110 tombes égyptiennes anciennes, y compris des enterrements de bébés, découvertes le long du Nil

Mobistoxx Armoire PLAYA 2 portes coulissantes 110 cm noir mat/style ancien sans miroir

Cette armoire de la collection PLAYA se distingue immédiatement par son look robuste. La couleur noire mate, en combinaison avec le style ancien brun, apporte une touche apaisante et authentique. L'armoire se caractérise par un design très intéressant et une haute qualité de construction. Il peut parfaitement servir de garde-robe dans le hall, mais aussi dans le salon ou la chambre. Derrière les deux portes coulissantes se trouvent 6 compartiments de rangement et 4 crochets. Le corps de l'armoire est composé de panneaux de particules stratifiés de 18 mm et les façades de panneaux de particules stratifiés de 16 mm. Les bords sont en finition PVC et sont très résistants. Si vous choisissez l'armoire PLAYA, vous optez pour la qualité et une longue durée de vie.