôt disponibles chez différents détaillants.

Il est également possible que le magasin Cdiscount organise un autre événement de réapprovisionnement de PS5 dans le futur. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est donc une bonne idée de vous créer un compte pour gagner du temps lors de la validation de votre commande, (nous vous conseillons d’ailleurs de la faire pour tous les revendeurs présents dans la liste en bas de cet article). Il vous suffit de vous connecter avec la même adresse électronique que votre compte PlayStation pour commencer.

Certains fans de PlayStation débattent également sur Twitter pour savoir si Carrefour verra un afflux important d’unités PS5 le 19 janvier. Bien que la discussion ait été animée, il est peu probable qu’il s’agisse d’un déploiement à l’échelle nationale, car tout indique que des géolocalités spécifiques sont à prévoir.

À l’heure actuelle, les détaillants n’ont pas donné de déclaration définitive sur le moment où les clients peuvent s’attendre à des réapprovisionnements massifs. Les fans ont remarqué que, de tous les détaillants, Best Buy (aux Etats-Unis) a été le meilleur pour empêcher les robots d’acheter toute la marchandise pour ensuite se tourner vers eBay. Quoi qu’il en soit, les revendeurs commencent enfin à mette en place des stratégie pour contrer les sclapers et ainsi vous permettre d’avoir désormais plus de chance d’obtenir une PS5.

